27 июля в 14-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют АГМК и «Машъал». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.32.
АГМК
Турнирное положение: «Горняки» сражаются за попадание в тройку. Сейчас они находятся на 4-й строчке турнирной таблицы.
При этом АГМК всего на один балл отстает от заветной третьей позиции. А вот забила команда 21 мяч в 13 матчах чемпионата Узбекистана.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно, уверенно расправившись с «Кокандом» (4:1).
До того команда нанесла поражение «Навбахору» (3:2). Правда, чуть ранее она расписала мировую с ферганским «Нефтчи» (0:0).
В последних пяти матчах АГМК победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при шести пропущенных.
Состояние команды: АГМК нынче находится на подъеме. Команда в четырех последних матчах добыла 3 победы при одной ничьей.
Ко всему прочему АГМК традиционно успешно противостоит «Машъалу». В трех последних очных поединках команда переиграла мубарекцев. Пора штурмовать третью строчку!
«Машъал»
Турнирное положение: Мубарекцы пока что твердо стоят на вылет. Ныне команда пребывает на самом дне турнирной таблицы.
При этом «Машъал» набрал всего 4 очка в 13 турах. Причем забила команда лишь 6 мячей при 22 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась одним баллом, подписав мировую с «Насафом» (1:1).
До того команда нанесла поражение «Коканду» (1:0). При этом чуть ранее она по всем статьям проиграла самаркандскому «Динамо» (1:3).
При этом «Машъал» в пяти своих последних матчах добыл одну победу. В этих поединках команда отличилась 4 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Состояние команды: «Машъал» после паузы в чемпионате прибавил в плане игры и результатов. Команда в двух последних турах набрала 4 очка.
Между тем, «Машъал» проиграл во всех шести выездных поединках чемпионата. Да и забивает вне родных стен команда в среднем реже гола за матч.
Безусловно, мубарекцы намерены зацепиться за очки в этой встрече. Вот только АГМК команда не может обыграть уже пять лет.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: АГМК — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.16, а победа «Машъала» — в 5.71.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.62, а вот ТМ 2.5 можно взять за 2.15.
Прогноз: АГМК борется за попадание на пьедестал, тогда как оппонент забивает с огромнейшей натугой.
Ставка: Фора АГМК -1.5 за 2.32.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют забить больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.46.
Пять причин, почему ставка зайдет
- АГМК победил в 2 своих последних матчах
- «Машъал» уступил во всех 6 своих выездных поединках
- АГМК переиграл «Машъал» в 3 последних очных поединках
- «Машъал» в среднем забивает меньше гола за матч
- АГМК почти 5 месяцев не проигрывает в родных стенах