26 июля в 3-м туре первенства России по футболу сыграют «Торпедо» и «Шинник». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.19.
«Торпедо»
Турнирное положение: Торпедовцы намерены наконец-то вернуться в РПЛ. По итогам двух первых туров команда находится на 3-м месте турнирной таблицы.
При этом «Торпедо» в двух матчах первенства набрало 6 очков. Команда отличилась 4 голами, пропустив в свои ворота лишь один.
Последние матчи: предыдущий поединок первенства команда Александра Сторожука провела удачно. Москвичи уверенно переиграли «Волгу» (3:1).
До того команда вырвала победу над «Уралом» (1:0). Плюс в 3 летних спаррингах она добыла три виктории. Торпедовцы несутся!
При этом «Торпедо» в 5 своих последних матчах пропустило всего один раз. Да и Александру Юшину удалось отличиться дублем в последнем матче.
Состояние команды: Москвичи весьма крепки, да и в кадровом плане вполне тянут на кандидата на повышение. Плюс Сторожук строит очень разноплановую команду, способную сыграть нестандартно.
При этом «Торпедо» традиционно удачно противостоит «Шиннику». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при 4 ничьих. Да и Юшин должен вдохновиться своим последним дублем!
«Шинник»
Турнирное положение: Ярославцы выдали довольно продуктивный старт. Команда находится на высокой 6-й позиции.
При этом «Шинник» набрал 4 очка. Ярославцы забили четыре мяча, пропустив в свои ворота дважды.
Последние матчи: в минувшем туре команда взяла три очка. Ярославцы уверенно обыграли «Ленинградец» (2:0).
До того команда упустила победу над «Сочи» (2:2). А вот в контрольном поединке с ЦСКА ярославцы не дали себя обыграть полпреду элиты (1:1).
Нет сомнений, что «Шинник» постарается не сбавлять обороты. Сочинцев команда порой переигрывала, да и «Торпедо» точно не боится!
Состояние команды: Ярославцев явно окрылил продуктивный старт. Подопечные Дениса Бояринцева вполне способны побороться за попадание в стыки.
Ярославцы под руководством Бояринцева прибавляют. В плане реализации команда уж точно сделала шаг вперед.
Безусловно, ярославцы едут в Химки за очками. Команда Бояринцева постарается сыграть на тех же козырях, что и в двух стартовых поединках.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Торпедо» дают 1.81, а на «Шинник» — 4.69; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.54.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.19, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.70.
Прогноз: Москвичи способны еще поднатореть в плане реализации, да и ярославцы не собираются отсиживаться в тылах.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.19.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.84.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Обе команды в двух первых турах забили по 4 мяча
- Москвичи в нынешнем первенстве пропустили всего один мяч
- Обе команды еще не проигрывали нынешним летом
- «Торпедо» победило в 6 своих последних поединках
- «Шинник» не проигрывает уже 4 с половиной месяца