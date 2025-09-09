Матч бесконечных камбеков: Италия добыла безумную победу против Израиля

Гаттузо сменил удачную 4-2-3-1 (5:0 с Эстонией) на 3-5-2: в середину вернулся Мануэль Локателли, а в линию обороны — Джанлука Манчини. Израиль на серии пяти побед в шести матчах шёл вторым в группе, и с первых минут проверил нервную систему Италии: после корнера мяч побывал в сетке, но фол на Доннарумме спас гостей. Через четверть часа спасать было уже некого — Локателли в подкате срезал прострел Дана Битона в свои ворота, и хозяева (номинальные — игра прошла в Венгрии) повели по делу.
Италия до перерыва создала достаточно, чтобы не только сравнять — Локателли попал в перекладину ударом с лета, Манчини выкатывал с лицевой на верный удар, но Кин с семи метров промахнулся. Тем символичнее, что именно Кин восстановил равновесие: Ретеги выиграл верх, скинул в свободную зону — и форвард хладнокровно пробил низом в угол, 1:1.
«Качели» на максимуме во втором тайме
Сразу после паузы — снова холодный душ для гостей. Манор Соломон беспрепятственно прошёл по левому флангу и выкатил под удар Дору Перецу — тот зарядил под перекладину, 2:1.
Ответ Италии оказался мгновенным и зеркальным: снова скидка Ретеги, снова Кин — и снова вратарь Израиля Даниэль Перец здесь был лишь статистом. На волне импульса «адзурри» вышли вперёд впервые в матче — и как! Длинный вброс — изящная пятка Ретеги спиной к воротам — рывок Маттео Политано и удар в касание. Гаттузо наверняка представлял это на тренировочном планшете — а на деле вышло ещё красивее.
Казалось, что кульминация позади, тем более что Доннарумма пережил суматоху у собственных ворот (навес Соломона снял из-под перекладины, а следом выскочил за пределы штрафной, и лишь отчаянная подстраховка Локателли не позволила Барибо занести мяч в пустые). И тут Италия провела идеальную позиционную атаку: Фраттези коротко сыграл с Тонали, разрезающая передача — и Джакомо Распадори в касание делает 4:2.
Но за этой «точкой» последовал знак вопроса. Алессандро Бастони неловко срезал навес Роя Ревиво в собственные ворота — 4:3. Защитные стандарты — самое слабое место в игре обеих команд в этот вечер: стык на дальней, скидка Битона, Перец в упор головой — 4:4. Будто кто-то решил снять второй дубль матча.
Тонали спасает победу
В добавленное время, когда хаос переваливал через край, Сандро Тонали просто ударил: не мощно, не эффектно, а вовремя и туда, где никого не было. Плотный коридор из ног и рикошетов не помешал мячу докатиться в дальний — 5:4. И всё равно пришлось пережить последнюю волну: Джованни Ди Лоренцо снял опасную подачу с головы Ревиво уже в штрафной — и только тогда свисток позволил Италии выдохнуть.
Италия, пережив ураган, поднялась на второе место в группе I и осталась в прямой гонке за билетом на ЧМ-2026. Но сам Гаттузо после такого вечера получит не только три очка, но и длинный чек-лист: структура в обороне при 3-5-2, дисциплина на стандартах, страховки крайних центральных и баланс рисков, когда команда уже повела.
Израиль, спикировав с 2:1 на 2:4, всё равно вернулся в матч, но потерял очки. Попутно команда явно заработала репутацию неприятнейшего соперника. При той интенсивности флангов и смелости первой передачи будет ещё немало вечеров, когда три очка — не предел мечтаний, а план минимум.
Из Дебрецена победу увезла Италия. А ощущение недосказанности — обе команды. Это был тот редкий матч, после которого хочется не перематывать хайлайты, а включить повтор целиком.