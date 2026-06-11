12 июня в матче первого тура группового этапа чемпионата мира сыграют сборные Канады и Боснии и Герцеговины. Начало матча — в 22:00 по мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.60.
Канада
Турнирное положение: Канада не принимала участия в отборе на чемпионат мира. Страна является одной из хозяек турнира наравне с США и Мексикой.
Последние матчи: Перед стартом мундиаля сборная провела ряд товарищеских матчей. В последнем из них была зафиксирована ничья против Ирландии со счетом 1:1.
Ранее сборная Канады обыграла Узбекистан со счетом 2:0, разошлась миром со сборными Туниса (0:0) и Исландии (1:1), а также с минимальным счетом переиграла Гватемалу (1:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: Канада является действующим финалистом кубка КОНКАКАФ. В решающем матче турнира сборная в серии пенальти уступила Гватемале. Недавний опыт в играх на выбывание может помочь команде хорошо стартовать на групповой стадии. Но получится ли?
Босния и Герцеговина
Турнирное положение: Боснийцы преодолели тяжелый путь, чтобы попасть на мундиаль 2026 года. На групповой стадии команда заняла второе место, уступив Австрии два очка. В матчах полуфинала и финала квалификации были пройдены Уэльс и Италия.
Последние матчи: Матч полуфинала квалификации против сборной Уэльса завершился в серии пенальти (4:2). В основное время команды сыграли со счетом 0:0.
Против сборной Италии Босния была лучше на протяжении всего матча. Это отражает и процент владения мячом (64 против 36) и балл XG (1.69 против 0.83). Однако отметим, что сборная перевела игру в дополнительное время только на 79-й минуте. В серии пенальти была добыта путевка на мундиаль.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: Босния и Герцеговина после героических матчей отбора на мундиаль провела два товарищеских поединка против Панамы (1:1) и Северной Македонии (1:1). У сборной есть характер, и она способна демонстрировать его в ключевые отрезки матча. Эта характеристика может определить путь Боснии на этом мундиале.
Статистика для ставок
- Босния завершила пять последних матчей вничью в основное время
- Канада не проигрывает в последних восьми матчах
- Босния забила в четырех из пяти последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Канада — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.80. Ничья — в 3.60, успех Боснии и Герцеговины — в 4.80.
Прогноз: Обе команды готовы включиться в борьбу с первого тура. Поэтому основной ставкой станет ожидание ничьи в поединке.
Ставка: Ничья в матче за 3.60.
Прогноз: Считаем, что обе команды смогут забить.
Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.06.