прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.68

28 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Челси» и «Вестерн Сидней Уондерерс». Начало игры — в 12:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.68.

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«Челси»

Турнирное положение: «Челси» только-только начинает серию летних спаррингов. Лондонцы готовятся под руководством Хаби Алонсо.

При этом «Челси» минувший сезон завершил на 10-м месте в АПЛ. Отставание от еврозоны составило всего один балл.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Челси» уступил «Сандерленду» (1:2).

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До того команда нанесла поражение «Тоттенхэму» (2:1). А вот «Манчестер Сити» лондонцы уступили с минимальным счетом.

При этом «Челси» летом ждут серьезные кадровые изменения. За рекордную сумму уже подписан форвард Морган Роджерс.

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Состояние команды: «Челси» твердо намерен вернуться в еврокубки. К тому же «аристократы» хотят разгрузить ведомость.

И уж точно «Челси» будет действовать первым номером. Даже не в оптимальном кадровом сочетании лондонцы не должны испытать сложностей в матче с австралийским клубом.

«Вестерн Сидней Уондерерс»

Турнирное положение: «Вестерн Сидней Уондерерс» в минувшем сезоне выступил крайне неудачно. Команда заняла итоговое последнее место в чемпионате Австралии.

Причем «Вестерн Сидней Уондерерс» набрал лишь 21 очко в 26 матчах. К тому же забила команда 27 мячей при 43 пропущенных.

Последние матчи: в недавнем кубковом поединке команда добыла викторию, отправив два безответных мяча в ворота «Тайгерс».

Несколько ранее команда была бита «Мельбурн Виктори» (0:2). А вот до того она досадным образом проиграла «Веллингтон Фениксу» (1:2).

До последней победы «Вестерн Сидней Уондерерс» уступил 5 раз подряд. Да и в кадровом плане команда выглядит скромненько.

Состояние команды: «Вестерн Сидней Уондерерс» готовится к новому чемпионату. Плюс несколько дней назад уже сыграла в Кубке страны.

Австралийцы за здорово живешь не сдаются никому. Вот только проблемы с реализацией налицо, да и разница в классе с «Челси» разительна.

Наверняка «Вестерн Сидней Уондерерс» постарается как можно эффективнее сыграть вторым номером. Австралийцы постараются поискать шансы в контригре, но только хватит ли их усилий для положительного результата?!

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» считается бесспорным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.50, а победа соперника — в 8.00.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.33, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 3.25.

Прогноз: «Челси» постарается как можно увереннее начать серию контрольных матчей, к тому же имеет в своем составе квалифицированных исполнителей во всех линиях.

2.68 Фора «Челси» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.68 на матч «Челси» — «Вестерн Сидней Уондерерс» принесёт чистый выигрыш 1680₽, общая выплата — 2680₽

Ставка: Фора «Челси» -2.5 за 2.68.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.10 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Челси» — «Вестерн Сидней Уондерерс» принесёт чистый выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Обе не забьют за 2.10.

Пять причин, почему ставка зайдет