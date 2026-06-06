прогноз на товарищеский матч, ставка за 1.87

7 июня в рамках товарищеского матча сыграют Греция и Италия. Начало встречи — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.87.

Греция: серия без побед

Перед матчем: Греки вновь не смогли отобраться на чемпионат мира, заняв третье место в отборочной группе с командами Шотландии, Дании и Беларуси.

Команда уже двенадцать лет не может попасть на крупные турниры, да и будто шансов особо у некогда чемпионов Европы не было.

Последние матчи: В предыдущей встрече греки разошлись миром в «товарняке» со шведами — 2:2.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В марте команда сыграла нулевую ничью с Венгрией и минимально проиграла Парагваю.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Греция в последних матчах совсем не радует своих фанатов победами. Последняя «виктория» датируется в ноябре над, как потом оказалось, попавшими на мундиаль шотландцами.

Если уровень греческого клубного футбола потихоньку растет, то игра национальной команды наверняка вызывает у «эллинов» кучу разочарования.

Италия: новая сборная

Перед матчем: Итальянцы не лучшим образом выступили в отборочной группе, уступив первое место норвежцам.

Затем «скуадра адзурра» дошла до финала плей-офф за право сыграть на ЧМ-2026, где уступила путевку сборной Боснии и Герцеговины в серии пенальти.

Последние матчи: Последний матч итальянцы выиграли у Люксембурга со счетом 1:0 в рамках «товарняка».

В мартовских баталиях за выход на мундиаль команда сначала обыграла Северную Ирландию (2:0), а затем уступили боснийцам (1:1, 1:4 по пенальти).

Состояние команды: Итальянцы уже в третий раз подряд упускают путевку на мундиаль, а после победного турнира в 2006-м году команда вообще не выходила в плей-офф.

На товарищеские матчи команда под руководством Сильвио Бальдини привезла целую плеяду игроков, никогда ранее не игравшую за национальную команду. Пятнадцать из них уже дебютировали в прошлой игре против Люксембурга.

Статистика для ставок

Хорваты проиграли последние две встречи

Италия забивает в последних десяти играх

Италия никогда не проигрывала грекам — четыре победы и две ничьи

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают Грецию фаворитом с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 3.75, а победа Италии — в 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одним и тем же коэффициентом — 1.87.

Прогноз: У Италии куча дебютантов, у греков — много проблем в последних матчах. Вполне стоит ожидать, что матч не порадует забитыми мячами.

1.87 Тотал меньше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч Греция — Италия принесёт прибыль 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: Тотал меньше 2,5 за 1.87.

Прогноз: Молодые футболисты из Апеннин будут явно настроены заявить о себе вновь и вырвут победу в гостях.

3.50 Победа Италии Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.50 на матч Греция — Италия принесёт прибыль 2500₽, общая выплата — 3500₽

Ставка: Победа Италии за 3.50.