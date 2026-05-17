С турнирной точки зрения встреча уже ничего не решает, но это как раз может сделать игру максимально открытой. «Париж» на своём поле редко закрывается и в последнее время регулярно участвует в результативных матчах. ПСЖ же даже в полурезервном составе продолжает доминировать по владению, создавать большое количество моментов и поддерживать высокий темп. Дополнительную интригу добавляет январский матч Кубка Франции, в котором именно «Париж» сенсационно выбил ПСЖ из турнира. Сейчас у чемпиона появляется возможность взять реванш, а у хозяев — ещё раз доказать, что они способны навязывать борьбу гранду даже при огромной разнице в классе.

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

21:30 Матч пройдёт на стадионе «Жан Буен» (Париж, Франция), вместимостью 20 000 зрителей.

Стартовые составы команд

Париж: Кевин Трапп, Диего Коппола, Отавио, Самир Шерги, Руди Матондо, Пьер Леэ-Мелу, Маршалл Мунеци, Адама Камара, Мозес Саймон, Нанитамо Иконе, Виллем Жеббель.

ПСЖ: Матвей Сафонов, Лукас Бералдо, Маркиньос, Илья Забарный, Димитри Лусеа, Витинья, Фабиан Руис, Уоррен Заир-Эмери, Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия, Брэдли Баркола.

Париж

Для дебютанта Лиги 1 нынешний сезон уже можно считать удачным. «Париж» избежал борьбы за выживание и до середины весны сохранял шансы приблизиться к еврокубковой зоне. Ключевым стал отрезок с конца февраля по апрель — серия из девяти матчей без поражений позволила команде Антуана Комбуаре спокойно решить турнирные задачи. Однако после этого результаты пошли на спад: в трёх последних турах хозяева уступили дважды. На своём поле «Париж» остаётся опасным соперником. В пяти последних домашних матчах команда одержала четыре победы, а в четырёх из шести предыдущих игр с её участием забивалось минимум четыре мяча. Хозяева играют агрессивнее перед своей публикой, активно используют прессинг и быстрые переходы в атаку, поэтому после 33 туров имеют почти равный баланс — 45 забитых и 49 пропущенных мячей.

ПСЖ

ПСЖ подходит к заключительному туру уже в статусе чемпиона Франции. Команда Луиса Энрике официально оформила титул после победы над «Лансом» в перенесённом матче, окончательно убрав последние вопросы в чемпионской гонке. Парижане выиграли 24 из 33 матчей сезона, набрали 76 очков и вновь стали самой доминирующей командой лиги по всем ключевым метрикам. Даже несмотря на периодическую ротацию, ПСЖ сохраняет впечатляющую стабильность. Беспроигрышная серия команды во всех турнирах насчитывает уже семь встреч, а в Лиге 1 чемпион забивает на протяжении 26 матчей подряд. На выезде парижане не проигрывают 14 игр кряду.

Личные встречи

В официальных матчах новейшей истории команды встречались всего дважды. В первом круге чемпионата ПСЖ победил со счётом 2:1, а затем «Париж» выбил фаворита из Кубка Франции, выиграв 1:0. Если брать более широкую статистику последних очных матчей, преимущество ПСЖ остаётся минимальным: одна победа, две ничьи и одно поражение при разнице мячей 4:3.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.25.