Матч бесконечных камбеков: Италия добыла безумную победу против Израиля

На нейтральном поле в Дебрецене сборные Израиля и Италии выдали хрестоматийные «качели»: 4:5, дважды отыгранное отставание «адзурри», дубль Мойзе Кина, гол Политано с пятки Ретеги, ответный дубль Дора Переца — и всё это закончил мощнейший удар Сандро Тонали в компенсированное время. Результат поднимает команду Дженнаро Гаттузо на второе место в группе, но по части организации игры без мяча и стандартах вопросов стало не меньше, а больше.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа I Израиль — Италия 4:5 Голы: 1:0 Мануэль Локателли (автогол) (16'), 1:1 Мойзе Кин (40'), 2:1 Дор Перец (52'), 2:2 Мойзе Кин (54'), 2:3 Маттео Политано (59'), 2:4 Джакомо Распадори (81'), 3:4 Алессандро Бастони (автогол) (87'), 4:4 Дор Перец (90'), 4:5 Сандро Тонали (90 + 1') Израиль: Перец Даниэл, Элазар Даса (Сагив Ехезкель, 66'), Идан Начмиас, Став Лемкин (Раз Шломо, 9'), Рой Ревиво, Элиэль Перец, Дор Перец, Оскар Глоч, Дан Битон (Guy Mizrahi, 66'), Анан Халаили (Tai Baribo, 66'), Манор Соломон Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Федерико Димарко (Андреа Камбьязо, 79'), Алессандро Бастони, Джанлука Манчини, Джованни Ди Лоренцо, Николо Барелла (Давиде Фраттези, 68'), Мануэль Локателли, Сандро Тонали, Матео Ретеги (Дэниел Мальдини, 87'), Мойзе Кин (Джакомо Распадори, 79'), Маттео Политано (Риккардо Орсолини, 68')

Гаттузо сменил удачную 4-2-3-1 (5:0 с Эстонией) на 3-5-2: в середину вернулся Мануэль Локателли, а в линию обороны — Джанлука Манчини. Израиль на серии пяти побед в шести матчах шёл вторым в группе, и с первых минут проверил нервную систему Италии: после корнера мяч побывал в сетке, но фол на Доннарумме спас гостей. Через четверть часа спасать было уже некого — Локателли в подкате срезал прострел Дана Битона в свои ворота, и хозяева (номинальные — игра прошла в Венгрии) повели по делу.

Автогол Локателли globallookpress.com

Италия до перерыва создала достаточно, чтобы не только сравнять — Локателли попал в перекладину ударом с лета, Манчини выкатывал с лицевой на верный удар, но Кин с семи метров промахнулся. Тем символичнее, что именно Кин восстановил равновесие: Ретеги выиграл верх, скинул в свободную зону — и форвард хладнокровно пробил низом в угол, 1:1.

Мойзе Кин празднует гол globallookpress.com

«Качели» на максимуме во втором тайме

Сразу после паузы — снова холодный душ для гостей. Манор Соломон беспрепятственно прошёл по левому флангу и выкатил под удар Дору Перецу — тот зарядил под перекладину, 2:1.

Дор Перец празднует гол globallookpress.com

Ответ Италии оказался мгновенным и зеркальным: снова скидка Ретеги, снова Кин — и снова вратарь Израиля Даниэль Перец здесь был лишь статистом. На волне импульса «адзурри» вышли вперёд впервые в матче — и как! Длинный вброс — изящная пятка Ретеги спиной к воротам — рывок Маттео Политано и удар в касание. Гаттузо наверняка представлял это на тренировочном планшете — а на деле вышло ещё красивее.

Маттео Политано globallookpress.com

Казалось, что кульминация позади, тем более что Доннарумма пережил суматоху у собственных ворот (навес Соломона снял из-под перекладины, а следом выскочил за пределы штрафной, и лишь отчаянная подстраховка Локателли не позволила Барибо занести мяч в пустые). И тут Италия провела идеальную позиционную атаку: Фраттези коротко сыграл с Тонали, разрезающая передача — и Джакомо Распадори в касание делает 4:2.

Джакомо Распадори празднует гол globallookpress.com

Но за этой «точкой» последовал знак вопроса. Алессандро Бастони неловко срезал навес Роя Ревиво в собственные ворота — 4:3. Защитные стандарты — самое слабое место в игре обеих команд в этот вечер: стык на дальней, скидка Битона, Перец в упор головой — 4:4. Будто кто-то решил снять второй дубль матча.

Сборная Израиля празднует четвёртый гол globallookpress.com

Тонали спасает победу

В добавленное время, когда хаос переваливал через край, Сандро Тонали просто ударил: не мощно, не эффектно, а вовремя и туда, где никого не было. Плотный коридор из ног и рикошетов не помешал мячу докатиться в дальний — 5:4. И всё равно пришлось пережить последнюю волну: Джованни Ди Лоренцо снял опасную подачу с головы Ревиво уже в штрафной — и только тогда свисток позволил Италии выдохнуть.

Сандро Тонали после забитого гола globallookpress.com

Италия, пережив ураган, поднялась на второе место в группе I и осталась в прямой гонке за билетом на ЧМ-2026. Но сам Гаттузо после такого вечера получит не только три очка, но и длинный чек-лист: структура в обороне при 3-5-2, дисциплина на стандартах, страховки крайних центральных и баланс рисков, когда команда уже повела.

Израиль, спикировав с 2:1 на 2:4, всё равно вернулся в матч, но потерял очки. Попутно команда явно заработала репутацию неприятнейшего соперника. При той интенсивности флангов и смелости первой передачи будет ещё немало вечеров, когда три очка — не предел мечтаний, а план минимум.

Из Дебрецена победу увезла Италия. А ощущение недосказанности — обе команды. Это был тот редкий матч, после которого хочется не перематывать хайлайты, а включить повтор целиком.