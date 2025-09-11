Антикатеначчо. Гаттузо научил Италию атаковать, но она совсем забыла, как защищаться

Сначала немного контекста о первых двух матчах сборной Италии под руководством

В прошлую пятницу итальянцы разгромили Эстонию (5:0), при этом показав xG 4,74 и нанеся 40 ударов по воротам. Нельзя утверждать наверняка, ведь статистика ведется лишь пару десятилетий, но если кто-то докажет, что это не рекорд — мы закажем ему стейк на ужин.

В понедельник, в матче против Израиля, сборная Италии умудрилась пропустить два мяча в последние три минуты основного времени, но в итоге вырвала победу — 5:4 благодаря голу в добавленное время.

По пути итальянцы еще и дважды отправили мяч в собственные ворота. Это был первый случай в истории, когда сборная Италии пропустила четыре гола в квалификации чемпионата мира, и первый за полвека, когда ее игроки забили два автогола.

«Мы сумасшедшие, мы пропускаем нелепые голы! » — прорычал после игры Гаттузо.

Любой, кто смотрел матч — или хотя бы его хайлайты — не сможет с ним поспорить. За два матча Италия показала смелую, позитивную и результативную игру, пусть и не всегда максимально эффективную. За короткий срок работы Гаттузо команда демонстрирует не только способность, но и готовность атаковать. Но напрашивается еще один вопрос вопрос: не разучилась ли она защищаться?

Сборная Италии globallookpress.com

Для «Скуадры Адзурры» этот вопрос особенно болезненный, поскольку на протяжении десятилетий четырехкратные чемпионы мира строили свои успехи — и, по сути, саму идентичность — на надежной обороне и тактической хитрости.

Вспомните Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи на Евро-2020, Фабио Каннаваро, ставшего последним защитником (и, возможно, последним в истории), выигравшим «Золотой мяч» после триумфа на ЧМ-2006, Франко Барези, Паоло Мальдини, Джузеппе Бергоми…Список можно продолжать бесконечно.

Этого итальянцам как раз и не хватало в матче против Израиля и, пусть в меньшей степени, только потому что соперник занимает на 115 мест ниже в рейтинге ФИФА, — против Эстонии.

Уже на пятой минуте Джанлуиджи Доннарумма каким-то образом махнул мимо мяча и поразил собственные ворота. После проверки ВАР арбитр Славко Винчич всё же отменил гол, зафиксировав фол со стороны Става Лемкина, хотя, честно говоря, заметить его смогли бы единицы. Вскоре после этого «Скуадра адзурра» снова «помогла» сопернику: Мануэль Локателли переправил мяч в свои ворота. Во втором тайме Дор Перец отличился после красивой комбинации, хотя рядом с ним стояли трое защитников, просто наблюдавших за ситуацией. Затем последовал автогол Алессандро Бастони, а завершил всё коллективный провал, включая свободный удар головой на дальней штанге, который привел к четвертому голу Израиля.

И дело не просто в отдельных ошибках. Ошибаются даже очень сильные игроки. Но итальянцы допускали такие ляпы, которых они не делали даже в те годы, когда играли чересчур плохо, а такое в последние десять лет случалось регулярно…

Дженнаро Гаттузо globallookpress.com

В конце концов, есть причина, по которой они смотрели два последних чемпионата мира по телевизору. Вести 4:2 на 87-й минуте и умудриться пропустить дважды — это уже слишком.

«Мы должны оставаться сосредоточенными до конца — матч не закончен, пока не прозвучал финальный свисток. Я знаю это лучше многих: я был в команде, которая вела 3:0 в финале Лиги чемпионов и проиграла», — сказал после матча Гаттузо, вспоминая знаменитую победу «Ливерпуля» над «Миланом» в финале ЛЧ в 2005 году.

Что ж, справедливо. Но то было Стамбульское чудо, которое вряд ли повторится еще хотя бы в тысяче финалов Лиги чемпионов. Здесь же счет был 4:2 за три минуты до конца в матче против Израиля.

Не менее нетипичным в матче с Израилем выглядело и то, что сборную Италии переигрывали в тактическом плане. Обычно, если «адзурри» проигрывают, то либо потому, что соперник сильнее в индивидуальном плане, либо потому, что Италия играет слишком осторожно. Перехитрить их почти невозможно, но именно это произошло в первом тайме.

Сандро Тонали globallookpress.com

Главный тренер Израиля Ран Бен-Шимон выпустил подвижную тройку нападающих, которая запутала защитников, организовал агрессивный высокий прессинг, через который полузащита Италии не могла выйти, и умело пользовался уязвимостью гибридной схемы Гаттузо, в которой Федерико Димарко слишком часто оставался в одиночку прикрывать всю левую бровку.

Конечно, у всего этого есть и обратная сторона: смелость и агрессивность, проявленные Италией в этих двух играх. Решение Гаттузо выпускать двух классических центральных нападающих — Мойзе Кина и Матео Ретеги — и держать их рядом, постоянно снабжая мячом, принесло свои плоды. Фланговые игроки чаще идут в обводку при каждой возможности, а защитники начинают атаки и поднимаются в центр поля, когда считают нужным.

Ничего сложного. По сравнению со своими предшественниками Роберто Манчин и и Лучано Спаллетти, Гаттузо вряд ли станет претендовать на звание тактического гения, изобретающего сложные схемы. Будучи в прошлом опорником-трудягой, жестким в отборе и бескомпромиссным в работе, Гаттузо был образцом «синих воротничков» на поле, и его тренерский стиль полностью отражает это.

Джанлуиджи Доннарумма globallookpress.com

Возможно, именно поэтому его тренерская карьера на клубном уровне складывалась неровно. Увольнение после одного сезона в «Хайдуке». Увольнение спустя пять месяцев в «Марселе». Увольнение спустя шесть месяцев в «Валенсии». До этого он выиграл Кубок Италии с «Наполи», но был уволен через полтора года, а в «Милане» так и не смог вывести команду в Лигу чемпионов.

А до этого? Его тренерский опыт в основном ограничивался работой на Крите — опытом, который превратился в интернет-мем и сопровождался руганью сразу на трех языках.

Это было больше десяти лет назад, и хочется верить, что та версия Гаттузо осталась в прошлом. Или, по крайней мере, что теперь он умеет направлять свой внутренний гнев в более конструктивное русло.

За два матча — к лучшему или к худшему — он перевернул игру сборной Италии с ног на голову, будь то случайно или преднамеренно.

Эти итальянцы совсем не похожи на своих предшественников. Но если сравнивать с их недавним прошлым, возможно, это и неплохо. Вряд ли они смогут защищаться так же плохо, как в матче с Израилем, а учитывая, что и Бастони, и Доннарумма входят в число лучших в мире на своих позициях, их ошибки можно списать на «разовую разгрузку системы».

Не секрет, что Гаттузо получил этот пост, потому что был свободен и потому что он куда более доступный в финансовом плане (по сравнению с высокооплачиваемыми Манчини и Спаллетти). Но при этом он невероятно мотивирован и остается скромным. А это уже немало. Если первые два матча дают хоть какое-то представление о будущем, нас ждет настоящий дикая гонка.