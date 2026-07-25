«Спартак» открывает новый сезон РПЛ домашним матчем с «Родиной» на «Лукойл Арене». По статусу здесь всё очевидно: красно-белые — один из главных клубов страны, обладатель Кубка России и команда, которая должна начинать чемпионат только с победы. «Родина» — дебютант Премьер-лиги, для которого сам факт игры со «Спартаком» в первом туре уже становится историческим событием. Для «Спартака» ещё важно быстро переключиться после Суперкубка. Команда Хуана Карлоса Карседо была очень близка к трофею, но в концовке получила пенальти в свои ворота, а затем проиграла серию одиннадцатиметровых. Теперь у «Спартака» есть идеальный повод выплеснуть накопленные эмоции в чемпионате.

До матча 20 сек. 20 секунд

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20:44 Команды на поле! Последний заряд пиротехники это отметил, через пару минут начинаем!

20:40 На всех московских матчах первого тура отличная футбольная погода, на «Лукойл Арене» постепенно садится Солнце, температура около 20 градусов – всё готово к старту!

20:35 «Спартак» серьёзно подготовился к сезону, на арене начинается предматчевое пиро-шоу!

20:30 Главным арбитром матча будет Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Максим Гаврилин и Денис Петров. Резервный судья — Данил Каширин, ВАР — Павел Кукуян, АВАР — Владимир Москалёв. В прошлом сезоне при судействе Шафеева «Спартак» выиграл в Казани у «Рубина» (2:0), обыграл дома «Пари НН» (3:0), дважды обыграл «Оренбург», дома победил «Ахмат» (3:1), а в заключительном туре сыграл вничью в Махачкале (0:0).

20:20 У команд почти нет большой истории противостояния, единственный матч был в Кубке России в 2020 году, тогда «Спартак» обыграл «Родину» на выезде 5:1, а один из мячей забил нынешний капитан красно-белых Роман Зобнин. Но у «Спартака» есть своя неприятная тенденция — матчи с андердогами в начале сезона редко даются легко. Достаточно вспомнить поражение в Оренбурге в дебютной игре Деяна Станковича или минимальную победу над махачкалинским «Динамо» в прошлом сезоне.

«Лукойл Арена» перед матчем LiveSport.Ru

20:15 Многое зависит от роли Барко с учётом того, что Манфред Угальде начнёт с первых минут. По сравнению с Суперкубком атака, скорее всего, станет более вертикальной, но «Спартаку» нужно будет качественно снабжать Угальде передачами, а не просто навешивать в плотную оборону. Есть вероятность, что во втором тайме мы снова увидим вариант с ложной девяткой, если у Манфреда не пойдёт.

20:10 Главная интрига — как «Спартак» будет вскрывать низкий или средний блок «Родины». Дебютант РПЛ вряд ли станет высоко рисковать с первых минут. Гостям логичнее перекрыть центр, заставить красно-белых чаще атаковать через фланги и ждать моментов после потерь. Хозяевам нельзя торопиться, но и слишком медленное владение будет только помогать сопернику садиться ниже и выдерживать структуру.

20:05 А таким будет состав «Родины» на исторический для неё матч: Волков, Мещанинов, Дятлов, Крижан, Сокол, Егорычев, Фищенко, Рейна, Бакаев, Максименко, Тимошенко.

Игроки «Родины» выходят на разминку LiveSport.Ru

20:03 «Спартак» начнёт сезон 26/27 в таком составе: Максименко, Бабич, Парада, Литвинов, Барко, Солари, Маркиньос, Умяров, Зобнин, Фернандеш, Угальде.

Игроки «Спартака» на разминке LiveSport.Ru

20:00 Из неприятных для «Спартака» новостей — Эсекьель Барко может покинуть клуб и уехать обратно в Аргентину, а значит, Карседо, возможно, уже сейчас нужно нарабатывать классический вариант с Манфредом Угальде на позиции чистого нападающего. Ливай Гарсия тоже остаётся опцией, но стабильности от этой зоны «Спартаку» пока не хватает. При этом против «Родины» хозяевам наверняка придётся много играть первым номером и не позволять сопернику превращать редкие контратаки в опасные моменты.

19:55 Перед матчем с «Родиной» есть кадровые вопросы. Кристофер Ву пропустит игру из-за дисквалификации, которая тянется ещё с прошлого сезона. Его должен заменить Александер Джику, для него это будет важный матч после неудачного эпизода в Суперкубке, где именно его игра рукой привела к пенальти. Рядом может выйти Срджан Бабич, только недавно восстановившийся после травмы крестообразной связки. То есть центр обороны у «Спартака» выглядит статусно, но не идеально по игровому тонусу.

19:50 Состояние «Спартака» после Суперкубка выглядит скорее обнадёживающим, чем тревожным. Красно-белые не забрали трофей, но по игре показали, что идеи Карседо работают. Команда может быть компактной без мяча, терпеливо ждать свои моменты, нагружать центр поля и гибко перестраиваться в атаке. Особенно важен был вариант без номинального форварда, где Эсекьель Барко играл в роли ложной девятки, а полузащитники активно поддерживали его из глубины.

19:45 Предсезонка «Родины» оставила неоднозначное впечатление. Нулевая ничья с «Локомотивом» выглядела достойно, но поражение 0:5 от «Акрона» в матче из четырёх таймов по 30 минут — тревожный сигнал. Диас много экспериментировал, особенно в обороне, и часть основных игроков появлялась только по ходу встречи, но сам счёт всё равно неприятен. На «Лукойл Арене» любой подобный провал или несколько ошибок подряд могут решить матч ещё до перерыва.

19:40 Главная особенность «Родины» — почти полное сохранение костяка. В отличие от некоторых новичков РПЛ, которые резко меняют состав перед новым уровнем, команда Хуана Диаса делает ставку на тех, кто добился повышения. Единственным заметным новичком стал испанский опорник Икер Посо, перешедший из словенской «Горицы». Это может помочь в плане сыгранности, «Родина» не будет тратить первые туры на знакомство игроков друг с другом. Вопрос в том, хватит ли этого качества против соперников уровня РПЛ.

19:35 «Родина» впервые в своей истории играет в Премьер-лиге. Команда прошла путь из Первой лиги и теперь сразу же едет на выезд к «Спартаку», ещё и в игре со статусом дерби. В такой игре от дебютанта не ждут открытого футбола и смелого обмена атаками. Скорее, план будет максимально прагматичным, а его суть будет в попытках использовать ошибки фаворита.

19:30 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.10.