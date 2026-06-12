Парагвайцы не смогут удержать атакующий натиск американцев на старте ЧМ-2026?

прогноз на тотал в матче ЧМ-2026 по футболу, ставка за 2.19

13 июня в рамках первого тура группы В ЧМ-2026 сыграют США и Парагвай. Начало встречи — в 04:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.19.

США: проблемная оборона

Перед матчем: Американцы автоматически обеспечили место на мундиале в качестве одной из трех стран-хозяек турнира.

«Звездно-полосатые» выступят уже на шестом мировом первенстве в XXI веке, пропустив только ЧМ-2018 в России.

Последние матчи: В контрольных матчах перед мундиалем американцы сначала обыграли Сенегал (3:2), а затем проиграли Германии (1:2).

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В марте «звездно-полосатые» провели «товарняки» хуже — поражения от Португалии (0:2) и Бельгии (2:5)

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Команда Маурисио Почеттино имеет определенные проблемы в обороне, но и зачастую сама старается играть ярко и результативно.

У хозяев мундиаля вполне себе проходимая группа, где помимо Парагвая сыграют Турция и Австралия.

Парагвай: возвращение на ЧМ

Перед матчем: Парагвайцы достойно провели отборочную группу в Южной Америке и смогли пробиться на ЧМ-2026, избежав межконтинентальных стыков.

Команда впервые за 16 лет примет участие на мундиале. В прошлый раз «красно-белые» под руководством Херардо Мартино дошли до четвертьфинала, где уступили будущим чемпионам из Испании.

Последние матчи: Перед мундиалем парагвайцы провели единственный контрольный матч, в котором разгромили сборную Никарагуа со счетом 4:0.

В мартовских «товарняках» латиноамериканская команда сначала минимально обыграла Грецию, а затем уступила марокканцам (1:2).

Состояние команды: Команда впервые за 16 лет вышла на чемпионат мира, да и то в большей степени благодаря увеличению количества участников на мундиале и квот для Южной Америки соответственно.

Парагвайская команда далека от состояния грозной банды времен первого десятилетия текущего столетия, но вполне способна навязать борьбу в своем квартете, где ни США, ни Турция с Австралией не выглядят какими-то соперниками топ-уровня.

Статистика для ставок

Последние четыре встречи с участием сборной США заканчивались неизменным проходом «Тотал больше 1,5» у соперников «звездно-полосатых»

В четырех из пяти матчах с участием Парагвая был зафиксирован проход «Тотал больше 2,5»

Только в одной очной встрече между командами был зафиксирован проход ставки «Тотал больше 3,5»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают сборную США фаворитом с коэффициентом 1.94. Ничья оценена в 3.45, а победа сборной Парагвая — в 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 2.24 и 1.60.

Прогноз: Американцы на старте турнира попробуют с лихвой начать мундиаль и порадовать своих соотечественников забитыми голами

2.19 Тотал США больше 1,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.19 на матч США — Парагвай принесёт прибыль 1190₽, общая выплата — 2190₽

Ставка: Тотал США больше 1,5 за 2.19.

Прогноз: Также стоит ожидать, что в этой встрече у Парагвая будет складываться не все идеально и команда из Южной Америки нахватает «горчичников».

2.61 Тотал ЖК у Парагвая больше 2,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.61 на матч США — Парагвай позволит вывести на карту выигрыш 1610₽, общая выплата — 2610₽

Ставка: Тотал ЖК у Парагвая больше 2,5 за 2.61.