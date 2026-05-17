Римское дерби редко бывает просто ещё одним матчем, но на этот раз у него был ещё и очень конкретный турнирный вес. «Роме» нужна была победа, чтобы выйти на четвёртое место за тур до финиша. Команда Гасперини справилась, и теперь у неё понятный маршрут — выиграть у вылетевшей «Вероны» в последнем туре и вернуться в Лигу чемпионов впервые с 2019-го года.

Результат матча Рома Рим 2:0 Лацио Рим 1:0 Джанлука Манчини 40' 2:0 Джанлука Манчини 66' Рома: Миле Свилар, Джанлука Манчини ( Ян Зёлковский 83' ), Эван Н'Дика ( Девин Ренс 37' ), Марио Эрмосо, Зеки Челик, Бриан Кристанте, Нейл Эль-Айнауи, Уэсли Франса, Никколо Писилли ( Стефан Эль-Шаарави 46' ), Пауло Дибала ( Артем Довбик 88' ), Дониелл Мален ( Матиас Соуле 83' ) Лацио: Алессио Фурланетто, Нуну Тавареш, Оливер Провстгор, Марио Хила, Тома Башич, Николо Ровелла, Кеннет Тейлор ( Дэниел Мальдини 62' ), Адам Марушич, Тейянни Нослин ( Мануэль Лаццари 79' ), Булайе Диа ( Фисайо Деле-Баширу 62' ), Маттео Канчелльери ( Густав Исаксен 71' ) Жёлтые карточки: Марио Эрмосо 42', Стефан Эль-Шаарави 85' — Кеннет Тейлор 21', Маттео Канчелльери 42', Нуну Тавареш 64' Красные карточки: Уэсли Франса 70' — Николо Ровелла 70'

Статистика матча 7 Удары в створ 2 8 Удары мимо 3 49 Владение мячом 51 8 Угловые удары 3 1 Офсайды 2 15 Фолы 17

На фоне пустой Curva Nord, продолжающегося протеста фанатов «Лацио» против Лотито и почти полностью жёлто-красного «Олимпико», атмосфера матча была особенной. «Лацио» будто бы формально вышел на дерби, но стадион жил «Ромой». Южная трибуна выдала мощный перфоманс с отсылкой к Римской Империи, а команда на поле ответила агрессивным и качественным футболом.

Главным героем стал Джанлука Манчини. Формально центральный защитник, но именно он дважды сыграл лучше всех в чужой штрафной. Первый гол пришёл в конце первого тайма, когда «Рома» переживала не самый спокойный отрезок. «Лацио» до этого начал выбираться вперёд, были моменты у Джилы и Нослина, Канчельери пробовал с левой, а Диа даже отправил мяч в сетку из офсайда. Но именно «Рома» ударила со стандарта: Пизилли подал угловой, Манчини выиграл позицию у Джилы и Канчельери и головой пробил мимо вратаря.

Второй гол почти повторил первый по смыслу, но морально ещё сильнее прибил «Лацио». Уже во втором тайме Фурланетто вытащил изящный штрафной Дибалы, «Рома» получила угловой, и на этот раз сам Пауло подал на Манчини. Защитник снова оказался сильнее в воздухе и во второй раз переиграл кипера «Лацио». 2:0, «Рома» уже тогда понимала, что близка к долгожданной ЛЧ.

Джанлука Манчини стал первым защитником в истории римского дерби, забившим два мяча в одном матче. Теперь у него три гола против «Лацио» в карьере, больше в Серии А он забивал только «Интеру». Из 22 его голов в чемпионате 16 забиты головой — с сезона-2017/18 среди защитников в Серии А больше нет ни у кого, только Бремер идёт рядом. Это вполне конкретное оружие, которое «Рома» регулярно использует в важных матчах. И которое, с большой вероятностью, поможет римлянам осенью в еврокубках.

«Лацио» не вернулся после второго гола

Сарри собирал состав с большими ограничениями. В воротах дебютировал третий голкипер Алессио Фурланетто, поскольку Проведель и Мотта травмированы. Не было Романьоли, отсутствовал Дзакканьи, не все были готовы физически. При этом в первом тайме «Лацио» не выглядел совсем уж пусто. Команда пыталась играть через фланги, Канчельери несколько раз включался справа, Нослин бил с острого угла, Джила после углового пробил рядом со штангой.

Но после перерыва стало заметно, что «Рома» лучше понимает, как добиться результата. Маленькие перевесы в эпизодах стали превращаться в тотальный контроль. Мален после комбинации с Дибалой мог забивать, сам Пауло почти отличился со штрафного и регулярно искал мячи между линиями. «Лацио» много спорил и нервничал, а после второго пропущенного почти перестал угрожать воротам «Ромы».

Показательный эпизод — потасовка после фола Манчини у штрафной «Ромы». Нервы сорвались у обеих команд, а Николо Ровелла и Уэсли получили прямые красные. Это добавило матчу привычного огня дерби, но никак не повлияло на саму игру. «Рома» к тому моменту всё контролировала, а «Лацио» выглядел командой, у которой не хватает идей и, конечно, своей трибуны за спиной. Сезон для бело-голубых и так был тяжёлым, сказались поражение в финале Кубка Италии от «Интера», пустая Curva Nord и проблемы с атмосферой вокруг клуба. Дерби только зафиксировало это депрессивное состояние.

Дибала проводил «Рому» в Лигу чемпионов

Римское дерби было последним домашним матчем Пауло Дибалы за «Рому», и стадион это чувствовал. Аргентинец не забил, но его участие в игре было ключевым, и оно точно не ограничилось голевой передачей на Манчини. Получился прощальный жест в фирменном стиле Дибалы — он не стал тянуть игру на себя, но оставил в ней важный след. Когда он уходил с поля на 87-й минуте, «Олимпико» проводил его овацией и бесконечными песнями. Вместо него вышел Артём Довбик, который вернулся на поле после примерно пяти месяцев паузы из-за травмы бедра и операции. Украинец, кстати, почти сразу мог сделать счёт 3:0, но попал в штангу. В самой концовке шансы были у Эль-Шаарави и Суле, однако Фурланетто не позволил случиться разгрому.

Самое важное для «Ромы» — теперь ей не нужно смотреть на других, поражение «Ювентуса» от «Фиорентины» и победа в дерби подняли команду на четвёртое место. У «Ромы» 70 очков, столько же у «Милана», который идёт третьим, и на два больше, чем у «Комо» и «Ювентуса». Победа над уже вылетевшей «Вероной» гарантирует место в Лиге чемпионов. Для Гасперини, который пришёл в клуб с огромным давлением и не сразу получил абсолютную поддержку, это важный момент. Он выиграл оба дерби в своём первом сезоне — 1:0 в первом круге и 2:0 сейчас. В последние 50 лет среди тренеров «Ромы» подобное удавалось только Клаудио Раньери.

Но впереди ещё один шаг, и именно он будет определять весь сезон. Победа в дерби огромна сама по себе, а дубль Манчини навсегда останется в футбольной истории города. Но если через неделю «Рома» оступится в Вероне, всё это будет звучать иначе.