12 июня в матче первого тура группового этапа чемпионата мира сыграют сборные Канады и Боснии и Герцеговины. Начало матча — в 22:00 по мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.60.

Канада

Турнирное положение: Канада не принимала участия в отборе на чемпионат мира. Страна является одной из хозяек турнира наравне с США и Мексикой.

Последние матчи: Перед стартом мундиаля сборная провела ряд товарищеских матчей. В последнем из них была зафиксирована ничья против Ирландии со счетом 1:1.

Ранее сборная Канады обыграла Узбекистан со счетом 2:0, разошлась миром со сборными Туниса (0:0) и Исландии (1:1), а также с минимальным счетом переиграла Гватемалу (1:0).

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Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: Канада является действующим финалистом кубка КОНКАКАФ. В решающем матче турнира сборная в серии пенальти уступила Гватемале. Недавний опыт в играх на выбывание может помочь команде хорошо стартовать на групповой стадии. Но получится ли?

Босния и Герцеговина

Турнирное положение: Боснийцы преодолели тяжелый путь, чтобы попасть на мундиаль 2026 года. На групповой стадии команда заняла второе место, уступив Австрии два очка. В матчах полуфинала и финала квалификации были пройдены Уэльс и Италия.

Последние матчи: Матч полуфинала квалификации против сборной Уэльса завершился в серии пенальти (4:2). В основное время команды сыграли со счетом 0:0.

Против сборной Италии Босния была лучше на протяжении всего матча. Это отражает и процент владения мячом (64 против 36) и балл XG (1.69 против 0.83). Однако отметим, что сборная перевела игру в дополнительное время только на 79-й минуте. В серии пенальти была добыта путевка на мундиаль.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: Босния и Герцеговина после героических матчей отбора на мундиаль провела два товарищеских поединка против Панамы (1:1) и Северной Македонии (1:1). У сборной есть характер, и она способна демонстрировать его в ключевые отрезки матча. Эта характеристика может определить путь Боснии на этом мундиале.

Статистика для ставок

Босния завершила пять последних матчей вничью в основное время

Канада не проигрывает в последних восьми матчах

Босния забила в четырех из пяти последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Канада — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.80. Ничья — в 3.60, успех Боснии и Герцеговины — в 4.80.

Прогноз: Обе команды готовы включиться в борьбу с первого тура. Поэтому основной ставкой станет ожидание ничьи в поединке.

3.60 Ничья в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.60 на матч Канада — Босния и Герцеговина принесёт чистый выигрыш 2600₽, общая выплата — 3600₽

Ставка: Ничья в матче за 3.60.

Прогноз: Считаем, что обе команды смогут забить.

Обе забьют 2.06 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом Обе забьют на матч Канада — Босния и Герцеговина принесёт прибыль 0₽, общая выплата — 1000₽

Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.06.