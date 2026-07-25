26 июля в 3-м туре первенства России по футболу сыграют «Сочи» и «Арсенал» Тула. Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.21.

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«Сочи»

Турнирное положение: Южане изначально считались чуть ли не главными фаворитами лиги. К тому же на тренерском мостике остался опытный Игорь Осинькин.

При этом «Сочи» пока пребывает на 14-м месте. Команда в двух стартовых турах первенства набрала всего один балл.

Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно, по всем статьям уступив костромскому «Спартаку» (0:2).

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До того команда досадным образом спаслась в матче с «Шинником» (2:2). А вот в трех контрольных встречах сочинцы добыли лишь одну победу.

При этом «Сочи» сохранил костяк команды. Однако усилий Михаила Игнатова и Павла Мелешина пока не хватает для улучшения результатов.

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Состояние команды: Сочинцы должны как можно скорее выбраться из кризиса. Да и опытный Осьникин должен достучаться до подопечных.

При этом «Сочи» традиционно удачно противостоит «канонирам». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной ничьей. Да и в нынешней диспозиции команда Осинькина явно будет рисковать.

«Арсенал» Тула

Турнирное положение: Туляки выдали посредственный старт. «Арсенал» Тула по итогам двух туров находится на 11-м месте турнирной таблицы первенства.

При этом «Арсенал» Тула набрал три очка. Туляки забили и пропустили по два раза, однако не преуспевают в плане креатива.

Последние матчи: в минувшем туре команда умудрилась проиграть «Нефтехимику», пропустив единственный мяч в дебюте второго тайма.

До того команда нанесла поражение «Текстильщику» (2:1). А вот чуть ранее она в спарринге не уступила московскому ЦСКА (1:1).

Нет сомнений, что «Арсенал» Тула постарается побороться за стыки. Так было и в прошлом сезоне, но затем команда Дмитрия Гунько увязла на экваторе таблицы.

Состояние команды: В кадровом плане туляки выглядят выгодно. Стоит отметить центрбека Кирилла Гоцука, сразу ставшего капитаном команды.

Пока что не столь эффективен Игорь Горбунов. Да и вообще, в случае неудач в ближайших турах кресло под Гунько может зашататься.

Туляки явно максимально настроятся на битву с южанами. Команда Гунько способна прибавить, да и почему бы не воспользоваться проблемами соперника?!

На что ставят в матче Сочи — Арсенал Тула Букмекерские коэффициенты на матч Сочи — Арсенал Тула: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сочи» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.89. Ничья оценена в 3.35, а победа туляков — в 4.59.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.21, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 1.68.

Прогноз: Обе команды заточены на атаку, к тому же настроены подтянуться к квартету лидеров.

2.21 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.21 на матч «Сочи» — «Арсенал» Тула позволит вывести на карту выигрыш 1210₽, общая выплата — 2210₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.21.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.72 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.72 на матч «Сочи» — «Арсенал» Тула принесёт чистый выигрыш 2720₽, общая выплата — 3720₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.72.

Пять причин, почему ставка зайдет