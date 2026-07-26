«Локомотив» открывает новый сезон РПЛ домашним матчем с «Ахматом» на «РЖД Арене». Команда Михаила Галактионова провела сильную предсезонку, сохранила в составе Алексея Батракова, но подходит к первому туру с заметными пробелами в каждой линии. Главная проблема «Локомотива» — компенсировать отсутствие качественного центрального нападающего. Дмитрий Воробьёв ушёл в «Краснодар», Николай Комличенко травмирован, поэтому вскрывать грозненскую оборону будет непросто.

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16:55 В отличие от предыдущих московских матчей первого тура, сегодня вмешается погода. На «РЖД Арене» около 17 градусов, дождь идёт с самого утра и не прекратится до конца игры.

16:45 Матч рассудит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Ассистенты главного арбитра — Дмитрий Ермаков и Андрей Веретёшкин. Резервный судья — Данил Набока. ВАР — Артур Фёдоров; АВАР — Евгений Кукуляк.

16:40 Есть и обратная традиция: «Локомотив» давно не проигрывает в первом туре РПЛ. Последнее поражение на старте чемпионата было ещё в 2010 году от «Рубина», когда лига жила по системе весна-осень. С тех пор была длинная серия без поражений, а при Галактионове стартовые матчи тоже складывались удачно: победы над «Сочи» и «Акроном», ничья с «Рубином».

16:35 Прошлый сезон хорошо показал, что «Ахмат» для «Локомотива» — далеко не удобный соперник. В Грозном команда Черчесова вела в счёте, но позволила москвичам отыграться, в Москве всё было ещё драматичнее: «Ахмат» забил дважды, но «Локомотив» снова спасся и закончил матч 2:2. То есть оба раза грозненцы были близки к победе, но не смогли удержать преимущество. На «РЖД Арене» у «Ахмата» вообще неплохая история в последнее время: три победы в пяти последних выездных матчах чемпионата против «Локомотива» при одном поражении.

16:30 Для «Локо» особенно важны Батраков и игроки полуфлангов. Если москвичи смогут быстро находить свободные зоны между линиями, менять направление атаки и подключать фланги, обороне «Ахмата» придётся много двигаться. Тогда отсутствие ярко выраженного форварда можно будет компенсировать рывками Ракова, Руденко, включениями из глубины и ударами второй линии. Ну а если атаки будут сводиться к навесам в плотную штрафную, план Черчесова почти наверняка сработает лучше.

16:25 А Станислав Черчесов выбрал следующий стартовый состав: Шелия, Ибишев, Цаке, Богосавац, Адамов, Садулаев, Исмаэл, Касинтура, Жулио, Самородов, Мелкадзе.

16:20 «Локомотив» начнёт сезон в таком составе: Митрюшкин, Фассон, Ньямси, Сильянов, Морозов, Бакаев, Батраков, Карпукас, Пиняев, Раков, Руденко.

16:15 Есть вопросы и в центре поля — после ухода Данила Пруцева опорная зона стала менее глубокой и, возможно, более хрупкой. Батраков и Артём Карпукас дают качество с мячом, но против команды вроде «Ахмата» одного контроля может не хватить — нужны подборы, борьба, защита от быстрых выпадов и готовность играть второй темп.

16:10 При этом состав нельзя назвать полностью укомплектованным. В обороне не хватает травмированного Сесара Монтеса, появление Георгия Джикии добавляет статуса и опыта, но не снимает всех вопросов. Готов ли он сразу разбить пару Евгений Морозов — Жерзино Ньямси? И насколько быстро сам выйдет на нужный уровень после возвращения в РПЛ? Последний матч с «Рубином», проигранный 1:3, напомнил, что у «Локомотива» всё ещё есть очевидные слабые места.

16:05 Летняя подготовка дала болельщикам «Локомотива» поводы для оптимизма. Пять побед в семи товарищеских матчах, сухие и довольно прагматичные победы над «Спартаком» и ЦСКА, хорошая готовность ключевых игроков — всё это работает в плюс Галактионову. Он уже показывал, что умеет вытаскивать результат даже в непростых условиях, а сохранение Батракова выглядит для «Локо» серьёзным трансферным успехом. Если вокруг него удастся правильно выстроить атакующие связи, москвичи смогут навязать борьбу любому сопернику.

16:00 В атаке ставка по-прежнему на знакомую группу: Максим Самородов, Эгаш Касинтура и Георгий Мелкадзе. В прошлом сезоне эта тройка дала 21 гол из 35 командных в РПЛ, и это хорошо показывает, где у «Ахмата» основные источники угрозы. Команда не обязательно будет много владеть мячом, но умеет быстро включаться после отбора, искать свободные зоны и наказывать соперника за ошибки.

15:55 Главное для «Ахмата» — удалось сохранить костяк. Да, ушёл центральный защитник Мохаммадамехди Заре, но Арсен Адамов добавляет вариант справа в обороне, Кирилл Щетинин — креатив в середине, Калиду Сидибе — глубину в опорной зоне. Даже если не все новички сразу выйдут в старте, у Черчесова стало больше вариантов для перестроений по ходу матча.

15:50 «Ахмат» входит в сезон в статусе крепкого середняка, который при удачном раскладе может подвинуться ближе к верхней части таблицы. В прошлом сезоне грозненцы финишировали девятыми, но оставили ощущение команды с понятной структурой и хорошим запасом сопротивления. Станислав Черчесов остался доволен сборами, а результаты товарищеских матчей это подтверждают: пять побед и одна ничья.

15:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.75.