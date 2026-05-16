«Кальяри» сохранит прописку в Серии А?

прогноз на матч Серии А, ставка за 1.91

17 мая в 37-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Кальяри» и «Торино». Начало игры — в 21:45 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Кальяри — Торино с коэффициентом для ставки за 1.91.

«Кальяри»

Турнирное положение: Сардинцы занимают 16-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 37 очков за 36 встреч при разнице мячей 36:51.

Последние матчи: предыдущий поединок «Кальяри» провел неудачно, проиграв дома «Удинезе» со счетом 0:2.

До того команда разошлась миром с «Болоньей» (0:0) и обыграла «Аталанту» (3:2) в Серии А.

Не сыграют: травмированы — Маттиа, Идрисси, Литета, Паволетти; дисквалифицирован — Жозе Педру.

Состояние команды: «Кальяри» в текущем сезоне не показывала футбол высокого класса, но при всем этом не опускалась в зону вылета.

Сардинцы хоть и не в самой лучшей игровой форме, но вполне способны как дать бой любому сопернику, так и упустить верный шанс набрать очки.

«Торино»

Турнирное положение: «Гранатовые» занимают 12-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 44 балла за 36 туров при разнице мячей 41:59.

Последние матчи: предыдущий поединок «Торино» провел удачно, обыграв «Сассуоло» (2:1) в предыдущем туре Серии А.

До того команда проиграла «Удинезе» (0:2) и разошлась миром с «Интером» (2:2).

Не сыграют: дисквалифицирован — Гинейтис.

Состояние команды: «Торино» по классике жанра на протяжении всего сезона ни за что не боролся и ни на что не претендовал.

«Гранатовые» остались в Серии А, проведя без крупных спадов сезон и рады — остались две игры до отпуска и вряд ли команда будет рвать жилы на финише чемпионата.

Статистика для ставок

«Торино» проиграл в одном матче из последних шести

«Кальяри» выиграл только дважды за одиннадцать последних туров

В матче первого круга «Кальяри» одержал гостевую победу со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кальяри» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу сардинцев ставки принимаются с коэффициентом 2.28. Ничья оценена в 3.20, а победа «Торино» — в 3.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 2.19 и 1.62.

Прогноз: Команды выиграли предыдущие матчи и вполне будут настроены повторить свои успехи прошедшего тура, отметившись забитыми мячами в ворота друг друга.

Ставка: Обе забьют за 1.91.

Прогноз: «Кальяри» борется за выживание и будет мотивирован выиграть, что сардинцам вполне по силам против не имеющего никакой цели соперника.

Ставка: Победа «Кальяри» за 2.28.