20 мая в рамках первого стыкового матча сыграют «Урал» и «Динамо» Махачкала. Начало встречи — в 18:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Урал — Динамо Мх с коэффициентом для ставки за 2.16.

«Урал»

Турнирное положение: «Урал» завершил сезон на третьей строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав за 34 тура 61 балл. Общая разница мячей — 51:31.

Последние матчи: В последнем матче Первой лиги уральская команда потерпела девятое поражение в сезоне, уступив в гостевом поединке «Черноморцу» со счетом 1:2.

Ранее «Урал» обыграл в домашней встрече «КАМАЗ» со счетом 2:0, проиграл с минимальным счетом 0:1 «Шиннику» и заработал три очка в дерби против «Челябинска», завершив встречу со счетом 2:1.

Не сыграет: в лазарете команды Роман Акбашев (п), Егор Мосин (п), Евгений Харин (п) и Дмитрий Прищепа (з).

Состояние команды: «Урал» на протяжении большей части сезона был на второй строчке турнирной таблицы Первой лиги, однако после зимней паузы команда Василий Березуцкого одержала всего одну победу в первых пяти матчах. При этом концовку сезона «Урал» провел очень ударно: пять побед в восьми матчах. Однако даже такой финиш не помог команде обойти «Факел» и «Родину».

«Динамо» Мх

Турнирное положение: «Динамо» завершило сезон РПЛ на 14-й строчке в таблице с 26 баллами в активе. За 30 туров команда одержала пять побед, 11 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений при общей разнице мячей — 19:37.

Последние матчи: В последнем туре чемпионата махачкалинская команда продлила серию без побед до десяти встреч кряду, заработав ничью против «Спартака» (0:0).

Ранее клуб сыграл вничью против «Ахмата» со счетом 1:1, дома против «Ростова» потерпел поражение со счетом 1:2, а также уступил «Краснодару» в гостях со счетом 1:2.

Не сыграет: в лазарете команды защитник Идар Шумахов.

Состояние команды: «Динамо» провело не лучший сезон, однако у клуба были все шансы избежать стыковых матчей, учитывая три победы в первых четырех матчах после возобновления сезона, но после клуб стал катиться вниз в турнирной таблице. По итогу, «Динамо» в последних 11 турах РПЛ не смогло добыть ни одной победы.

Статистика для ставок

«Урал» выиграл четыре из шести последних встреч

«Динамо» не выигрывает в десяти матчах кряду

«Урал» забил восемь мячей в последних пяти матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Уралу» с коэффициентом 2.42. Ничья оценена в 3.15, а победа «Динамо» — в 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.54 и 1.46.

Прогноз: Основной ставкой станет ожидание голов от каждой из команд.

Прогноз: Будем отталкиваться от последних результатов и рискнем, поставив на победу «Урала» в первом матче этого противостояния.

