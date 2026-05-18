Финляндия идет за третьей победой на ЧМ-2026

В понедельник, 18 мая, сборные Финляндии и США сыграют в рамках групповой стадии Чемпионата мира 2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

20' Звучит сирена на первый перерыв! Финляндия ведет 3:1! Отдыхаем...

20' Удаление у американцев: Райан Леонард (США) наказан малым скамеечным штрафом за подножку.

19' Александр Барков (Финляндия) попытался найти дальней передачей партнера, но в итоге получился проброс.

18' Пол Коттер (США) прорывался по левому борту, но против него применили силовой прием и отобрали шайбу.

17' Олли Мяяття (Финляндия) зарядил от синей линии, но не попал в створ ворот — шайба пролетела над перекладиной.

16' Макс Сассон (США) поймал ошибку финских защитников, вышел один на один с вратарем, но не смог переиграть Юстуса Аннунена (Финляндия).

15' Г-ОООООООО-Л! Финляндия — 3:1! Аату Рятю! Рятю получил передачу в центре площадки, вкатился в зону соперника и бросил точно « в домик» вратарю!

14' Составы подравнялись: Райан Леонард (США) удален за подножку на 2 минуты.

13' А вот и первое удаление в матче: Хенри Йокихарью (Финляндия) получил 2 минуты штрафа за удар клюшкой.

13' Джозеф Уолл (США) зафиксировал шайбу в ловушке после наброса на ворота от Микко Лехтонена (Финляндия).

12' Валттери Мереля (Финляндия) впечатал в борт за воротами Мэтью Оливье (США), но все было в рамках правил.

11' Урхо Вааканайнен (Финляндия) очень уверенно сыграл в защите и прервал опаснейшую диагональ на Томми Новака (США).

10' Алекс Стивз (США) неудачно отдал передачу и судьи зафиксировали проброс — вбрасывание будет у ворот американцев.

09' Г-ОООООООО-Л! Финляндия — 2:1! Патрик Пуйстола! Ленни Хямеэнахо отдал передачу от борта на синюю линию, там шайбу подхватил Пуйстола, сблизился с вратарем и прошил его!

08' Г-ОООООООО-Л! США — 1:1! Мэтт Коронато! Оливер Мур прошел двух защитников, отдал пас на Коронато и тот мощно зарядил под перекладину!

07' Г-ОООООООО-Л! Финляндия — 1:0! Ленни Хямеэнахо! Хямеэнахо перехватил шайбу в средней зоне, пересек синюю линию и точно бросил с кистей в незащищенный угол!

06' Валттери Мереля (Финляндия) выполнил классный силовой прием в центре поля — досталось Мэтту Коронато (США).

05' Прошла верховая передача до Пола Коттера (США), но его бросок был заблокирован защитником.

04' Дэнни Нельсон (США) классно отработал в защите, перехватил шайбу и протащил ее к зоне соперника, но передачу отдал неточную.

03' Аату Рятю (Финляндия) выкатил на ворота и бросил с кистей в угол, но голкипер американцев пока надежен.

02' Александр Барков (Финляндия) получил передачу на пятаке и бросил в касание, но Джозеф Уолл (США) отбил шайбу щитками.

01' Стартовое вбрасывание состоялось! Матч Финляндия — США начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

17:18 Главные действующие лица появляются на льду «Свисс Лайф Арены». Звучат гимны команд-участниц. Игра вот-вот начнется!

17:10 До стартового вбрасывания остается 10 минут, команды заканчивают разминку и покидают площадку.

17:05 Главными арбитрами встречи назначены Тобиас Бьёрк из Швеции и Томаш Гронский из Словакии.

17:00 Сегодняшний матч пройдет в Цюрихе на «Свисс Лайф Арене».

16:50 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча групповой стадии Чемпионата мира 2026 Финляндия — США. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Составы команд

Финляндия: Аннунен Юстус, Вааканайнен Урхо, Хейнола Вилле, Пульюярви Ессе, Барков Александр, Маннинен Сакари, Йокихарью Хенри, Лехтонен Микко, Хямеэнахо Ленни, Лунделль Антон, Пуйстола Патрик, Матинпало Николас, Мяяття Олли, Эрхольц Ээмиль, Рятю Аату, Куокканен Янне, Саариярви Вилли, Мереля Валттери, Бьёрнинен Ханнес, Мяеналанен Саку.

США: Уолл Джозеф, Фолк Джастин, Лорей Мэйсон, Леонард Райан, Новак Томми, Стивз Алекс, Борген Уилл, Линдгрен Райан, Коронато Мэтт, Мур Оливер, Ховард Исаак, Клифтон Коннор, Кайзер Уайатт, Оливье Мэтью, Сассон Макс, Коттер Пол, Уфко Райан, Планте Макс, Нельсон Дэнни, Хэгенс Джеймс.

Финляндия

В рамках подготовки к Чемпионату мира 2026 сборная Финляндии использовала Шведские хоккейные игры, на которых победила. По ходу того турнира финны набрали семь очков в трех матчах: поражение в серии буллитов от Швейцарии (4:5), победы над командами Чехии (3:2) и Швеции (5:1).

На Чемпионате мира 2026 сборная Финляндии пока идет без потери турнирных баллов. В стартовом матче была обыграна неуступчивая команда Германии (3:1), а затем хоккеисты «Суоми» не оставили шансов одному из аутсайдеров чемпионата — сборной Венгрии (1:4). Настораживает лишь тот момент, что в каждом матче Финляндия стабильно пропускает.

США

Сборная США традиционно не готовится к Чемпионату мира, так как календарь НХЛ, откуда большинство игроков, не позволяет этого сделать. Единственный товарищеский матч, который «звездно-полосатые» успели провести накануне ЧМ, был против сборной Германии — в той встрече американцы уверенно победили (5:2).

Старт на Чемпионате мира 2026 получился для сборной США непростым. В первом туре группового раунда американская команда сыграла со Швейцарией и уступила (1:3). В следующем противостоянии соперник был намного проще — Великобритания, поэтому первая победа на ЧМ не заставила себя долго ждать (5:1).

Личные встречи

Между собой Финляндия и США играют с попеременным успехом, но именно в последние годы доминируют «звездно-полосатые», выигравшие три очные дуэли подряд. На прошлом чемпионате мира эти соперники пересеклись в четвертьфинале, там сборная США уверенно обыграла «Суоми» со счетом 5:2.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.90