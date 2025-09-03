Без щита и сердца: надежды Испании на ЧМ зависят от Родри

Есливсерьез рассчитывает повторить успехи 2008–2010 годов и подкрепить титул чемпиона Европы победой на чемпионате мира, у нее есть центральная проблема. В прямом смысле слова.

Проблема ростом 188 сантиметров и весом 80 килограммов — Родри Эрнандес. Обладатель «Золотого мяча», лидер, чемпион, опора, мозг команды. Игрок, без которого в оптимальной форме Испания вряд ли сможет завоевать второй Кубок мира в Нью-Джерси в июле следующего года.

Любой, кто хоть немного разбирается в футболе, без труда перечислит сильные стороны полузащитника «Манчестер Сити». Это физически мощный футболист, внушающий страх соперникам, способный выжимать из партнеров максимум и абсолютно невосприимчивый к давлению. Для него жесткие единоборства — то же самое, что для моряка шпинат из мультфильма про Попая.

Родри празднует победный гол в финале Лиги Чемпионов globallookpress.com

Достаточно вспомнить его победный мяч в финале Лиги чемпионов против «Интера» или гол в ворота сборной Грузии в 1/8 финала Евро-2024, когда испанцы нервничали и откровенно буксовали.

Под его руководством «Манчестер Сити» взял исторический «требл», о котором раньше можно было мечтать разве что через телескоп «Хаббл». Испания же выиграла два трофея подряд — Лигу наций-2023 и чемпионат Европы-2024.

Доказательства налицо. Но ключевое слово здесь — надежность.

С тех пор как Родри — впервые за год вновь вызванный в сборную и имеющий шанс выйти на поле в ближайших матчах с Болгарией и Турцией — повредил правое колено от перегрузки и порвал связки (параллельно травмировав мениск), чемпионы Европы превратились в команду с дырявой защитой.

Если раньше Испания относилась к пропущенным голам с таким же отвращением, как к случайному шагу в собачьи «сюрпризы» на улице, то теперь это команда в стиле «вы нам — один, мы вам — один».

Цифры говорят сами за себя. Когда Родри играл на позиции опорного полузащитника (или pivote, как принято говорить в испанском футболе), Испания пропустила всего 12 голов в 20 матчах и при этом завоевала два трофея.

С тех пор как 29-летний хавбек выбыл и перестал выполнять сразу четыре функции — разрушать атаки соперника в центре поля, страховать оборону, грамотно распоряжаться мячом и вести за собой команду, — сборная умудрилась пропустить 14 голов всего за восемь встреч. И вдобавок упустила победу в финале Лиги наций, проиграв трофей, ведя 2:1.

Конечно, было бы слишком упрощенно объяснять трансформацию Испании — из команды, которой тяжело забить, в команду, которой забивают словно детям, у которых отнимают конфету, — исключительно отсутствием Родри. Так же нелепо, как винить во всех бедах лишь вратаря или защитников.

Родри globallookpress.com

Но все же трудно не заметить, насколько болезненной оказалась потеря его универсальных качеств: отбора, перехвата, игры головой, умения держать мяч и занимать правильную позицию. Достаточно вспомнить, как Испания пропустила пять мячей за два матча от не самой грозной сборной Нидерландов, или как превратила комфортные 5:1 с Францией в нервную концовку 5:4.

Есть и другая сторона медали. Родри пока далек от своих лучших физических и игровых кондиций. Хотя современная медицина и позволяет куда успешнее восстанавливаться после тяжелых травм крестообразных связок колена, стопроцентной гарантии возвращения на прежний уровень не существует.

Поэтому не исключено, что в ближайших двух непростых матчах главный опорник сборной будет использоваться крайне осторожно и эпизодически.

Как бы то ни было, Испания в любом случае пробьется на чемпионат мира в США, Мексику и Канаду следующим летом. Вопрос только в одном: насколько влиятельным, насколько уставшим и насколько близким к своему лучшему уровню будет к тому моменту родившийся в Мадриде дирижер центра поля?

Главный тренер сборной Луис де ла Фуэнте сразу обозначил ценность Родри, дав понять, что не намерен перегружать и рисковать своим главным помощником в Софии или Стамбуле.

Луис де ла Фуэнте globallookpress.com

63-летний баск заявил: «Возвращение таких игроков, как Родри и Дани Карвахаль, — лучшая новость, какую только можно получить. Это ключевые фигуры и на поле, и за его пределами. Каждый — лучший в мире на своей позиции. Они оба лидеры. Они мгновенно добавят страсти и огромный вклад в новую эпоху, которую мы строим.

— Родри и Карва в отличной форме, я постоянно общаюсь с ними, и они прекрасно понимают свои роли в этих первых отборочных матчах. То, что они здесь с нами, еще не означает, что оба обязательно сыграют на этой неделе, но их значение для команды невозможно переоценить».

Сентябрь обещает стать непростым и нервным месяцем для вернувшегося капитана «Красной фурии». Поражение «Манчестер Сити» со счетом 1:2 от «Брайтона» в воскресенье показало, что новая версия команды Пепа Гвардиолы пока сыровата и нестабильна. Родри придется проявить терпение и в сборной, а уже 22 сентября он будет вынужден передать «Золотой мяч» — либо Ламину Ямалю, либо, если верить букмекерам, Усману Дембеле.

Когда я в последний раз беседовал с этим гигантом центра поля для проекта My Game УЕФА, Родри продемонстрировал не только красноречие, но и глубокое понимание своей роли. Это не футболист, который просто «делает свою работу». Он вдумчив, аналитичен и изобретателен в том, как должен действовать опорный полузащитник.

— «Я стал лучше предугадывать, куда пойдет мяч, — объяснял Родри. — Многие думают, что отбор — это сразу прессинг игрока с мячом. Но сегодня большинство футболистов техничны и умны».

— «Куда чаще мяч удается вернуть не за счет того, что ты отбираешь его у соперника, а предугадав, куда уйдет второй мяч. Нужно изучать, где и когда возникают такие эпизоды и ситуации после неточных выносов. А затем занимать именно эти зоны.

Очень важно знать, что делать с мячом: когда рискнуть, а когда — успокоить игру. Это главное качество опорного полузащитника — задавать темп. Та сборная Испании, что была настолько успешной, понимала: если сбавить ритм, то появятся свободные зоны, потому что соперник бросится в прессинг».

Родри globallookpress.com

— «Переходные фазы — один из важнейших элементов, особенно для команд, которые играют в атакующий футбол. Для тех, кто обороняется глубоко, это главное оружие и самый опасный вариант. Поэтому роль опорника колоссальна.

Я стараюсь быть тем, кто всегда помогает партнерам. Эти качества не так заметны, как забитый гол или эффектный финт. Но именно твоя личность влияет на то, как ты и команда сыграете в самые важные моменты».

Для Родри и сборной Испании ближайшие десять месяцев будут наполнены большими моментами и серьезными испытаниями. И то, насколько восстановится и будет готов этот гигант центра поля, во многом определит, сможет ли «Красная фурия» снова покорить мир.