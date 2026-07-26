прогноз на матч 14-го тура чемпионата Узбекистана, ставка за 3.36

27 июля в 14-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Локомотив» Ташкент и «Согдиана». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.36.

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«Локомотив» Ташкент

Турнирное положение: «Железнодорожники» бодаются за попадание на пьедестал. Сейчас они находятся на 6-й строчке турнирной таблицы.

При этом «Локомотив» Ташкент всего на 4 очка отстает от заветной тройки. А вот в свои ворота команда пропустила 18 мячей в 13 матчах чемпионата.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Железнодорожники» не смогли обыграть «Андижан» (3:3).

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До того команда не уступила сильному «Пахтакору» (1:1). А вот чуть ранее она с минимальным счетом одолела «Кызылкум».

В последних пяти матчах «Локомотив» Ташкент победил 2 раза. В них игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

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Состояние команды: «Локомотив» Ташкент нынче находится на некотором подъеме. Команда не уступила в трех последних матчах и имеет неплохие перспективы подтянуться к тройке лидеров.

Вот только «Локомотив» Ташкент в последнее время неудачно противостоит «Согдиане». В двух последних очных поединках команда уступила «волкам». Пора прерывать неудачную серию?!

«Согдиана»

Турнирное положение: «Волки» находятся в когорте борцов за выживание. Ныне команда пребывает на 14-м месте турнирной таблицы.

При этом «Согдиана» на один пункт отстает от спасительного 13-го места. Причем забила команда 22 мяча при 30 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда полностью провалилась, со счетом 1:5 уступив ферганскому «Нефтчи».

До того команда нанесла поражение «Хорезму» (2:0). При этом чуть ранее она с боем уступила крепкой «Бухаре» (1:2).

При этом «Согдиана» в пяти своих последних матчах добыла 2 победы. В этих поединках команда отличилась 10 забитыми мячами при 10 пропущенных.

Состояние команды: «Согдиана» крайне нестабильна в плане игры и результатов. Команда чередует успешные поединки с откровенно провальными.

Между тем, в пяти выездных поединках чемпионата «Согдиана» набрала лишь пять очков. Да и забивает вне родных стен команда в среднем чуть чаще гола за матч. Вот только оборона частенько напоминает проходной двор.

И уж точно «волки» намерены зацепиться за очки в Ташкенте. Тем более шикарный сезон выдает форвард «Согдианы» Люпче Дориев, настрелявший уже 8 мячей в чемпионате.

На что ставят в матче Локомотив Ташкент — Согдиана Букмекерские коэффициенты на матч Локомотив Ташкент — Согдиана: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» Ташкент — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.36, а победа «Согдианы» — в 4.48.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.91, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.83.

Прогноз: «Железнодорожники» борются за попадание на пьедестал, тогда как оппонент намерен выбраться из опасной зоны.

3.36 Ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.36 на матч «Локомотив» Ташкент — «Согдиана» принесёт прибыль 2360₽, общая выплата — 3360₽

Ставка: Ничья за 3.36.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.16 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.16 на матч «Локомотив» Ташкент — «Согдиана» принесёт чистый выигрыш 2160₽, общая выплата — 3160₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.16.

Пять причин, почему ставка зайдет