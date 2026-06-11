Матч ЧМ-2026 по футболу, в большинстве случаев, будут проводиться вечером и ночью по времени европейской части. Каждый день мы измеряем в будильниках, стоит ли пожертвовать сном на этот раз. Сегодня — 2 матча групп В и D.

Канада — Босния и Герцеговина

22:00 мск, Торонто

Эти сборные не могут похвастаться большими достижениями на международных турнирах. При этом, канадцы потихоньку становятся довольно крепкой национальной командой, которая может доставить проблемы любому сопернику. Это подтверждает удачное выступление Канады на Кубке Америки 2024-го года, где сборная сумела дойти до полуфинала, уступив победителю турнира сборной Аргентины со счетом 0:2.

Босния и Герцеговина вообще вышла в финальный этап чемпионата мира впервые за 12 лет. Эта национальная команда сыграла на ЧМ-2014 в Бразилии впервые в своей истории и не смогла выйти из группы. Сейчас к Боснии и Герцеговине будут относиться куда серьезнее, ведь эта национальная команда показала свой потенциал в стыковых матчах квалификации турнира.

Напомним, что они обыграли 4-кратного чемпиона мира сборную Италии в финале стыков (1:1, 4:1 по пен.). Пока итальянцы скандалят и разбираются, почему все плохо и что нужно менять, сборная Боснии и Герцеговины готовится всех удивлять уже в Северной Америке.

В составе сборной Канады стоит выделить нападающего Джонатана Дэвида, который является лучшим бомбардиром в истории своей национальной команды. Этот форвард наколотил 37 голов за 73 матча в футболке сборной Канады, а ему всего 26 лет. Нет сомнений в том, что Дэвид продолжит радовать канадских болельщиков, а может и вовсе взломает оборону боснийцев в предстоящем поединке.

Лидер, символ и икона футбола в Боснии и Герцеговине — это Эдин Джеко. Этот 40-летний форвард включен в окончательную заявку национальной команды на ЧМ-2026 и точно будет играть на поле. Даже в очень нефутбольном возрасте Джеко забил 6 голов в девяти матчах квалификации турнира, мощный результат. При этом, ветеран не единственный в сборной, кто может решать исходы матчей. Нападающий Харис Табакович также результативен, на его счету 3 гола в четырех матчах квалификации.

Ну и как же без российской Премьер-лиги. Болельщики «Ростова» точно вспомнят двух бывших боснийских футболистов, которые выступали за их команду, речь идет про Денниса Хаджикадунича и Армина Гиговича. Они приехали на мундиаль и готовы бороться за выход из группы.

Есть ощущение, что сборная Боснии и Герцеговины — это главный претендент на звание андердога мундиаля . Эта национальная команда показала великую выдержку в матче против Италии, а если она доставит проблемы канадцам, то точно будет интересно в группе В.

Сборная Канады globallookpress.com

Слово прогнозисту: Редактор отдела Футбол на LiveSport.Ru Линар Мансуров считает, что поединок пройдет в равной борьбе и выбрал ставку на ничейный результат за 3.60.

Ставить будильник?

⏰⏰⏰ — три будильника из трех, а лучше поставить еще несколько, чтобы точно не проспать. За матчами с участием сборной Боснии и Герцеговины нужно следить очень внимательно , учитывая их самоотверженность в последних поединках квалификации. К тому же, в предстоящей встрече в Торонто будут полные трибуны, готовые «порвать» за сборную Канады.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

США — Парагвай

04:00 мск, Инглвуд

Это противостояние можно назвать столкновением сильных аргентинских тренеров, которые грамотно влияют на ход матчей. Маурисио Почеттино (США) и Густаво Альфаро (Парагвай) могут настроить свои национальные команды на жесткую борьбу. Матч пройдет в Калифорнии при полной поддержке американской сборной со стороны болельщиков, давление будет колоссальным.

Сборная США уже принимала у себя мундиаль в 1994-м году, в котором даже сумела выйти из группы и отлететь от Бразилии в 1/8 финала. Теперь у американцев совсем другая сборная, где есть яркие игроки — Пулишич, Маккенни, Балоган и Робинсон. У США есть игроки из Италии, Англии, Германии, Франции, Нидерландов, Испании и МЛС, а половина состава уже была на чемпионате мира 2022 года.

При этом, результаты национальной команды в последнее время оставляют желать лучшего. На Кубке Америки-2024 американцы провалились на домашнем поле и не вышли из группы, набрав всего три очка в 3-х встречах. Сборная США на том турнире уступила Панаме (1:2) и Уругваю (0:1). Уже в Золотом кубке КОНКАКАФ 2025-го года национальной команде удалось показать класс. Сборная США добралась до финала, но турнир выиграть не получилось.

На пути национальной команды встала Мексика, которая победила со счетом 2:1 и этот результат определенно оказался болезненным для сборной США. Перед ЧМ-2026 американцы успели победить Сенегал (3:2) и уступить Германии (1:2), показав примерно то, что от них и ждут: хорошую атаку, высокий потенциал, но всё ещё не идеальную устойчивость .

Без сомнений, главной звездой сборной США до сих пор остается нападающий Кристиан Пулишич. Он на протяжении трех последних лет успешно выступает за «Милан», а также регулярно отличается результативными действиями за национальную команду. В сборной он не только самый узнаваемый игрок, но и самый опытный футболист заявки по количеству матчей. От этого небольшого, но очень ловкого форварда можно ждать опасности в любой момент.

Кристиан Пулишич globallookpress.com

Перейдем к Парагваю, который совсем не прост, как кажется на первый взгляд. Да, можно вспомнить полнейший провал в Кубке Америки-2024, где национальная команда не набрала ни одного очка, уступив Коста-Рике, Колумбии и Бразилии. При этом, сборная Парагвая собралась и выдала неплохой результат в квалификации ЧМ-2026, заняв 6-е место в своей группе и запрыгнув в последний вагон поезда на мундиаль.

Важно не то, что у Парагвая без лишних нервов получилось отобраться на ЧМ-2026, а то каких соперников эта национальная команда смогла обыграть. Парагвайцы одолели Бразилию (1:0), Аргентину (2:1) и Уругвай (2:0) — это довольно-таки показательный момент, который говорит о готовности национальной команды противостоять топам. Американской сборной точно будет несладко, даже на своем поле в солнечной Калифорнии.

Предстоящий матч будет очень важен для обеих сборных с точки зрения турнирного положения в группе, ведь победа в 1-м туре группового этапа значительно облегчает задачу выхода в плей-офф. Сможет ли Парагвай сдержать атакующую мощь сборной США? Это самый главный вопрос в предстоящем поединке.

Слово прогнозисту: Эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев в своем прогнозе считает, что сборная США одержит победу. Интересная ставка на преимущество в счете хозяев поля к 65-й минуте за 2.25.

Ставить будильник?

⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Хоть и время встречи не совсем удобное (04:00 мск), но посмотреть поединок точно стоит. Сборная Парагвая умеет играть даже против топовых сборных, но и американцы окрепли за последний год. Справится ли с ролью лидера сборной США Кристиан Пулишич и сработают ли тренерские заготовки Маурисио Почеттино? На все эти вопросы ответит только игра.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Календарь и результаты ЧМ-2026 12-13 июня

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