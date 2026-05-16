В матче группового этапа чемпионата мира Великобритания встретится с США. Игра пройдет на «Свисс Лайф Арене» 17 мая. Начало матча — в 13:20 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Великобритания — США с коэффициентом для ставки за 1.84.

Великобритания

Турнирное положение: Групповой этап последнего ЧМ — в 2024 году — Великобритания закончила на 8-м месте в группе, набрав 3 очка. На турнире в Цюрихе команда стартовала с потери трех очков.

Последние матчи: Подготовительный цикл Великобритании к чемпионату мира состоял из четырех матчей против Италии. В битве андердогов британцы установили две победы (4:1, 5:3).

В первом туре группового этапа в Цюрихе команда Питера Рассела встретилась с Австрией, от которой потерпела крупное поражение (2:5).

Не сыграют: У Великобритании потерь нет.

Состояние команды: После годичной паузы Великобритания вернулась в элиту с одной очевидной целью — сохранить место среди топов, избежав последней строчки.

Прогнозы и ставки на хоккей

Без учета недавних товарищеских игр против Италии коллектив Питера Рассела потерпел пять поражений в семи встречах. В стольких же матчах — в пяти — британцы не пропускали менее 4 голов.

США

Турнирное положение: Год назад сборная США завоевала золото чемпионата мира, победив в шести матчах группы, тогда как текущий турнир начала без набранных очков.

Последние матчи: Последним крупным турниром Штатов перед ЧМ была Олимпиада. В Милане «звездно-полосатые» завоевали золото, обыграв в финале канадцев (2:1, от).

Неделей ранее команда Дона Гранато разбила Германию в контрольной встрече (5:2), тогда как групповой этап чемпионата мира начала с поражения от Швейцарии (1:3).

Не сыграют: Деклан Карлайл (под вопросом), Мэттью Ткачак.

Состояние команды: Поражение в дебютной игре в Цюрихе стало для сборной США первым за последние пятнадцать матчей во всех турнирах.

В четырех встречах из пяти предыдущих американцы — в разных игровых сочетаниях — не забивали больше одного гола в основное время. При этом единственную осечку на победном ЧМ 2025 года Штаты также дали в матче против Швейцарии.

Статистика для ставок

США победили в обеих личных встречах в истории этого короткого противостояния

США обыгрывали Великобританию с разницей в 3 шайбы в 2 личных встречах

США победили в 14 матчах из 15 последних во всех турнирах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Великобритании оценивается букмекерами в 36.00, ничья — в 22.00, а победа США — в 1.01.

На тотал больше 6.5 можно поставить за 1.81, на тотал меньше 6.5 — за 1.94.

Прогноз: Американцами рассматривают такие матчи в контексте «бесплатных» победных баллов. Против Великобритании команда Дона Гранато сыграет исключительно с позиции тотального владения и заберет уверенный результат.

Ставка: США победят с форой -4.5 за 1.85.

Прогноз: Защита сборной США едва ли будет испытывать дискомфорт против зажатого соперника, которому предстоит провести матч на своей половине площадки.

Ставка: Индивидуальный тотал Великобритании меньше 1 за 1.76.