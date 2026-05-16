17 мая в 34-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ницца» и «Мец». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ницца — Мец с коэффициентом для ставки за 2.96.

«Ницца»

Турнирное положение: «Орлята» докатились до борьбы за выживание. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Ницца» лишь по дополнительным показателям отстает от спасительной 15 позиции. Да и забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Орлята» уступили «Осеру» (1:2).

До того команда дала бой «Лансу» (1:1). Да и поединок с «Марселем» завершился подписанием мировой (1:1).

В пяти своих последних матчах «Ницца» добыла одну победу. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Состояние команды: «Орлята» проваливают весенний цикл. Команда не побеждает уже в 3 матчах кряду.

Причем «Ницца» традиционно удачно противостоит «Мецу». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух поражениях.

«Мец»

Турнирное положение: «Граулли» провалили сезон и законно вылетели из элиты. Команда пребывает на 18 месте турнирной таблицы.

Причем «Мец» набрал всего 16 очков. При этом команда в среднем забивает один мяч за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Граулли» разгромно проиграли «Лорьяну» (0:4).

До того команда уступила «Монако» (1:2). А вот чуть ранее она в перестрелке поделила очки с «Гавром» (4:4).

При этом «Мец» в 5 своих последних поединках добыл лишь одну ничью. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 16 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Граулли» полностью проваливают концовку чемпионата. Команда уступила дважды кряду.

При этом «Мец» в среднем пропускает чаще 2 голов за матч. А вот на выезде команда разжилась лишь шестью очками в 16 поединках.

«Граулли» не побеждают еще с конца декабря минувшего года. Да и оборонительные редуты трещат по всем швам.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ницца» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 9.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

Прогноз: «Ницца» имеет в своем составе достаточно качественных атакующих исполнителей, тогда как «Мец» откровенно доигрывает сезон.

Ставка: Фора «Ниццы» во 2 тайме -1.5 за 2.96.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники распишут мировую.

