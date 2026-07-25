прогноз на матч 3-го тура Первой лиги, ставка за 2.19

26 июля в 3-м туре первенства России по футболу сыграют «Торпедо» и «Шинник». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.19.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«Торпедо»

Турнирное положение: Торпедовцы намерены наконец-то вернуться в РПЛ. По итогам двух первых туров команда находится на 3-м месте турнирной таблицы.

При этом «Торпедо» в двух матчах первенства набрало 6 очков. Команда отличилась 4 голами, пропустив в свои ворота лишь один.

Последние матчи: предыдущий поединок первенства команда Александра Сторожука провела удачно. Москвичи уверенно переиграли «Волгу» (3:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда вырвала победу над «Уралом» (1:0). Плюс в 3 летних спаррингах она добыла три виктории. Торпедовцы несутся!

При этом «Торпедо» в 5 своих последних матчах пропустило всего один раз. Да и Александру Юшину удалось отличиться дублем в последнем матче.

Календарь и таблица ФНЛ

Состояние команды: Москвичи весьма крепки, да и в кадровом плане вполне тянут на кандидата на повышение. Плюс Сторожук строит очень разноплановую команду, способную сыграть нестандартно.

При этом «Торпедо» традиционно удачно противостоит «Шиннику». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при 4 ничьих. Да и Юшин должен вдохновиться своим последним дублем!

«Шинник»

Турнирное положение: Ярославцы выдали довольно продуктивный старт. Команда находится на высокой 6-й позиции.

При этом «Шинник» набрал 4 очка. Ярославцы забили четыре мяча, пропустив в свои ворота дважды.

Последние матчи: в минувшем туре команда взяла три очка. Ярославцы уверенно обыграли «Ленинградец» (2:0).

До того команда упустила победу над «Сочи» (2:2). А вот в контрольном поединке с ЦСКА ярославцы не дали себя обыграть полпреду элиты (1:1).

Нет сомнений, что «Шинник» постарается не сбавлять обороты. Сочинцев команда порой переигрывала, да и «Торпедо» точно не боится!

Состояние команды: Ярославцев явно окрылил продуктивный старт. Подопечные Дениса Бояринцева вполне способны побороться за попадание в стыки.

Ярославцы под руководством Бояринцева прибавляют. В плане реализации команда уж точно сделала шаг вперед.

Безусловно, ярославцы едут в Химки за очками. Команда Бояринцева постарается сыграть на тех же козырях, что и в двух стартовых поединках.

На что ставят в матче Торпедо — Шинник Букмекерские коэффициенты на матч Торпедо — Шинник: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Торпедо» дают 1.81, а на «Шинник» — 4.69; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.54.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.19, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.70.

Прогноз: Москвичи способны еще поднатореть в плане реализации, да и ярославцы не собираются отсиживаться в тылах.

2.19 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.19 на матч «Торпедо» — «Шинник» принесёт чистый выигрыш 1190₽, общая выплата — 2190₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.19.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.84 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.84 на матч «Торпедо» — «Шинник» принесёт прибыль 2840₽, общая выплата — 3840₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.84.

Пять причин, почему ставка зайдет