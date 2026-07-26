прогноз на матч 14-го тура чемпионата Узбекистана, ставка за 2.32

27 июля в 14-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют АГМК и «Машъал». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.32.

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АГМК

Турнирное положение: «Горняки» сражаются за попадание в тройку. Сейчас они находятся на 4-й строчке турнирной таблицы.

При этом АГМК всего на один балл отстает от заветной третьей позиции. А вот забила команда 21 мяч в 13 матчах чемпионата Узбекистана.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно, уверенно расправившись с «Кокандом» (4:1).

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До того команда нанесла поражение «Навбахору» (3:2). Правда, чуть ранее она расписала мировую с ферганским «Нефтчи» (0:0).

В последних пяти матчах АГМК победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при шести пропущенных.

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Состояние команды: АГМК нынче находится на подъеме. Команда в четырех последних матчах добыла 3 победы при одной ничьей.

Ко всему прочему АГМК традиционно успешно противостоит «Машъалу». В трех последних очных поединках команда переиграла мубарекцев. Пора штурмовать третью строчку!

«Машъал»

Турнирное положение: Мубарекцы пока что твердо стоят на вылет. Ныне команда пребывает на самом дне турнирной таблицы.

При этом «Машъал» набрал всего 4 очка в 13 турах. Причем забила команда лишь 6 мячей при 22 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась одним баллом, подписав мировую с «Насафом» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Коканду» (1:0). При этом чуть ранее она по всем статьям проиграла самаркандскому «Динамо» (1:3).

При этом «Машъал» в пяти своих последних матчах добыл одну победу. В этих поединках команда отличилась 4 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Состояние команды: «Машъал» после паузы в чемпионате прибавил в плане игры и результатов. Команда в двух последних турах набрала 4 очка.

Между тем, «Машъал» проиграл во всех шести выездных поединках чемпионата. Да и забивает вне родных стен команда в среднем реже гола за матч.

Безусловно, мубарекцы намерены зацепиться за очки в этой встрече. Вот только АГМК команда не может обыграть уже пять лет.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: АГМК — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.16, а победа «Машъала» — в 5.71.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.62, а вот ТМ 2.5 можно взять за 2.15.

Прогноз: АГМК борется за попадание на пьедестал, тогда как оппонент забивает с огромнейшей натугой.

2.32 Фора АГМК -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.32 на матч АГМК — «Машъал» позволит вывести на карту выигрыш 1320₽, общая выплата — 2320₽

Ставка: Фора АГМК -1.5 за 2.32.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют забить больше трех мячей.

2.46 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.46 на матч АГМК — «Машъал» позволит вывести на карту выигрыш 1460₽, общая выплата — 2460₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.46.

Пять причин, почему ставка зайдет