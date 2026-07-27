прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.90

В ответном матче второго отборочного раунда Лиги конференций «Аполлон» из Кипра будет принимать «Дилу» из Грузии. Игра пройдет в Колосси 28 июля. Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

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«Аполлон»

Турнирная таблица: «Аполлон» завоевал путевку в Лигу конференций, как бронзовый призёр чемпионата Кипра, в минувшем сезоне киприоты набрали 67 очков в 36 матчах.

Последние матчи: Кипрский клуб стартовал с крупной победы над грузинской «Дилой» в рамках второго отборочного раунда Лиги конференций (4:0). В составе «Аполлона» по голу забили Гаэтан Вайсбек, Ален Ожболт, Брандон Томас, а Тедо Кикабидзе оформил автогол.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Состояние команды: «Аполлон» не проигрывает на протяжении четырёх матчей, одержав три победы и сыграв одну встречу вничью.

«Дила»

Турнирная таблица: В Высшей лиге Грузии «Дила» стала вице-чемпионом, набрав 78 очков. От лидера — клуба «Иберия» отставание составляет 2 пункта. В сезоне 2026 «Дила» занимает 6-е место, набрав после 19 туров 26 очков.

Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги конференций «Дила» переиграла мальтийский клуб «Виртус» (3:1 — победа дома, 0:1 — поражение в гостях). Грузинский клуб в шаге от вылета из еврокубков, так как во втором отборочном раунде Лиги конференций «Дила» потерпела крупное поражение от «Аполлона» (0:4).

В 1/16 финала Кубка Грузии «Дила» с минимальным счётом переиграла «Иберию» (1:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах «Дила» одержала две победы и потерпела три поражения.

На что ставят в матче Аполлон — Дила Букмекерские коэффициенты на матч Аполлон — Дила: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Дила» в первом раунде Лиги конференций переиграла мальтийский «Виртус» (3:2)

«Аполлон» — бронзовый призёр чемпионата Кипра

«Аполлон» разгромил «Дилу» в первом матче второго раунда Лиги конференций (4:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Аполлона» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.32. Ничья оценивается в 4.80. На победу «Дилы» — 8.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.60 и 2.20.

Прогноз: «Аполлон» не пропустил в первом матче противостояния и сделал весомую заявку на выход в следующий раунд. Ожидаем, что киприоты снова одержат победу и к тому же сохранят свои ворота на замке.

1.90 Фора «Аполлона» (-1.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Аполлон» — «Дила» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Фора «Аполлона» (-1.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.95 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Аполлон» — «Дила» принесёт прибыль 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.95.