26 июля в 3-м туре первенства России по футболу сыграют «Сочи» и «Арсенал» Тула. Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.21.
«Сочи»
Турнирное положение: Южане изначально считались чуть ли не главными фаворитами лиги. К тому же на тренерском мостике остался опытный Игорь Осинькин.
При этом «Сочи» пока пребывает на 14-м месте. Команда в двух стартовых турах первенства набрала всего один балл.
Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно, по всем статьям уступив костромскому «Спартаку» (0:2).
До того команда досадным образом спаслась в матче с «Шинником» (2:2). А вот в трех контрольных встречах сочинцы добыли лишь одну победу.
При этом «Сочи» сохранил костяк команды. Однако усилий Михаила Игнатова и Павла Мелешина пока не хватает для улучшения результатов.
Состояние команды: Сочинцы должны как можно скорее выбраться из кризиса. Да и опытный Осьникин должен достучаться до подопечных.
При этом «Сочи» традиционно удачно противостоит «канонирам». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной ничьей. Да и в нынешней диспозиции команда Осинькина явно будет рисковать.
«Арсенал» Тула
Турнирное положение: Туляки выдали посредственный старт. «Арсенал» Тула по итогам двух туров находится на 11-м месте турнирной таблицы первенства.
При этом «Арсенал» Тула набрал три очка. Туляки забили и пропустили по два раза, однако не преуспевают в плане креатива.
Последние матчи: в минувшем туре команда умудрилась проиграть «Нефтехимику», пропустив единственный мяч в дебюте второго тайма.
До того команда нанесла поражение «Текстильщику» (2:1). А вот чуть ранее она в спарринге не уступила московскому ЦСКА (1:1).
Нет сомнений, что «Арсенал» Тула постарается побороться за стыки. Так было и в прошлом сезоне, но затем команда Дмитрия Гунько увязла на экваторе таблицы.
Состояние команды: В кадровом плане туляки выглядят выгодно. Стоит отметить центрбека Кирилла Гоцука, сразу ставшего капитаном команды.
Пока что не столь эффективен Игорь Горбунов. Да и вообще, в случае неудач в ближайших турах кресло под Гунько может зашататься.
Туляки явно максимально настроятся на битву с южанами. Команда Гунько способна прибавить, да и почему бы не воспользоваться проблемами соперника?!
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сочи» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.89. Ничья оценена в 3.35, а победа туляков — в 4.59.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.21, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 1.68.
Прогноз: Обе команды заточены на атаку, к тому же настроены подтянуться к квартету лидеров.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.21.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.72.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Обе команды в двух первых турах забили по 2 мяча
- Сочинцы ставят задачу повыситься в классе
- Туляки пропустили 2 мяча в двух первых матчах
- «Сочи» без малого 6 лет не проигрывает «пушкарям»
- Южане не побеждают в 3 матчах кряду