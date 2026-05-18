19 мая в рамках 37-го тура английской Премьер-лиги сыграют «Борнмут» и «Манчестер Сити». Начало встречи — в 21:30 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Борнмут — Манчестер Сити с коэффициентом для ставки за 2.50.

«Борнмут»

Турнирное положение: Команда занимает 6-е место в таблице АПЛ с 55-ю очками в активе после 36-и туров. «Борнмут» продолжает борьбу за сохранение своих позиций в еврокубках.

За 2 тура до конца чемпионата «вишни» опережают 9-ю строчку на 4 балла. Команде необходимо набрать хотя бы один балл, чтобы гарантировать себе место в топ-8.

Последние матчи: В прошлом поединке «Борнмут» обыграл «Фулхэм» со счетом 1:0, забив победный гол на 53-й минуте. Матчем ранее «вишни» разгромили «Кристал Пэлас» (3:0).

«Борнмут» не проигрывает в английской Премьер-лиге на протяжении 16-и последних матчей. За этот отрезок команда сумела победить 8 раз при таком же количестве ничейных результатов.

Не сыграют: Кристи (красная карточка) и Кук (травма).

Состояние команды: «Борнмут» проводит замечательный отрезок без поражений. Вполне вероятно, команда сохранит позиции в зоне еврокубков, но впереди очень тяжелое испытание против «Манчестер Сити».

Дело в том, что у «горожан» будет запредельная мотивация в борьбе за чемпионство. Сможет ли «Борнмут» продлить свою беспроигрышную серию? Большой вопрос...

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: Продолжится ли чемпионская гонка в АПЛ до последнего тура? Ответ на этот вопрос зависит от «Манчестер Сити». Дело подходит к развязке.

Стоит отметить, что эта гонка теперь мало зависит от подопечных Хосепа Гвардиолы. Если «Арсенал» выиграет 2 последних матча, то титул будет у них, но «Манчестер Сити» сделает все возможное для того, чтобы доставить проблемы «канонирам».

Последние матчи: В прошедшей встрече команда обыграла «Челси» со счетом 1:0 и стала обладателем Кубка Англии. До этого «Манчестер Сити» разгромил «Кристал Пэлас» (3:0).

«Горожане» не проигрывают во всех турнирах на протяжении 10-и последних матчей. За этот период «Манчестер Сити» лишь однажды сыграл вничью с «Эвертоном» (3:3) и 9 раз победил.

Состояние команды: «Манчестер Сити» в полной боевой готовности и способен продолжать чемпионскую гонку. К тому же, команда неплохо выступает на чужом поле, набрав 32 очка из 54-х возможных.

Нападающий «горожан» Эрлинг Холанн продолжает доминировать в АПЛ. За 34 встречи в чемпионате Англии норвежец забил 26 голов и сделал 8 голевых передач, уверенно занимая 1-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

Статистика для ставок

«Борнмут» не проигрывает в АПЛ на протяжении 10-и последних матчей

В последних 10-и встречах во всех турнирах «Ман Сити» 9 раз победил

В последних 5-и очных встречах «Манчестер Сити» 4 раза обыграл «Борнмут»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Манчестер Сити» с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 4.20, а победа «Борнмута» — в 4.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.48 и 2.55.

Прогноз: В 1-м тайме «Борнмуту» удастся дать бой «горожанам».

Прогноз: Можно предположить, что «Манчестер Сити» забьет больше одного гола в предстоящем матче.

