Одержат ли словаки вторую победу подряд на ЧМ-2026?

прогноз на матч чемпионата мира, ставка за 1.80

В матче группы В чемпионата мира сборная Италии сыграет против сборной Словакии. Игра пройдет в швейцарском Фрибурге на «БСФ Арене» 17 мая, начало — в 13:20 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Италия — Словакия с коэффициентом для ставки за 1.80.

Италия

Турнирная таблица: Сборная Италии стартовала в чемпионате с поражения, в группе В итальянцы занимают последнее 8-е место, не набрав ни единого очка.

Последние матчи: В первом туре группового этапа чемпионата мира итальянская сборная потерпела крупное поражение в поединке против Канады (0:6).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах, включая товарищеские, итальянцы обменялись победами со сборной Великобритании (2:0, 6:4, 1:4, 3:5). Даже проигрывая своим соперникам, Италия на регулярной основе реализует свои моменты, забрасывая в ворота конкурентов в среднем по три шайбы.

Словакия

Турнирная таблица: Сборная Словакия занимает место в топ-3 группы В, набрав первые три очка.

Последние матчи: Словаки стартовали на ЧМ-2026 с тяжёлой победы над норвежцами (2:1). В составе победителей по шайбе на свой счёт записали Кристиан Поспишил и Марек Гривик.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: Сборная Словакии в последних матчах обменялась победами с Данией (4:2, 0:3) и Латвией (5:2, 1:5).

Статистика для ставок

Словакия обыграла Норвегию (2:1) в первом туре чемпионата мира

Италия проиграла Канаде (0:6) в первом туре чемпионата мира

На Олимпиаде-2026 Словакия переиграла Италию (3:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Словакии оценивается букмекерами в 1.22, ничья — в 7.30, а победа Италии — в 10.50.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 5.5 — за 1.85.

Прогноз: Итальянцы к матчу против словаков могут подойти деморализованы после крупного фиаско в поединке с канадцами. Словакия может воспользоваться этим фактором и нанести новое поражение сопернику и сделать хорошую заявку на выход в плей-офф чемпионата мира.

Ставка: Фора Словакии (-2.5) с коэффициентом 1.80.

Прогноз: В матче первого тура чемпионата мира сборная Словакии забросила две и пропустила одну шайбы. У Италии реализация хромает. Предположим, что соперники сыграют в низовый хоккей.

Ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 1.85.