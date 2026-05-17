Заурбек Тедеев больше не является главным тренером «Акрона». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Заурбек Тедеев globallookpress.com

«Акрон благодарит Заура Эдуардовича за работу и желает успехов в дальнейшей карьере. Информация о том, кто будет готовить команду для участия в VK Видео переходных матчах, будет опубликована дополнительно», — гласит заявление пресс-службы клуба.

Напомним, что по итогам сезона РПЛ «Акрон» стал 13-м и теперь ему предстоит сыграть стыковые матчи против волгоградского «Ротора» за право в следующем сезоне выступать в сильнейшем дивизионе страны.