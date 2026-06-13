Чемпионат мира-2026 добирается до третьей принимающей страны. После стартовых матчей в Мексике и Канаде турнир открывается и для США — в Лос-Анджелесе, где команда Маурисио Почеттино начнёт домашний ЧМ встречей с Парагваем. Для американцев это момент, к которому они шли почти восемь лет сквозь смену тренеров, болезненные провалы и постоянные разговоры о «золотом поколении». Теперь все разговоры должны превратиться в результат — и уже в первом матче хозяев ждёт соперник, который умеет ломать чужие планы лучше многих.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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16' Альмирон пытался заработать фол на левом фланге – арбитр не верит Мигелю.

14' Энсисо из-за штрафной целился в дальний угол, но не попал в створ.

13' Снова фолят гости в центре поля, тяжеловато им успевать за темпом американцев.

11' Здорово прессингуют США на старте, вынуждают на отбой играть парагвайцев.

10' А вот и первая жёлтая карточка! Её получает защитник «Динамо» Хуан Касерес за подкат в ноги Пулишичу. Помните, Монтес из «Локомотива» в первом матче турнира удалился? Московская эпидемия карточек на мундиале.

07' ГООООООООЛ! США впереди! Пулишич пробросил мяч мимо двух защитников, сделал пас на Маккенни, тот пытался отдать дальше, но попал в ногу Бобадилье, который срезал мяч в свои ворота. 1:0 в пользу хозяев!

Статистика матча 1 Удары в створ 0 0 Удары мимо 1 57 Владение мячом 43 1 Офсайды 0 1 Фолы 3

Игроки сборной США празднуют гол globallookpress.com

07' С правого фланга в штрафную простреливал Энсисо, Ричардс выбил мяч.

05' Американцы владеют мячом в центральной трети, как будто слегка успокаивают нервы этими передачами.

03' Здорово отвечают США: Маккенни скинул на Балогана, а тот в касание пробил в руки вратарю.

Удар Балогана globallookpress.com

02' Опасно атаковал Парагвай! Гомес с острого угла пытался пробить по воротам, Фриз вовремя среагировал.

01' США начали с центра поля, поехали!

До матча

04:00 Вертолёты пролетели над ареной и закрыли церемония открытия, впереди только футбол!

03:55 Футболисты в полном составе выстроились в центре поля, звучат гимны!

США — Парагвай globallookpress.com

03:52 Огромные флаги США и Парагвая растянуты в центре поля, команды выходят на поле и готовятся исполнять национальные гимны.

03:48 А теперь — шоу! Его в центральном круге открывает Кэти Перри.

Кэти Перри на церемонии открытия globallookpress.com

03:45 Джейсон Судейкис (тренер из сериала «Тед Лассо») объявил старт парада флагов — стартует традиционная часть церемонии открытия ЧМ.

США — Парагвай globallookpress.com

03:35 Перед стартом Маурисио Почеттино подчеркнул, что доверяет команде и выбранному пути подготовки. По словам тренера США, первый матч турнира всегда даётся непросто, а Парагвай — конкурентный соперник с сильными игроками и опытным тренером. Почеттино отметил, что хозяевам нужно не только сыграть в свой футбол, но и соответствовать уровню борьбы, который предложит команда Густаво Альфаро.

Игроки сборной США на разминке globallookpress.com

03:30 Матч обслужит нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. Помогать ему на линиях будут Хессел Стегстра и Ян де Врис, четвёртым арбитром назначен японец Юсукэ Араки, резервным ассистентом — Дзюн Михара. За систему ВАР отвечает испанец Карлос дель Серро Гранде, ассистент ВАР — Деннис Хиглер из Нидерландов, помощник ВАР — Хамис Аль-Марри из Катара.

03:25 Парагвай выйдет таким составом: Гилл, Касерес, Альдерете, Густаво Гомес, Хуниор Алонсо, Диего Гомес, Кубас, Бобадилья, Альмирон, Санабрия, Энсисо. У Парагвая с первых минут выйдет Хулио Энсисо, хотя после повреждения в товарищеском матче с Никарагуа его участие было под вопросом — для команды Густаво Альфаро это важное усиление в атаке. Энсисо начнёт встречу в паре с Антонио Санабрией, а Мигель Альмирон расположится на фланге полузащиты. Справа в защите парагвайской команды выйдет игрок московского «Динамо» Хуан Касерес, а слева — Хуниор Алонсо, который ещё совсем недавно представлял «Краснодар».

03:20 А вот и стартовый состав сборной США: Фриз, Фриман, Ричардс, Рим, Робинсон, Адамс, Тиллман, Дест, Маккенни, Пулишич, Балоган. Маурисио Почеттично решил выйти по схеме 4-2-3-1, хотя с мячом команда может перестраиваться в 3-4-2-1. Главная новость для хозяев — возвращение Криса Ричардса. Защитник пропустил два предтурнирных товарищеских матча из-за травмы голеностопа, но успел вернуться в общую группу и сразу попал в старт. В воротах сыграет Мэтт Фриз, а Мэтт Тернер, основной голкипер США на прошлом чемпионате мира, остался в запасе. Тим Рим выйдет с капитанской повязкой и станет самым возрастным игроком сборной США на мужских чемпионатах мира — на день матча ему 38 лет, восемь месяцев и семь дней.

03:15 США начинают выступление в группе D матчем против Парагвая на «Лос-Анджелес Стэдиум». Для американской сборной это пятая игра чемпионата мира на домашней земле и первая на турнире 2026 года. В группе также сыграют Турция и Австралия, поэтому ошибка в первом туре может сильно усложнить борьбу за выход в плей-офф.

Футболисты сборной США на предыгровой тренировке globallookpress.com

03:10 Для США домашний чемпионат мира — не только крупный турнир, но и шанс сделать новый шаг в развитии футбола в стране. После ЧМ-2022, где американцы дошли до плей-офф, ожидания стали выше. При этом путь к домашнему турниру получился неровным — за восемь лет сборная успела выиграть Золотой кубок КОНКАКАФ, трижды взять Лигу наций, провалить домашний Кубок Америки и пережить несколько тренерских перестроек. Теперь ответственность лежит на Маурисио Почеттино, который должен превратить сильный набор игроков в команду, способную выдержать давление домашнего турнира.

03:05 Главный вопрос в обороне связан с Крисом Ричардсом. Защитник «Кристал Пэлас» получил повреждение в концовке клубного сезона, не сыграл в двух последних товарищеских матчах, и его отсутствие сразу сказалось — США пропустили по два мяча от Сенегала и Германии. Сам Ричардс уверяет, что готов к старту против Парагвая, и для Почеттино это может быть ключевая новость перед матчем. В атаке всё будет строиться вокруг Кристиана Пулишича. В Катаре он поучаствовал во всех трёх голах сборной США, а перед домашним турниром снова остаётся главным игроком команды в финальной трети.

03:00 К старту чемпионата мира США подходят с противоречивыми ощущениями. Формально команда проиграла три из четырёх последних матчей, но настроение вокруг неё не выглядит провальным. Осенью американцы выдали серию без поражений против участников ЧМ, обыграли Японию, Австралию, Парагвай и Уругвай, а также сыграли вничью с Эквадором. Особенно яркой была победа 5:1 над Уругваем, которая на время создала ощущение, что команда Почеттино наконец-то поймала нужный ритм. Весной всё снова стало сложнее. США крупно уступили Бельгии и проиграли Португалии, но затем победили Сенегал 3:2 и провели сильный матч против Германии, хотя и уступили 1:2. Именно две последние игры дают болельщикам надежду, ведь американцы выглядели опасно впереди, активнее двигали мяч и лучше использовали вертикальные атаки.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

02:55 При этом у Парагвая есть серьёзная потеря. Хулио Энсисо получил травму в последнем товарищеском матче перед ЧМ и пропустит как минимум первые две игры турнира. Для команды, которой и так часто не хватает яркости в атаке, это болезненный удар. Энсисо должен был быть одним из главных игроков в быстрых переходах и нестандартных решениях у чужой штрафной. Теперь дополнительная нагрузка ложится на Мигеля Альмирона. Болельщики в США хорошо знают его по выступлениям в МЛС, а затем в Англии. Альмирон — ещё и один из самых опытных игроков этой сборной с 10 голами за национальную команду.

02:50 Назначение Густаво Альфаро стало поворотным моментом. После его прихода Парагвай выдал девятиматчевую беспроигрышную серию в отборе и обыграл Бразилию, Аргентину и Уругвай. Это не команда, которую можно задавить одной эмоцией или преимуществом в классе. Альфаро уже работал на ЧМ-2022 с Эквадором и хорошо понимает, как готовить сборную к короткому турниру, где один эпизод способен изменить всё.

Густаво Альфаро globallookpress.com

02:45 Парагвай возвращается на чемпионат мира впервые с 2010 года. Тогда команда под руководством Херардо Мартино дошла до четвертьфинала — лучшего результата в своей истории. После этого была долгая пауза, но теперь «Альбирроха» снова на турнире, причём прошла туда через один из самых тяжёлых отборов в мире. В квалификации КОНМЕБОЛ Парагвай занял шестое место и получил последнюю прямую путёвку. Команда не поражала яркостью, но была невероятно неудобной: всего 10 пропущенных мячей за 18 туров, низкое владение, плотный блок и высокая доля голов со стандартов.

02:40 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00.