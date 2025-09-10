Неудержимые: Испания с Ямалем и Педри устроила очередной спектакль

ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    ESPN объясняет, почему сборная Испании будет главным фаворитом чемпионата мира 2026 года.
    Пока большинство топ-сборных проводило сентябрьские матчи с сомнениями и недовольством, Испания в это время спокойно разнесла Турцию в рамках квалификации ЧМ-2026.

    Это был настоящий футбольный спектакль, который снова напомнил, что в свой лучший день чемпионы Европы остаются самой яркой, разрушительной и неудержимой сборной.

    Если вы не видели их разгромную победу со счетом 6:0 над командой Винченцо Монтеллы, за которую играют Арда Гюлер из «Реала», Хакан Чалханоглу из «Интера» и Керем Актюркоглу из «Фенербахче», поверьте — дело не только в счете, несмотря на то, что Турция пропустила дома шесть мячей впервые за 41 год. Это был футбол высочайшей пробы, словно хор, где каждый голос звучал в унисон.

    Лучшим игроком Турции стал их вратарь Угурджан Чакыр (и это многое говорит). Испанцы вышли на поле без шести футболистов, которые играли в финале Евро-2024, а их второй гол был результатом владения мячом в течение 75 секунд, 25 передач, 66 касаний — в этой атаке приняли участие все игроки испанской сборной.

  • Без щита и сердца: надежды Испании на ЧМ зависят от Родри
  • Травма лидера центра поля обнажила главную проблему чемпионов Европы
  • 03/09/2025

    • Тем временем Германия умудрилась проиграть Словакии (занимает 52-е место в рейтинге ФИФА). Это было первое в истории выездное поражение Die Mannschaft в отборочных матчах чемпионатов мира. Англия, в свою очередь, усыпила собственных болельщиков скучным матчем, еле-еле обыграв Андорру (174-е место, население 82 тысячи) со счетом 2:0.

    Нидерланды вымучили победу над Литвой (143-е место) в Каунасе, спустя пару дней после домашней ничьей с Польшей. Финалисты ЧМ-2018 и Лиги наций-2023 хорваты, где всё еще играет Лука Модрич, с трудом обыграли Фарерские острова (142-е место, население 54 тысячи).

    Италия, уволившая Лучано Спаллетти после унизительного поражения от Норвегии, разгромила Эстонию (5:0). Португалия с таким же счетом победила в Армении — с 40-летним Криштиану Роналду, который продолжает забивать.

    Сборная Испании празднует очередной гол в ворота Турции
    globallookpress.com

    А как насчет южноамериканских гигантов? Чемпионы мира аргентинцы выиграли у слабой Венесуэлы (3:0), но в перерыве случилась потасовка в подтрибунке, а после матча Лионель Месси ошеломил мир заявлением: «Логичнее всего будет, если я не поеду» на следующий чемпионат мира. Посмотрим, чем это обернется.

    Бразилия тоже победила со счетом 3:0, обыграв сборную Чили, аутсайдера южноамериканской отборочной группы. Но для этого им впервые в истории пришлось пригласить иностранный тренерский штаб во главе с Карло Анчелотти. К тому же, у команды конфликт с Неймаром, который обижен на то, что Анчелотти не включил его в состав.

  • Хаос по расписанию: как «Барселона» готовится защищать титул на фоне самосаботажа
  • Новички не зарегистрированы, стадион не готов, капитан в ссоре с клубом
  • 06/08/2025

    • Азиатский гигант Япония еще в марте обеспечила себе путевку на следующий чемпионат мира. В субботу японцы сыграли вничью с Мексикой (0:0).

    Ну а теперь вернемся к сборной Испании.

    В сухом остатке: в матче против Турции счет вполне мог быть и 10:0. Испанцы танцевали по полю в Конье, больше напоминавшему коровник, играли с жесточайшей интенсивностью, не сбавляли обороты и постоянно держали за горло команду Монтеллы, а Педри и Ламин Ямаль демонстрировали просто заоблачный уровень.

    Педри
    globallookpress.com

    Второй гол Испании в этой игре точно входит в список лучших за всю историю. К тому моменту, когда мяч дошел до Нико Уильямса чуть за пределами штрафной, Испания владела им уже больше минуты, в розыгрыше участвовали 10 человек, и вингер «Атлетика» имел возможность пробить. Но он решил, что Микель Ойарсабаль в лучшей позиции (и тот стал 11-м участником комбинации). Ойарсабаль, в свою очередь, подумал, что лучшее положение у Мерино. И через три секунды — три молниеносные передачи в штрафной, словно мяч оказался в пинболе, — игрок «Арсенала» спокойно вколотил мяч в турецкие ворота.

    Луис де ла Фуэнте — главный тренер сборной Испании
    globallookpress.com

    У Мерино сейчас серия из шести голов (плюс два реализованных пенальти в сериях) всего в шести матчах за Испанию. При отсутствии классического центрфорварда (хотя переведенный на эту роль вингер Ойарсабаль в последних двух матчах забил один гол и сделал три ассиста), именно он становится основным «секретным оружием» Ла Рохи.

  • Шахматист из Сан-Себастьяна. Почему Субименди станет мозговым центром «Арсенала»
  • В распоряжении Микеля Артеты теперь есть настоящий футбольный дирижер
  • 22/07/2025

    • Но, пожалуй, самое интересное — это Педри и Ламин Ямаль. Уже меньше чем через две недели Ямаль станет самым молодым футболистом в истории, попавшим в тройку претендентов (независимо от того, какое место — первое, второе или третье) на «Золотой мяч». Однако суровая правда такова: за исключением 30 ярких минут против «Мальорки» 18-летний талант в этом сезоне был далек от своей лучшей игры за «Барселону».

    Сборная Испании
    globallookpress.com

    Вызов в сборную вернул его к жизни. В первый же день он стал объектом безжалостных подколов от Ойарсабаля на тренировке: тот в шутку обвинил Ямаля в симуляции, когда накануне в матче с «Райо Вальекано» он заработал и реализовал пенальти. Под руководством Ханси Флика такого он точно не испытает.

    Затем действующий обладатель «Золотого мяча» Родри признался: «Не хотел, чтобы камеры это сняли, но да, я сказал Ламину: Работай дальше — и сможешь достичь всего, чего захочешь. И еще добавил: Главное — поставить на первое место интересы команды.

    Мы все видели футболистов с огромным талантом, которые потом куда-то пропадали. Ламин же четко видит картину, плюс рядом с ним люди, дающие правильные советы. Я вижу счастливого парня, с улыбкой, и если он раскроет весь свой невероятный потенциал, это станет огромным преимуществом для Испании».

    В другой атмосфере, в окружении игроков, которые не зависят от него так, как партнеры по «Барселоне», среди опытных победителей, влияние на этого гениального тинейджера стало очевидным. Три результативные передачи, пожалуй, определяющая роль в игре с Болгарией, и потрясающий матч против Турции, где он добавил к ярким атакующим действиям еще и несколько отборов. А еще — стычка с Ардой, в духе «на кого пялишься? », что только добавляет интриги перед следующим Эль-Класико (26 октября).

    А теперь о Педри. Такое ощущение, что в Турции на поле было сразу три Педри. Перехваты, отборы, блоки, элегантные рывки в свободные зоны, создание моментов, голы — и в концовке, когда у остальных уже не осталось сил, он продолжал совершать сумасшедшие забеги по флангу.

    Ламин Ямаль
    globallookpress.com

    «Педри делает совершенство настолько простым! », — написали в официальных соцсетях УЕФА. А после матча Луис де ла Фуэнте добавил: «Педри — лучший в мире на своей позиции». И это правда.

    Что же делать, когда Родри (вернувшийся после долгой травмы), Фабиан Руис, Мерино, Гави, Дани Ольмо и Педри окажутся одновременно в оптимальной форме? Одно ясно: Педри выйдет в старте. Скорее всего, вместе с Родри и Фабианом. Он чересчур хорош.

    У Педри уже три гола в последних четырех матчах за Испанию, ему всего 22 года, он регулярно играет за клуб и сборную без явных спадов, делает разницу, забивает важные мячи и при этом остается здоровым, а ведь он еще очень далеко от пика своей карьеры.

    Испании осталось всего два матча (дома с Грузией и Болгарией), чтобы повторить свой же рекорд — 29 официальных игр без поражений (в основное или дополнительное время).

    Если не брать в расчет повреждение приводящей мышцы у Нико Уильямса (в «Атлетике» будут молиться за парня, который им крайне нужен на старте Лиги чемпионов), то для сборной Испании это были по-настоящему звездные дни.

    Сейчас они играют в самый красивый футбол в мире и находятся в лучшем положении, чтобы превратить следующий чемпионат мира в собственный праздник.

