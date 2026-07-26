27 июля в 14-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Андижан» и «Бухара». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.59.
«Андижан»
Турнирное положение: «Орлы» пока ходят в середняках чемпионата. Команда ныне находится на 9-й строчке турнирной таблицы.
При этом «Андижан» на 4 очка отстает от топ-5. Команда отличилась 20 забитыми мячами в 13 матчах, победив лишь в 5 поединках.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела достаточно удачно, не дав себя обыграть ташкентскому «Локомотиву» (3:3).
До того команда потерпела поражение от «Сурхана» (1:2). Плюс чуть ранее ей не удалось в спарринге одолеть «Енисей» (1:1).
В пяти последних матчах «Андижан» разжился двумя победами. В них «орлы» отличились 10 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Андижан» не блещет стабильностью результатов. Команда после паузы в чемпионате набрала всего одно очко в двух матчах.
Между тем, «Андижан» успешно противостоит «Бухаре». В пяти последних очных поединках «орлы» победили два раза при одном поражении. К тому же команда уже без малого 4 года не проигрывает бухарцам.
«Бухара»
Турнирное положение: Бухарцы борются за медали чемпионата. Ныне команда находится на 3-м месте турнирной таблицы.
При этом «Бухара» всего на один пункт опережает идущий следом АГМК. К тому же забила команда 17 мячей в 13 поединках.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась тремя очками, с минимальным счетом одолев «Бунёдкор».
До того команда была бита ферганским «Нефтчи» (1:2). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Согдиане» (2:1).
При этом «Бухара» в пяти своих последних матчах победила 3 раза. В этих поединках команда отличилась 5 забитыми мячами при четырех пропущенных.
Состояние команды: «Бухара» ныне выглядит достаточно выгодно. Команда в четырех последних поединках победила трижды.
При этом «Бухара» в шести выездных поединках набрала всего 7 зачетных баллов. А вот забивает вне родных стен команда в среднем гол за матч.
Безусловно, бухарцы постараются закрепиться на третьей позиции. Вот только проблемы с реализацией не решены, да и оппонент на своей арене весьма колюч.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Андижан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.05. Ничья — в 3.18, выигрыш «Бухары» — в 3.59.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.17 и 1.62.
Прогноз: «Бухара» ныне выглядит предпочтительнее оппонента, к тому же мотивирована закрепиться на третьем месте.
Ставка: Победа «Бухары» за 3.59.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.17.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Андижан» после возобновления чемпионата набрал всего одно очко в двух матчах
- «Бухара» в 4 своих последних матчах добыла 3 победы
- «Андижан» в среднем пропускает чаще гола за матч
- «Бухара» в выездных матчах в среднем забивает один мяч за матч
- «Орлы» в 2 своих последних матчах пропустили 5 мячей