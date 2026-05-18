прогноз на матч чемпионата мира, ставка за 1.97

В матче группы В чемпионата мира сборная Италии сыграет против сборной Норвегии. Игра пройдет в швейцарском Фрибурге на «БСФ Арене» 19 мая, начало — в 17:20 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Италия — Норвегия с коэффициентом для ставки за 1.97.

Италия

Турнирная таблица: Итальянцы занимают последнее 8-е место в группе В, не набрав ни одного очка в двух матчах чемпионата мира.

Последние матчи: После крупного поражения в стартовой игре против Канады (0:6), итальянцы уступили в поединке против Словакии (1:4).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: Сборная Италии потерпела поражение в третьем матче подряд. Помимо встреч на чемпионате мира итальянцы уступили Великобритании в товарищеской игре (3:5).

Норвегия

Турнирная таблица: Сборная Норвегии улучшила положение в группе В чемпионата мира, поднявшись на 4-е место с 3 набранными очками.

Последние матчи: Норвежцы в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира переиграли Словению (4:0). В составе скандинавов хет-трик оформил нападающий Якоб Берглунд, ещё одну шайбу забросил Сандер Харрод.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: Норвежцам удалось прервать трёхматчевую проигрышную серию, в которую ранее вошли игры против Словакии (1:2), Латвии (3:4 Б, 2:3 ОТ). Норвежцы делают ставку на дисциплину, плотную игру в своей зоне и быстрые контратаки. При этом команде пока не хватает стабильности в матчах против фаворитов, однако по самоотдаче и движению сборная выглядит очень конкурентоспособно.

Статистика для ставок

Норвегия набрала первые три очка на чемпионате мира

Италия занимает 8-е место в группе В чемпионата мира

На ЧМ-2021 Норвегия переиграла Италию (4:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Норвегии оценивается букмекерами в 1.60, ничья — в 4.80, а победа Италии — в 4.60.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.12, на тотал меньше 5.5 — за 1.72.

Прогноз: Сборная Норвегии одержала крупную победу над Словенией. Впереди у скандинавов поединок против аутсайдера группы итальянцев. Ожидаем, что норвежцы смогут одержать новую победу на ЧМ-2026.

Ставка: Фора Норвегии (-1.5) с коэффициентом 1.97.

Прогноз: В среднем за матч норвежцы забивают по три-четыре гола, итальянцы — около одной шайбы.

Ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.00.