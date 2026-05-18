В матче группового этапа чемпионата мира Венгрия встретится с Великобританией. Игра пройдет на «Свисс Лайф Арене» 19 мая. Начало матча — в 21:20 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Венгрия — Великобритания с коэффициентом для ставки за 1.89.

Венгрия

Турнирное положение: После двух туров Венгрия находится на 7-м месте в таблице группы А без набранных очков в активе, на 3 турнирных балла отставая от топ-4.

Последние матчи: На протяжении месяца до начала ЧМ Венгрия проводила насыщенную подготовительную кампанию. Однако в десяти контрольных встречах команда одержала всего одну победу.

В первом туре группового раунда чемпионата мира коллектив Гергея Майороша потерпел поражение от Финляндии (1:4). Во второй встрече венгры не справились с Австрией (2:4).

Не сыграют: У Венгрии потерь нет.

Состояние команды: На текущем чемпионате мира Венгрия решает задачи самого скромного содержания. Команда постарается расположиться выше последней строчки, чтобы избежать борьбы за выживание.

Однако в настоящий момент венгры идут без побед на протяжении десяти матчей, включая товарищеские. Еще ни разу на этом чемпионате мира команда Гергея Майороша не пропускала меньше 4 голов.

Великобритания

Турнирное положение: Ввиду худшей разницы голов — -7 на момент написания — Великобритания прописалась на 8-м месте в группе А без турнирных приобретений.

Последние матчи: До начала ЧМ сборная Великобритании четырежды сыграла с Италией в рамках товарищеских матчей, в которых поровну разделила победные и отрицательные результаты (4:6, 4:1, 0:2, 5:3).

В первой встрече на чемпионате мира команда Питера Рассела сгорела Австрии (2:5). Крупным поражением закончилась и игра против США (1:5).

Не сыграют: У Великобритании потерь нет.

Состояние команды: Великобритания — прямой конкурент Венгрии — надеется избежать стыковых матчей за сохранение прописки в элите международного хоккея.

При этом на текущее время команда Питера Рассела не набрала ни одного балла и пропустила 10 голов — больше остальных в группе А. В восьми последних официальных встречах британцы потерпели шесть поражений.

Статистика для ставок

Венгрия не побеждает на протяжении 10 матчей кряду

Великобритания победила в 4 личных встречах из 5 последних

В 4 личных встречах из 5 последних было забито 5 или менее голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Венгрии оценивается букмекерами в 2.44, ничья — в 4.05, а победа Великобритании — в 2.44.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.17, на тотал меньше 5.5 — за 1.65.

Прогноз: Великобритания представляет для Венгрии прямую угрозу с точки зрения борьбы за выживание, поэтому в личной встрече команда Майороша постарается взять инициативу в свои руки и добиться первой на этом турнире победы.

Прогноз: Великобритания испытывает проблемы во многих игровых отношениях, в том числе и в позиционной атаке. Венгрия со своей стороны способна выстроить компактную оборону, избежав большого количества грубых ошибок.

