прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.00

9 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Перу и Испания. Начало игры — в 05:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

Перу

Турнирное положение: Перу занял девятую строчку в турнирной таблице отбора к чемпионату мира в Южной Америке. Команда заработала 12 очков после 18 матчей и не смогла побороться за выход на турнир.

Последние матчи: В последнем матче Перу в гостях смог обыграть национальную команду Гаити в рамках товарищеской встречи со счетом 2:1.

Ранее перуанцы сыграли вничью против Гонудараса со счетом 2:2, проиграли Сенегалу со счетом 0:2, обыграли Боливию со счетом 2:0 и уступили Чили со счетом 1:2.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Состояние команды: У сборной Перу в последних семи товарищеских матчах одержала две победы, два раза сыграла вничью и потерпела три поражения. Отметим, что поединок против Испании станет для команды последним в серии товарищеских поединков.

Испания

Турнирное положение: Испания стала лидером группы Е отбора к ЧМ, набрав 16 очков в шести матчах. У команды пять побед и одна ничья.

Последние матчи В последнем матче испанцы сыграли вничью против Ирака в рамках товарищеского поединка, завершив встречу со счетом 1:1.

Ранее Испания не смогла забить голов в матче против Египта, завершив ее со счетом 0:0, и разгромила Сербию со счетом 3:0.

Состояние команды: Пока Испания вкатывается в ритм международных матчей, отметим, что против не самых звездных сборных команда не смогла показать привычный стиль доминирования на поле, особенно отражается это на атаке. Интересно, что на стадии отбора к мундиалю команда в среднем забивала 3 мяча за поединок.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают явное предпочтение Испании с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 7.00, а победа Перу — в 16.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.61 и 2.20.

Прогноз: Сыграем форе сборной Испании в этом матче. Команда обязана показать более зрелый и осознанный футбол в последнем товарищеском матче перед стартом мундиаля.

2.00 Фора Испании (-2) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Перу — Испания позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Фора Испании в матче (-2) 2.00.

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на ожидании голов от каждой из команд.

2.45 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч Перу — Испания принесёт чистый выигрыш 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.45.