20 мая в 8-м туре чемпионата Беларуси по футболу сыграют БАТЭ и «Динамо» Минск. Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч БАТЭ — Динамо Минск с коэффициентом для ставки за 3.70.

БАТЭ

Турнирное положение: «Жёлто-синие» провалили старт чемпионата.  Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом БАТЭ набрал всего 5 очков в 7 матчах.  А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Жёлто-синие» выиграли Кубок страны, одолев в серии пенальти минское «Динамо».

До того команда не смогла обыграть «Нафтан» (0:0).  А вот поединок с брестским «Динамо» завершился неудачей (0:3).

В пяти своих последних матчах БАТЭ разжился одной победой.  В этих поединках команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Состояние команды: «Жёлто-синие» нынче не столь стабильны в плане результатов.  Зато команда не проигрывает 2 матча кряду.

Причем БАТЭ традиционно неудачно противостоит минчанам.  В последних пяти очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: Минчане привычно сражаются за чемпионство.  Команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Динамо» Минск на один пункт отстает от лидера.  При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  Минчане в серии пенальти уступили БАТЭ.

До того команда нанесла поражение брестскому «Динамо» (2:1).  А вот чуть ранее она была бита «МЛ Витебск» (2:3).

При этом «Динамо» Минск в 5 своих последних поединках добыл 3 победы.  Команда отличилась 9 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Минчане нынче выглядят достаточно выгодно.  Команда твёрдо намерена вернуть золото в столицу.

При этом «Динамо» Минск имеет не столь надежные тылы.  Команда пропускает в среднем фактически один мяч за матч.

Команда шикарно выступает вне родных стен.  На чужих полях она набрала 12 зачетных баллов из двенадцати возможных.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Динамо» Минск в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90.  Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 4.21.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.07.

Прогноз: Минчане намерены подтянуться к лидеру, к тому же максимально мотивированы поквитаться с БАТЭ за свежий проигрыш в финале Кубка.

Ставка: Фора «Динамо» Минск -1.5 за 3.70.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из соперников.

Ставка: Обе не забьют за 2.28

Пять причин, почему ставка зайдет

  • БАТЭ имеет серьезные проблемы с реализацией
  • «Динамо» Минск пока не терял очков на выезде
  • БАТЭ уже 2 года не может одолеть минчан
  • Минчане в среднем забивают 2 мяча за матч
  • БАТЭ в родных стенах победил всего один раз в трёх поединках