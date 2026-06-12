13 июня в первом туре группового раунда чемпионата мира 2026 года сыграют сборные США и Парагвая. Начало игры — в 04:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

США: осторожный старт

Турнирное положение: США сыграют в групповом раунде финальной части чемпионата мира 2026 года не только с Парагваем, но также с Австралией и Турцией.

Команда, в отличие от нынешнего соперника, не боролась за попадание на чемпионат мира 2026 года, поскольку является одной из принимающих его сторон.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на своём поле потерпела поражение от Германии (1:2).

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Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив уже был на высоте, когда снова-таки в домашних стенах одержал победу над Сенегалом (3:2).

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые были товарищескими, США проиграли три раза при одной победе.

Такая форма вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на победу, тем не менее, они все же немалы, особенно если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор домашних трибун.

Кристиан Пулишич — лучший действующий бомбардир в истории национальной команды с 32 голами.

Парагвай: почти без шансов

Турнирное положение: Парагвай в групповом раунде чемпионата мира 2026 года, помимо нынешнего соперника, также сыграет против Австралии и Турции.

Команда в южноамериканской квалификации заняла последнюю для прохода на мундиаль, шестую позицию, с отрывом в восемь очков от ближайшего преследователя.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, коллектив на своёй арене одержал разгромную победу над Никарагуа (4:0).

Перед этим еще в одном контрольном поединке сборная уже осталась ни с чем, когда на этот раз в нейтральных стенах потерпела поражение от Марокко (1:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые были товарищескими, Парагвай выиграл три раза при одном поражении.

Всё это говорит о хороших шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на мировой исход, тем не менее, сила соперника не позволяет им рассчитывать на легкий матч.

Антонио Санабрия — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в семи из восьми последних матчей США забивали обе команды

в шести из семи последних матчей США забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей Парагвай выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: США — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Их победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.00. Ничья — в 3.54, успех Парагвая — в 4.01.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.35 и 1.63.

Прогноз: в четырех из семи последних матчей хозяева турнира выиграли. При этом они также одолели нынешнего соперника (2:1) в товарищеской встрече в ноябре 2025 года.

Тем временем, южноамериканская сборная проиграла в трех из шести последних поединков.

2.00 США победят Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч США — Парагвай принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: США победят за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева будут выигрывать к 65-й минуте, ведь на своём поле фаворит игры вполне способен вести в счёте к этому моменту.

2.25 США будут выигрывать к 65-й минуте Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч США — Парагвай позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: США будут выигрывать к 65-й минуте за 2.25