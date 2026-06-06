7 июня в рамках товарищеского матча сыграют Греция и Италия. Начало встречи — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.87.
Греция: серия без побед
Перед матчем: Греки вновь не смогли отобраться на чемпионат мира, заняв третье место в отборочной группе с командами Шотландии, Дании и Беларуси.
Команда уже двенадцать лет не может попасть на крупные турниры, да и будто шансов особо у некогда чемпионов Европы не было.
Последние матчи: В предыдущей встрече греки разошлись миром в «товарняке» со шведами — 2:2.
В марте команда сыграла нулевую ничью с Венгрией и минимально проиграла Парагваю.
Состояние команды: Греция в последних матчах совсем не радует своих фанатов победами. Последняя «виктория» датируется в ноябре над, как потом оказалось, попавшими на мундиаль шотландцами.
Если уровень греческого клубного футбола потихоньку растет, то игра национальной команды наверняка вызывает у «эллинов» кучу разочарования.
Италия: новая сборная
Перед матчем: Итальянцы не лучшим образом выступили в отборочной группе, уступив первое место норвежцам.
Затем «скуадра адзурра» дошла до финала плей-офф за право сыграть на ЧМ-2026, где уступила путевку сборной Боснии и Герцеговины в серии пенальти.
Последние матчи: Последний матч итальянцы выиграли у Люксембурга со счетом 1:0 в рамках «товарняка».
В мартовских баталиях за выход на мундиаль команда сначала обыграла Северную Ирландию (2:0), а затем уступили боснийцам (1:1, 1:4 по пенальти).
Состояние команды: Итальянцы уже в третий раз подряд упускают путевку на мундиаль, а после победного турнира в 2006-м году команда вообще не выходила в плей-офф.
На товарищеские матчи команда под руководством Сильвио Бальдини привезла целую плеяду игроков, никогда ранее не игравшую за национальную команду. Пятнадцать из них уже дебютировали в прошлой игре против Люксембурга.
Статистика для ставок
- Хорваты проиграли последние две встречи
- Италия забивает в последних десяти играх
- Италия никогда не проигрывала грекам — четыре победы и две ничьи
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают Грецию фаворитом с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 3.75, а победа Италии — в 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одним и тем же коэффициентом — 1.87.
Прогноз: У Италии куча дебютантов, у греков — много проблем в последних матчах. Вполне стоит ожидать, что матч не порадует забитыми мячами.
Ставка: Тотал меньше 2,5 за 1.87.
Прогноз: Молодые футболисты из Апеннин будут явно настроены заявить о себе вновь и вырвут победу в гостях.
Ставка: Победа Италии за 3.50.