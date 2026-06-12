У чемпионата мира-2026 будет ещё одно открытие — уже канадское. После старта турнира в Мехико первый матч мирового первенства на территории Канады примет Торонто, где команда Джесси Марша сыграет с Боснией и Герцеговиной. У хозяев есть шанс наконец-то взять первые очки на чемпионатах мира, а боснийцы возвращаются на турнир спустя 12 лет после дебюта в Бразилии. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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02' Низом разыграли угловой хозяева, но всё прочитали игроки Боснии.

01' И сразу же угловой заработали канадцы после аута с левого фланга.

01' Канада разыграла с центра, поехали!

До матча

22:00 Больше 25 градусов сегодня днём в Торонто, так что паузы на водопой точно будут не декоративными.

21:58 Национальные гимны прозвучали, над стадионом пролетели самолёты с цветным дымом, Канада официально открыла свою часть мирового чемпионата.

21:55 Игроки Канады и Боснии в полных составах идут к центральному кругу, всё готово к старту!

21:53 Огромные флаги играющих команд по новой американской традиции растянули на поле, совсем скоро прозвучат гимны.

21:50 Тренер Канады Джесси Марш отдельно объяснил два решения по стартовому составу. В обороне с первых минут сыграет 20-летний Люк де Фужероль — тренер подчеркнул, что в команде не относятся к нему как к молодому игроку, а видят футболиста, который понимает принципы сборной и готов к большому моменту. В атаке Марш выбрал Тани Олувасейи вместо Кайла Ларина. По задумке тренерского штаба, он должен растягивать защитную линию Боснии и Герцеговины и активно включаться в прессинг. Ларин при этом остаётся важным вариантом со скамейки на концовку матча.

21:48 Все флаги вынесли к центральному кругу – теперь выступает Майкл Бубле, известный по каверам рождественских песен.

21:45 На арене в Торонто стартует церемония открытия! Вторая из трёх запланированных, а начинается она с традиционного парада флагов участников.

21:40 Матч обслужит аргентинская бригада арбитров во главе с Факундо Тельо. Для 44-летнего судьи это не первый крупный турнир, Тельо работал на чемпионате мира-2022 и Евро-2024. Помогать ему будут ассистенты из Аргентины, за ВАР отвечает Эрнан Мастранхело, которому помогут Антонио Гарсия из Уругвая и Татьяна Гусман из Никарагуа. Четвёртым арбитром назначен Халиф Аль-Тураис из Саудовской Аравии, резервным ассистентом — его соотечественник Мохаммед Альбакри.

21:35 У Боснии и Герцеговины Эдин Джеко начнёт матч на скамейке запасных: лучший бомбардир и рекордсмен сборной по числу игр остался вне стартового состава, а пару форвардов составят Эрмедин Демирович и Йово Лукич. У «Канады» без Альфонсо Дэвиса капитанскую повязку получит Стивен Эустакио. Полузащитник, проведший концовку сезона-2025/26 в аренде в «Лос-Анджелесе» из «Порту», отдельно отметил поддержку болельщиков. По его словам, канадцы чувствуют её везде, где играют, а в Торонто команда ждёт особенно мощной атмосферы.

21:25 А вот и стартовые составы команд! Канада: Крепо, Джонстон, де Фужероль, Корнелиус, Ларея, Бьюкенен, Коне, Эустакио, Миллар, Дэвид, Олувасейи. Запасные: Сент-Клэр, Гудман, Джонс, Уотерман, Шуаньер, Ларин, Шаффелбург, Бомбито, Дэвис, Ахмед, Осорио, Сигур, Промис, Салиба, Нельсон. Босния начнёт вот так: Василь, Дедич, Катич, Мухаремович, Колашинац, Байрактаревич, Башич, Тахирович, Мемич, Демирович, Лукич. Запасные: Юркас, Зломислич, Муякич, Хаджикадунич, Гигович, Баждар, Джеко, Шунич, Хаджиахметович, Бурнич, Алайбегович, Раделич, Табакович, Малич, Махмич.

21:15 Группа B стартует матчем на «Торонто Стэдиум», а для всего канадского футбола это исторический вечер. Мужской чемпионат мира впервые пройдёт на территории страны, а сборная Канады впервые сыграет на турнире в статусе хозяйки. Раньше канадцы дважды выступали на мировом первенстве — в 1986 и 2022 годах, но оба раза завершали участие без набранных очков. Шесть матчей, шесть поражений, всего два забитых мяча, один из которых был автоголом соперника. Но теперь от команды Марша дома ждут выхода из группы. Канада не проигрывает в 2026 году, идёт на серии из восьми матчей без поражений и на этом отрезке шесть раз сыграла на ноль. Перед стартом ЧМ канадцы обыграли Узбекистан 2:0 и сыграли 1:1 с Ирландией, сохранив ощущение стабильности.

Канадские болельщики перед матчем globallookpress.com

21:10 Канада сильна не только эмоцией домашнего турнира, но и статистикой конкретно в Торонто. На этом стадионе команда проиграла лишь один из 28 последних матчей, одержав 18 побед и девять раз сыграв вничью. Единственная неудача на этом отрезке — поражение 2:3 от Ямайки в ноябре 2023 года.

21:05 В воротах первым номером объявлен Максим Крепо. Прошлый чемпионат мира он пропустил из-за перелома ноги, а теперь выходит на домашний турнир в статусе основного голкипера. В атаке всё внимание снова будет приковано к Джонатану Дэвиду, форвард «Ювентуса» забил 39 голов за сборную. Он может догнать Марка Уотсона и войти в десятку игроков с наибольшим количеством матчей за национальную команду. Не менее важен Сайл Ларин, который вместе с Джонатаном Осорио делит второе место в истории сборной по количеству матчей — у обоих по 90. Осорио, к тому же, может сыграть на стадионе своего родного клуба, что добавляет встрече ещё один локальный сюжет.

21:00 Главная интрига вокруг состава Канады — состояние Альфонсо Дэвиса. Капитан и один из символов этой сборной получил повреждение задней поверхности бедра и остаётся под вопросом. С точки зрения символизма это тоже важная потеря, поскольку именно Дэвис забил первый гол сборной в истории чемпионатов мира. При этом команда уже привыкла играть без него — защитник «Баварии» не выступал за национальную команду с Лиги наций КОНКАКАФ-2025. Есть и другие кадровые проблемы: Марсело Флорес выбыл из-за разрыва крестообразной связки, вместо него в заявку вошёл Джейден Нельсон. Мойз Бомбито, скорее всего, не сыграет после травмы левой большеберцовой кости.

20:55 При Барбарезе сборная стала очень неприятным соперником. Босния и Герцеговина не проигрывает восемь матчей подряд, а в шести последних встречах пропускала не больше одного мяча. Особенно показательно, что в шести играх подряд команда не пропускала в первом тайме. В квалификации Босния и Герцеговина набрала 17 очков из 24 возможных на групповом этапе и забивала в каждом из 10 матчей отбора. Команда не выглядит яркой в атакующем смысле, но у неё есть опыт, характер и понятный игровой план. Именно поэтому недооценивать боснийцев опасно, даже если по прогнозам они идут третьими в группе после Швейцарии и Канады.

Никола Катич globallookpress.com

20:50 Главный вопрос перед матчем — состояние Эдина Джеко. 40-летний капитан пропустил тренировку во вторник из-за проблемы с плечом и находится под серьёзным вопросом. Джеко — не просто лучший бомбардир и самая узнаваемая фигура команды, а игрок, который забил шесть голов в девяти матчах квалификации. Он также выступал на ЧМ-2014 и забивал Ирану, поэтому его опыт в матче такого масштаба был бы крайне важен. Есть сомнения и по Харису Табаковичу, который попал в заявку после повреждения голеностопа, но вряд ли будет готов сыграть значимую роль с первых минут. В последнем спарринге против Панамы Босния сыграла 1:1, а единственный гол забил Никола Катич. Для защитника это был второй мяч за сборную и первый в 2026 году.

20:45 Босния и Герцеговина вернулась на чемпионат мира неожиданно громко. Команда Сергея Барбареза прошла через стыки, где выбила Уэльс и Италию в сериях пенальти. Для сборной, которая не играла на ЧМ с 2014 года, это мощнейший эмоциональный фундамент. В Бразилии 12 лет назад боснийцы не вышли из группы, отстав от Нигерии всего на одно очко, но завершили турнир победой над Ираном 3:1. Теперь задача — впервые пробиться в плей-офф.

Эдин Джеко globallookpress.com

20:40 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.60.