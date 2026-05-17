В матче группы А чемпионата мира сборная Австрии сыграет против сборной Венгрии. Игра пройдет в швейцарском Цюрихе на «Свисс Лайф Арене» 17 мая, начало — в 17:20 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Австрия — Венгрия с коэффициентом для ставки за 2.05.

Австрия

Турнирная таблица: Сборная Австрии входит в число лидеров группы А чемпионата мира, набрав три очка. Австрийцы расположились на второй строчке, уступая лишь Финляндии.

Последние матчи: В первом туре группового этапа чемпионата мира сборная Австрии разгромила Великобританию (5:2). В составе победителей по шайбе на свой счёт записали Беньямин Ниснер, Пол Хубер и Леон Валлнер. Дублем отметился Питер Шнайдер.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах, включая товарищеские, австрийцы переиграли Словению (4:1) и проиграли дважды Германии (2:5, 3:4) и в одной встрече уступили Чехии (0:4).

Венгрия

Турнирная таблица: Сборная Венгрии занимает последнее 8-е место в группе А, не набрав очков после стартовой игры ЧМ-2026.

Последние матчи: В стартовой игре чемпионата мира Венгрия проиграла Финляндии со счётом 1:4.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: Венгры не могут одержать победу на протяжении девяти матчей, проиграв также Канаде (1:3), Словении (2:3), Дании (4:7), Норвегии (1:2), Японии (2:4, 3:4), Швейцарии (1:6, 1:6).

Статистика для ставок

Австрия обыграла Великобританию (5:2) в первом туре чемпионата мира

Венгрия проиграла Финляндии (1:4) в первом туре чемпионата мира

В Кубке Европейских Наций-2026 Австрия переиграла Венгрию (4:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Австрии оценивается букмекерами в 1.42, ничья — в 5.50, а победа Венгрии — в 5.90.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.90.

Прогноз: Сборная Австрии знает как обыграть Венгрию, победный опыт у австрийцев есть. К тому же венгры не могут выиграть на протяжении долгого времени.

Ставка: Фора Австрии (-2) с коэффициентом 2.05.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча. Австрия в среднем за матч забивает по 5 шайб. Ожидаем крупной победы со стороны австрийских хоккеистов.

Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 1.90.