прогноз на матч 19-го тура чемпионата Казахстана, ставка за 1.80

26 июля в 19-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Астана» и «Алтай». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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«Астана»

Турнирное положение: «Астана» после 17-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 29 очков в активе и борется за выход в еврокубки.

Команда занимает четвертое место с отставанием в один балл от зоны континентальных турниров (топ-3), а также с отрывом в один пункт от ближайшего преследователя.

Последние матчи: в своем прошлом поединке, который был ответным в 1/8 финала отбора Лиги конференций, коллектив дома проиграл албанскому «Динамо» Тирана (1:4).

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Перед этим в 17-м туре казахстанского первенства коллектив уже оказался на высоте, когда теперь в домашних стенах одержал победу над «Актобе» (3:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: в четырех последних играх, состоявшиеся в разных турнирах, «Астана» выиграла трижды при одном поражении.

Такие выступления делают хозяев поля фаворитом грядущего матча, тем более когда они превосходят соперника в классе и принимают его на своем поле.

Марин Томасов — лучший бомбардир команды в текущем сезоне КПЛ с четырьмя голами.

«Алтай»

Турнирное положение: «Алтай» после 18-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 16 очков в активе и борется за выживание.

Команда занимает 15-ю позицию в зоне понижения в классе (15-16-я строчки), только по дополнительным показателям отставая от вышестоящего «Кызылжара».

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках в 18-го тура национального первенства клуб в домашних стенах проиграл «Актобе» (2:4).

Перед этим в коллектив поставил под угрозу свои выступления в Кубке Казахстана, когда в первой игре полуфинала на чужом поле потерпел поражение от «Ордабасы» (1:3).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Алтай» проиграл три раза при двух победах.

С такой формой гостей, которая свидетельствует об их не лучшем состоянии, им сложно рассчитывать даже на мировую, особенно против более классного соперника.

Сразу четверо игроков — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне КПЛ с двумя голами.

На что ставят в матче Астана — Алтай Букмекерские коэффициенты на матч Астана — Алтай: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в четырех из семи последних матчей «Астаны» забивала только одна команда

в пяти из восьми последних матчей «Астаны» забивали меньше трех голов

в четырех из шести последних матчей «Алтая» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астана» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.44. Ничья — в 4.00, выигрыш «Алтая» — в 6.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.05.

Прогноз: в четырех из семи последних матчей хозяев забивал только один соперник. При этом в их трех из пяти последних домашних поединков забивали только они.

При этом в двух из четырех последних матчей гости забивали и не пропускали.

1.80 Хотя бы одна команда не забьет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Астана» — «Алтай» принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше трех мячей, ведь в пяти из восьми последних матчей «Астаны» было именно так.

2.05 Тотал меньше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Астана» — «Алтай» позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.05