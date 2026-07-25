26 июля в 19-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Астана» и «Алтай». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
«Астана»
Турнирное положение: «Астана» после 17-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 29 очков в активе и борется за выход в еврокубки.
Команда занимает четвертое место с отставанием в один балл от зоны континентальных турниров (топ-3), а также с отрывом в один пункт от ближайшего преследователя.
Последние матчи: в своем прошлом поединке, который был ответным в 1/8 финала отбора Лиги конференций, коллектив дома проиграл албанскому «Динамо» Тирана (1:4).
Перед этим в 17-м туре казахстанского первенства коллектив уже оказался на высоте, когда теперь в домашних стенах одержал победу над «Актобе» (3:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: в четырех последних играх, состоявшиеся в разных турнирах, «Астана» выиграла трижды при одном поражении.
Такие выступления делают хозяев поля фаворитом грядущего матча, тем более когда они превосходят соперника в классе и принимают его на своем поле.
Марин Томасов — лучший бомбардир команды в текущем сезоне КПЛ с четырьмя голами.
«Алтай»
Турнирное положение: «Алтай» после 18-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 16 очков в активе и борется за выживание.
Команда занимает 15-ю позицию в зоне понижения в классе (15-16-я строчки), только по дополнительным показателям отставая от вышестоящего «Кызылжара».
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках в 18-го тура национального первенства клуб в домашних стенах проиграл «Актобе» (2:4).
Перед этим в коллектив поставил под угрозу свои выступления в Кубке Казахстана, когда в первой игре полуфинала на чужом поле потерпел поражение от «Ордабасы» (1:3).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Алтай» проиграл три раза при двух победах.
С такой формой гостей, которая свидетельствует об их не лучшем состоянии, им сложно рассчитывать даже на мировую, особенно против более классного соперника.
Сразу четверо игроков — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне КПЛ с двумя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из семи последних матчей «Астаны» забивала только одна команда
- в пяти из восьми последних матчей «Астаны» забивали меньше трех голов
- в четырех из шести последних матчей «Алтая» забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Астана» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.44. Ничья — в 4.00, выигрыш «Алтая» — в 6.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.05.
Прогноз: в четырех из семи последних матчей хозяев забивал только один соперник. При этом в их трех из пяти последних домашних поединков забивали только они.
При этом в двух из четырех последних матчей гости забивали и не пропускали.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше трех мячей, ведь в пяти из восьми последних матчей «Астаны» было именно так.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.05