26 июля в 14-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Бунёдкор» и «Пахтакор». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.49.

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«Бунёдкор»

Турнирное положение: Эта команда борется за попадание на пьедестал. Сейчас она находится на 7-й строчке турнирной таблицы.

При этом «Бунёдкор» всего на 4 очка отстает от заветной тройки. А вот в свои ворота команда пропустила 15 мячей в 13 матчах чемпионата.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ласточки» с минимальным счетом уступили «Бухаре».

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До того «ласточки» потерпели поражение от «Насафа» (1:3). А вот чуть ранее они с минимальным счетом уступили «Коканду».

В 5 последних матчах «Бунёдкор» победил всего один раз. В них игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

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Состояние команды: «Бунёдкор» нынче находится на спаде. Команда уступила в трех последних матчах, отличившись в них всего одним забитым мячом.

К тому же «Бунёдкор» традиционно неудачно противостоит «Пахтакору». В пяти последних очных поединках команда выиграла один раз при трех поражениях. Да и мотивация подтянуться к топ-3 у команды максимальная!

«Пахтакор»

Турнирное положение: «Львы» находятся в когорте борцов за чемпионский титул. Ныне команда пребывает на 2-м месте турнирной таблицы.

При этом «Пахтакор» на 4 очка отстает от лидера. Причем забила команда 25 мячей при 14 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда сумела добыть три очка. Со счетом 2:1 она переиграла «Хорезм».

До того команда подписала мировую с земляками из «Локомотива» (1:1). При этом чуть ранее она не смогла обыграть еще и «Сурхан» (1:1).

При этом «Пахтакор» в пяти своих последних матчах добыл лишь 2 победы. В этих поединках команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Состояние команды: «Пахтакор» в последнее время растерял немало драгоценных очков. Команда до последней виктории трижды кряду сыграла вничью.

Между тем, в пяти выездных поединках чемпионата «Пахтакор» набрал 13 очков. Да и забивает вне родных стен команда в среднем фактически 2 гола за матч. Плюс нигериец Стефен Чинеду уже успел забить свой дебютный гол в футболке «львов».

И уж точно «львы» намерены взять три очка и подтянуться к лидеру. Тем более соперник переживает очевидный кризис жанра.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пахтакор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.42, а победа «Бунёдкора» — в 3.83.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.13, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.67.

Прогноз: «Пахтакор» борется за чемпионский титул и наверняка постарается быстро вскрыть тылы кризисного оппонента.

2.49 Победа «Пахтакора» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.49 на матч «Бунёдкор» — «Пахтакор» принесёт прибыль 1490₽, общая выплата — 2490₽

Ставка: Победа «Пахтакора» в 1-м тайме за 2.49.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.13 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч «Бунёдкор» — «Пахтакор» принесёт прибыль 1130₽, общая выплата — 2130₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.13.

Пять причин, почему ставка зайдет