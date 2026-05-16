17 мая в матче 34-го тура чемпионата Германии по футболу сыграют «Лилль» и «Осер». Начало игры — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Лилль — Осера с коэффициентом для ставки за 2.15.
«Лилль»
Турнирное положение: команда из одноименного города близка к тому, чтобы попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Сейчас в активе «догов» 61 зачетный балл и третья строчка в турнирной таблице Лиги 1.
Коллектив из Лилля имеет отличную разницу забитых и пропущенных мячей по итогам 33 туров — 52:35.
Последние матчи: в прошлых турах лилльская команда переиграла «Монако» (1:0) и сыграла вничью с «Гавром» (1:1).
До этого же лилльцы выиграли у «Парижа» (1:0) и поделили очки с «Ниццей» (0:0).
Не сыграют: травмированы Кайяр, Туре и Игамане.
Состояние команды: сезон для подопечных Брюно Женезьо можно будет считать успешным, если «Лилль» попадет в Лигу чемпионов. Для этого команде просто нужно выиграть в этом матче.
Даже ничья и поражение могут принести «Лиллю» бронзовые медали и место в Лиге чемпионов, но тогда нужно рассчитывать, что «Лион» и «Ренн» не выиграют свои матчи.
«Осер»
Турнирное положение: коллектив из Осера борется за то, чтобы не попасть в стыковые матчи за право выступать в следующем сезоне у Лиге 1.
В настоящий момент на счету «бургундцев» 31 зачетный балл и 15-я строчка в турнирной таблице.
Осерская команда смогла за 33 матча 32 раза поразить ворота соперника и 44 раза пропустила в свои.
Последние матчи: в прошлых турах осерцы выиграли у «Ниццы» (2:1) и «Анже» (3:1).
До этого же команда из одноименного города проиграла «Лиону» с результатом 2:3.
Не сыграют: в лазарете Эль-Аззузи, Фавр, Око и Оппегард.
Состояние команды: в настоящий момент «Осер» только по дополнительным показателям опережает «Ниццу», поэтому только победа обеспечит подопечным Кристофа Пелиссье место в зоне Лиги 1 на следующий сезон.
На одно очко «Осер» опережает «Гавр», плотность высока, но в любом случае команде нужно набирать очки в данной встрече.
Статистика для ставок
- «Осер» выиграл 2 последних матча
- «Лилль» не проигрывает на протяжении 7 матчей
- В последнем очном поединке команд «Лилль» обыграл «Осер» со счетом 4:3
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лилль» считается явным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 5.00, а победа «Осера» — в 8.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.70 и 2.15.
Прогноз: обеим командам нужна победа, поэтому они вряд ли будут рисковать и вряд ли будет много голов.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.15.
Прогноз: «Лилль» все же сильнее и должен брать три очка в домашней игре.
Ставка: победа «Лилля» с форой+1,5 за 2.05.