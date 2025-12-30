GOAL разбирает, почему сборная Италии после триумфа 2006 года погрузилась в затяжной кризис и никак не может выбраться из футбольного тупика.

Это — Legacy, спецпроект и подкаст GOAL, посвященный пути к ЧМ‑2026. Каждую неделю мы разбираем истории и наследие величайших футбольных держав. На этот раз — о долгом и болезненном падении Италии. От Берлина-2006 до череды последовавших разочарований — история четырехкратного чемпиона мира, оказавшегося в футбольном изгнании.

Прошло уже более 11 лет с того самого удара головой Диего Година в Бразилии, который выбил сборную Италии под руководством Чезаре Пранделли с чемпионата мира уже на групповом этапе.

В тот момент немногие — а скорее всего, никто — не могли представить, что спустя более чем десятилетие именно этот эпизод останется последним появлением четырехкратных чемпионов мира на главной футбольной сцене планеты.

Сборная Северной Македонии не пустила итальянцев на ЧМ-2022 globallookpress.com

За эти 11 лет адзурри пережили то, что многие считали абсолютным дном в истории национальной команды: в 2017 году — впервые за 59 лет — Италия не сумела пробиться на финальную часть чемпионата мира, проиграв сборной Швеции в стыковых матчах.

Но, как ни парадоксально, пять лет спустя падение оказалось еще глубже — дорогу в Катар итальянцам преградила скромная Северная Македония.

Перспектива вновь пропустить чемпионат мира — теперь уже 2026 года — снова пробуждает мрачные призраки прошлого: угроза третьего подряд отсутствия на мундиале по-прежнему более чем реальна.

И здесь кроется главный парадокс: между двумя самыми темными страницами современного итальянского футбола команда Роберто Манчини в 2021 году сумела выиграть долгожданный чемпионат Европы — первый с 1968 года, вырвав трофей в эпическом финале, решившемся в серии пенальти против хозяев турнира, сборной Англии.

Сборная Италии — победитель Евро-2020 globallookpress.com

То, что должно было стать новым началом — точкой отсчета возрожденной, современной сборной Италии, — очень быстро превратилось в классическое исключение из правил. Аномалию, лишь подтверждающую общее правило.

Ведь даже после внезапного и шокирующего завершения цикла Манчини в августе 2023 года один из сильнейших итальянских тренеров последних двух десятилетий — Лучано Спаллетти — так и не смог вытащить национальную команду из затянувшегося кризиса.

Долгие, застарелые проблемы

Сначала — преждевременный вылет с Евро-2024: поражение от Швейцарии в 1/8 финала оставило удручающее впечатление от игры команды. Затем — остановка на стадии четвертьфинала Лиги наций, что стало прологом к катастрофическому старту следующего отборочного цикла чемпионата мира: болезненное поражение 0:3 в Норвегии и натужная победа над Молдовой.

Лучано Спаллетти globallookpress.com

Все это привело к отставке Лучано Спаллетти и оставило его преемнику, Дженнаро Гаттузо, почти невыполнимую задачу — вывести команду на ЧМ напрямую, без стыковых матчей

Можно ли объяснить происходящее простой чередой неудачных результатов? Достаточно ли этого, чтобы понять, как страна, которая десятилетиями служила ориентиром для мирового футбола, вновь рискует остаться за бортом чемпионата мира, откладывая возвращение на главную сцену до 2030 года и растягивая свое отсутствие до шестнадцати лет?

Нет. Причины этого затяжного кризиса — возможно, самого глубокого в истории итальянского футбола, более тяжелого, чем мрачные годы 1954, 1962 и 1966 или даже непопадание на ЧМ-1958, — многочисленны и глубинны.

Они кроются в структурных слабостях, в неспособности адаптироваться к изменениям, которые трансформировали футбол как в тактическом, так и в физическом плане.

Но, что еще тревожнее, Италия утратила собственную способность выявлять и воспитывать таланты, сделав ставку на управленческие модели, которые наглядно доказали свою несостоятельность.

Триумф на чемпионате мира — и тревожные сигналы

Феноменальная победа на чемпионате мира 2006 года в Германии стала кульминацией эпохи выдающегося поколения футболистов — Джанлуиджи Буффона, Алессандро Несты, Фабио Каннаваро, Андреа Пирло, Франческо Тотти, Алессандро Дель Пьеро и других культовых фигур, которые в предыдущие годы уже были близки к вершине.

Сборная Италии — победитель ЧМ-2006 globallookpress.com

В то же время победа в серии пенальти над Францией в берлинском финале ознаменовала и закат великой эры. После нее ухудшились не только результаты сборной, но и итальянские клубы перестали регулярно добиваться крупных международных успехов.

Италия, которая уже в следующем году праздновала победы в Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира благодаря «Милану», с тех пор не выигрывала ни один из этих трофеев — последним стал триумф «Интера» в 2010 году.

«Интер» обыграл «Баварию» в финале ЛЧ-2009/10 globallookpress.com

Именно в тот период появился и первый серьезный тревожный звоночек — провальный чемпионат мира 2010 года в ЮАР, где действующие чемпионы под руководством Марчелло Липпи бесславно вылетели на ранней стадии.

С тех пор клубы Серии А выходили в финал Лиги чемпионов четыре раза (дважды «Ювентус» и дважды «Интер»), дважды доходили до финала Лиги Европы (поражение «Ромы» Жозе Моуринью в серии пенальти от «Севильи» в 2023 году и эффектная победа «Аталанты» в 2024-м), а также три сезона подряд играли в финале Лиги конференций — после победы «Ромы» в первом розыгрыше турнира в 2022 году последовали поражения «Фиорентины» в 2023 и 2024 годах.

За пределами этих эпизодов громких достижений было немного, и все отчетливее ощущается, что разрыв с европейской элитой не просто увеличился со времен золотой эпохи 1990-х и начала 2000-х, но баланс сил фактически развернулся не в пользу Италии.

Проблемы Серии А

Сравнивать Серию А с АПЛ сейчас почти бессмысленно. Английский элитный дивизион создал непреодолимую пропасть, первым осознав «коперниковскую революцию», вызванную притоком миллиардов от телевизионных контрактов и глобальных инвесторов.

«Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») globallookpress.com

Клубы были вынуждены переосмыслить себя — уже не как спортивные общества, а как полноценные развлекательные бизнесы, способные привлекать капитал со всего мира.

Они первыми вложились в современные стадионы, спроектированные для генерации новых источников дохода (мерчандайзинг, рестораны, магазины, мероприятия), а затем — в лучших доступных игроков и тренеров.

В Италии же поток денег от телевизионных прав — сначала в лирах, затем в евро — лишь подпитал порочный круг. Клубы делали ставку на краткосрочные траты, чтобы сохранить видимость благополучия, вместо того чтобы строить устойчивое будущее.

Инфраструктура стремительно старела: стадионы не модернизировались, становились все более устаревшими и непривлекательными даже для зарубежных болельщиков, которые сегодня представляют растущий рынок.

Одновременно прекратились инвестиции в развитие молодежи — тот самый фундамент будущего итальянского футбола и, как следствие, национальной сборной.

Внезапный приток огромных средств в начале 1990-х совпал с еще одним историческим переломом — решением по делу Босмана в 1996 году. Оно запустило неконтролируемую гонку за иностранными звездами — или теми, кого за них принимали, — в надежде повысить конкурентоспособность.

Однако это радикально изменило саму ткань итальянского футбола. Целые академии, некогда славившиеся воспитанием собственных талантов, заполнились юными игроками со всего света, зачастую отобранными по экономическим соображениям, а не по спортивному принципу.

Детские тренеры, находившиеся под давлением результата и карьерных амбиций, все чаще отказывались от своей главной миссии — воспитывать хороших футболистов (и людей) через спорт.

Достаточно ли хороши нынешние таланты?

Это одна из ключевых причин кризиса последних двух десятилетий — и особенно последних 11 лет, периода между двумя последними появлениями Италии на чемпионатах мира.

Сборная Италии на Евро-2024 globallookpress.com

Как так получилось, что страна, которая в каждую послевоенную эпоху стабильно производила футболистов высочайшего класса, сегодня с трудом собирает по-настоящему конкурентоспособную национальную команду и, по сравнению со многими другими сборными, располагает столь малым числом игроков, востребованных на международном уровне?

Лишь в последние годы итальянские чемпионаты и сборные «вывели в свет» таких футболистов, как Марко Верратти, Джанлуиджи Доннарумма, Риккардо Калафьори, Гульельмо Викарио, Сандро Тонали, Дестини Удоджи, а также — уже совсем недавно — Федерико Кьеза, Джакомо Распадори, Маттео Руджери и Джованни Леони, которые отправились искать успех за границу.

Федерико Кьеза globallookpress.com

Ранее высокие зарплаты внутри страны и определенное нежелание итальянских игроков бросать себе вызов за рубежом удерживали большинство дома — за редкими исключениями вроде Джанлуки Виалли, Паоло Ди Канио и Джанфранко Дзолы в Англии или Кристиана Вьери в Испании.

Не случайно последний крупный триумф Италии — победа на Евро-2020 — был построен вокруг нескольких футболистов, которые выросли и закалились за пределами Серии А: Доннаруммы, Жоржиньо и Верратти. Именно опыт выступлений за границей позволил им выйти на новый уровень.

Сегодня, когда Италия пытается вернуться на чемпионат мира после долгого отсутствия, надежды снова связаны с футболистами, обладающими международным статусом: Доннарумму, который после европейских успехов с «Пари Сен-Жермен» теперь выступает за «Манчестер Сити»; Калафьори из «Арсенала»; Тонали — опорного полузащитника «Ньюкасла»; и Мойзе Кена, который после непростых периодов в «ПСЖ» и «Эвертоне» нашел себя в «Фиорентине».

Все они — хорошие или даже очень хорошие футболисты. Но, за исключением Доннаруммы, лишь немногих можно по-настоящему назвать чемпионами.

Игроки такого уровня, некогда в изобилии представленные в Серии А и, следовательно, в составе «Скуадры Адзурры», сегодня превратились в исчезающий вид.

Новое поколение

Среди нынешнего набора футболистов, за исключением Доннаруммы, сложно найти хотя бы одного игрока, способного закрепиться в основе топ-клуба Европы.

Этот дефицит качества отражает систему, не поспевающую за временем, и футбольную культуру, которая так и не поставила чистый талант в центр своей философии и не проявила смелости, доверяя молодым.

Франческо Пио Эспозито globallookpress.com

Многие, несмотря на перспективные карьеры в клубных академиях и юношеских сборных, оказываются в Серии B или Серии C просто ради игровой практики — либо уезжают за границу в поисках опыта. Таким был путь Франческо Пио Эспозито — нового нападающего «Интера».

В прошлом сезоне он ярко проявил себя в аренде в «Специи», заслужив место в основной обойме миланцев, а затем забил свой первый гол за сборную Италии в матче с Эстонией.

Форвард 2005 года рождения, которого уже активно сравнивают с легендами «Адзурри» прошлых лет — Вьери и Лука Тони, — остается скорее исключением, чем правилом, в футбольной среде, где молодость по-прежнему воспринимается как слабость.

Джованни Леони globallookpress.com

Еще один пример — Джованни Леони, новая надежда Италии в обороне. До того как он получил тяжелую травму в дебютном матче за «Ливерпуль» в Кубке английской лиги, Леони впечатлил игрой за «Парму» и спровоцировал трансферную гонку между «Интером» и «Миланом».

Джованни 2006 года рождения, его переход в «Ливерпуль» за 30 миллионов фунтов стал нормой для Премьер-лиги, но выглядел бы почти безрассудством для клуба Серии А.

Рядом с ними стоит Франческо Камарда — самый молодой дебютант в истории Серии А, чье развитие «Милан» ускорил в один из самых непростых периодов клуба. Под опекой Златана Ибрагимовича Камарда сейчас выступает в аренде за «Лечче», набираясь опыта в более спокойной среде.

Франческо Камарда globallookpress.com

После яркого выступления за сборную Италии U-17, которая стала чемпионом Европы в 2024 году, его цель — вернуться в «Милан» и со временем стать кандидатом в национальную команды, скорее к Евро-2028 или чемпионату мира 2030 года, чем уже к турниру следующим летом в Канаде, Мексике и США.

Пора наконец оправдать ожидания

Эспозито, Леони и Камарда — три лица будущего итальянского футбола, но вместе с тем и символы более широкой задачи: вернуть страсть к игре у нового поколения болельщиков.

Потому что на фоне спортивного кризиса обозначилась еще одна тревожная тенденция — все меньше молодых итальянцев выбирают футбол в качестве своего вида спорта.

Янник Синнер globallookpress.com

Появление новых национальных героев в других дисциплинах сместило фокус внимания: Янник Синнер и Маттео Берреттини стали флагманами мирового тенниса, София Годжа и Федерика Бриньоне — символами успеха в горнолыжном спорте, а волейбольные сборные Италии переживают новый подъем.

В этой противоречивой и непростой обстановке главный тренер сборной Дженнаро Гаттузо работает под колоссальным давлением. Очередной провал стал бы последним ударом по политической и управленческой системе, которая в последние годы принесла разочаровывающие результаты, провела крайне мало структурных реформ и теперь рискует собственной репутацией, продавливая давно обещанный закон о стадионах .

Эта реформа имеет ключевое значение для модернизации инфраструктуры страны в преддверии Евро-2032, который Италия примет совместно с Турцией.

Затянувшаяся и изматывающая сага вокруг нового «Сан-Сиро» в Милане, а также стадионные проекты в Болонье, Флоренции, Риме и Неаполе стали почти столь же важными, как и задача избежать третьего подряд непопадания на чемпионат мира.

Момент истины для итальянского футбола наступил.