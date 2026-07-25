В предстоящем экспрессе рассмотрим два матча РПЛ, а также одну товарищескую игру. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.11.

«Локомотив» — «Ахмат»

Футбол. РПЛ

«Локомотив» по ходу прошлого сезона долгое время выглядел одним из главных претендентов на чемпионский титул. Московский клуб демонстрировал стабильные результаты, а ключевой фигурой в центре поля стал Алексей Батраков, окончательно закрепившийся в роли лидера команды. Однако после зимней паузы коллектив Михаила Галактионова заметно сбавил обороты.

Летом вокруг Батракова вновь разгорелся настоящий трансферный ажиотаж. СМИ регулярно связывали полузащитника с переходом в европейские топ-клубы, включая «ПСЖ», а также сообщали об интересе со стороны других грандов. Тем не менее к старту нового сезона футболист остается игроком «Локомотива», хотя главным претендентом на его подписание называют турецкий «Галатасарай».

«Ахмат» продолжает работать под руководством Станислава Черчесова, который сохранил свой пост, несмотря на многочисленные слухи о возможном приглашении в один из столичных клубов. По итогам прошлого чемпионата грозненцы заняли девятое место, сделав шаг вперед по сравнению с предыдущим сезоном.

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Подготовку к новому сезону грозненцы провели весьма успешно. В шести контрольных матчах команда не потерпела ни одного поражения, одержав пять побед и лишь однажды сыграв вничью. С учетом удачной предсезонной подготовки, качественного усиления состава и опыта Черчесова «Ахмат» вполне способен навязать серьезную борьбу «Локомотиву» в Москве. Грозненский коллектив не выглядит явным аутсайдером предстоящего матча.

Ставка: Победа «Ахмата» с форой (+1) за 1.65.

«Рубин» — «Краснодар»

Футбол. РПЛ

Весенний отрезок прошлого сезона «Рубин» провел значительно сильнее осеннего. Переломным моментом стало назначение Франка Артиги на пост главного тренера во время зимней паузы. Под руководством испанского специалиста казанцы проиграли всего два из двенадцати матчей, сумев обыграть не только «Краснодар», но также «Локомотив», московское «Динамо» и «Балтику». Команда заметно прибавила в организации игры и стала значительно надежнее.

«Краснодар» завершил прошлый сезон с большим разочарованием. До последних туров команда Мурада Мусаева претендовала сразу на победу в чемпионате и Кубке России, однако осталась без трофеев. В борьбе за золото решающей стала потеря очков в матче с московским «Динамо» в предпоследнем туре, а в суперфинале Кубка страны южане уступили «Спартаку» в серии пенальти.

В межсезонье краснодарцы пережили серьезные кадровые изменения. Команду покинули Виктор Са и Эдуард Сперцян, а также Олакунле Олусегун, Джованни Гонсалес и Густаво Сантос. Вместо них клуб усилился Даниилом Уткиным, Дмитрием Воробьевым и Ильей Ваханией. Кроме того, на правах свободного агента был подписан Магомед Оздоев, а самым дорогим новичком стал полузащитник Кристиан, перешедший из «Крузейро» примерно за 10 миллионов евро.

Несмотря на качественное усиление, обновленному составу «Краснодара» может понадобиться время, чтобы полностью наладить игровые взаимодействия. «Рубин» же наверняка сделает ставку на организованную оборону, плотную борьбу в центре поля и быстрые контратаки.

Ставка: ТМ 2.5 гола за 1.59.

«Рейнджерс» — «Вест Хэм»

Футбол. Товарищеский матч

Прошлый сезон оказался для «Рейнджерс» неудачным. Команда завершила чемпионат Шотландии лишь на третьем месте, набрав 72 очка в 38 турах. Впереди финишировали «Селтик» и «Хартс», поэтому клубу пришлось довольствоваться путевкой в квалификацию Лиги Европы.

Концовка сезона получилась неоднозначной. После серии из четырех поражений подряд, каждое из которых сопровождалось высокой результативностью, «Рейнджерс» сумел завершить чемпионат уверенной победой над «Фалкирком» со счетом 5:2. Летом в клубе произошли изменения на тренерском мостике — команду возглавил Дерек МакИннис. Под его руководством шотландцы уже успели провести первый контрольный матч, в котором со счетом 2:1 обыграли французский «Сент-Этьен».

Минувший сезон стал большим разочарованием для лондонского клуба. «Вест Хэм» занял лишь 18-е место в турнирной таблице АПЛ и покинул элитный дивизион. Победа над «Лидсом» (3:0) в заключительном туре уже не смогла изменить ситуацию, поскольку до этого команда потерпела три поражения подряд и существенно осложнила себе положение. Несмотря на вылет, руководство клуба сохранило доверие главному тренеру Нуну Эшпириту Санту.

В рамках подготовки к новому сезону «молотобойцы» провели два товарищеских матча. Сначала команда сыграла вничью с «Саутенд Юнайтед» (1:1), а затем уверенно разгромила «Стивенейдж» со счетом 5:0, продемонстрировав хороший атакующий потенциал.

Ставка: «Рейнджерс» не проиграет за 1.57.

4.11 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 4.11.