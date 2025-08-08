Кто выиграет «Золотой мяч»: Дембеле, Салах или все-таки Ямаль?

France Football наконец-то опубликовал список из 30 номинантов на «Золотой мяч».

Времена, когда Лионель Месси и Криштиану Роналду безраздельно властвовали на церемонии, давно позади — их имена отсутствуют в списке, если вы вдруг задавались вопросом. И, честно говоря, за каждого из представленных игроков можно было бы уверенно проголосовать.

Кто же должен получить престижную награду на церемонии в Париже 22 сентября?

Усман Дембеле («Пари Сен-Жермен» и сборная Франции)

Если бы кто-то сказал в «Барселоне», что однажды Усман Дембеле забьет 35 голов за сезон и приведет «Пари Сен-Жермен» к победе в Лиге чемпионов, на него, скорее всего, посмотрели бы с недоумением.

Усман Дембеле globallookpress.com

После перехода в каталонский клуб в 2017 году за рекордные для клуба 135 миллионов евро Дембеле порой действительно блистал, но такие моменты случались слишком редко. Из-за травм он ни разу не преодолел отметку в 15 голов за сезон. Всё завершилось внезапным переходом в «ПСЖ» за 50 миллионов евро два года назад.

Даже в первом сезоне в Париже он забил всего шесть мячей, в то время как всё внимание закономерно было приковано к Килиану Мбаппе. Но стоило тому уйти, как Дембеле словно переродился.

Он начал демонстрировать невероятную скорость, изобретательность и, главное, новую для себя хладнокровность у ворот. Кроме того, он стал важной частью командной игры Луиса Энрике — это особенно видно по эпизодам в финале Лиги чемпионов.

Когда ПСЖ праздновал триумф на «Парк де Пренс», трибуны скандировали «Усман — Золотой мяч! » И это было не просто шоу. Вряд ли кто-то еще провел сезон столь же ярко. И именно поэтому он заслуживает эту награду.

Мохамед Салах («Ливерпуль» и сборная Египта)

Когда-то игнорирование в гонке за «Золотым мячом» сводило Мохамеда Салаха с ума. Если учесть всего его рекорды на «Энфилде», трудно поверить, что он ни разу не поднимался выше пятого места (в 2019 и 2022 годах).

Мохамед Салах globallookpress.com

Со временем нападающий «Ливерпуля» стал философски относиться к этим вещам, но в интервью Гари Невиллу для Sky Sports в мае он всё же признался: «Я очень хочу выиграть "Золотой мяч". Не буду врать».

Если ему когда-либо и суждено его получить, то именно сейчас. Вклад египтянина в чемпионский сезон «Ливерпуля» в Премьер-лиге 2024/25 был по-настоящему выдающимся.

Он стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом турнира, записав на свой счет 29 голов и 18 результативных передач.

Этого оказалось достаточно, чтобы побить рекорд по системе «гол+пас» за сезон из 38 матчей. Более того, совершив 47 результативных действий, Салах повторил абсолютный рекорд, который ранее принадлежал Алану Ширеру и Энди Коулу.

«Безумные цифры.сЕсли он получит "Золотой мяч", спорить будет просто не с чем», — сказал о Салахе капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

Настало время по-настоящему оценить достижения Салаха. Его гениальность давно этого заслуживает.

Ламин Ямаль («Барселона» и сборная Испании)

Несложно догадаться о чем-то думают многие читатели: Ламину Ямалю всего лишь 18 лет. Он еще слишком молод.

Возможно, они правы. Ямаль не выигрывал Лигу чемпионов — это еще один аргумент против. Но мало кто станет спорить с тем, что он — самый талантливый игрок в мире прямо сейчас.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Не нужно далеко ездить, чтобы увидеть, как футболки с его старым 19-м номером, а теперь уже и с 10-м, заполонили улицы городов этим летом. Это настоящая «Ямаломания».

Да, возраст привлекает внимание, но он не теряется даже на фоне куда более опытных соперников. Сколько вы знаете тинейджеров, чье лицо украшало первые полосы газет накануне ответного полуфинала Лиги чемпионов?

И то, как он тогда сыграл против «Интера», было по-настоящему выдающимся. Он дезорганизовал оборону итальянцев, создавал волшебные моменты и творил немыслимое — всё это с улыбкой и сверкающими брекетами.

Месси, с которым Ямаля так часто сравнивают, не нужен был Кубок мира, чтобы его признали лучшим игроком мира в 2010 году. И я не думаю, что Ямалю необходима Лига чемпионов, чтобы уже в 2025-м считаться лучшим на планете.

Скотт Мактоминей («Наполи» и сборная Шотландии)

Ах, футбол... Сегодня тебе 20, и тебя освистывают за пас назад в матче против «Ливерпуля», а завтра в Неаполе тебя готовы носить на руках.

Ну ладно, не буквально на следующий день. Прошло семь лет с того эпизода на «Олд Траффорд», когда Жозе Моуринью раскритиковал болельщиков «Манчестер Юнайтед» за то, что они были недовольны игрой Скотта Мактоминея. С тех пор он прошел длинный путь — от резервиста в «МЮ» до чемпиона Италии в составе «Наполи».

Скотт Мактоминей globallookpress.com

Теперь к этой невероятной трансформации добавилось еще одно поразительное достижение: попадание в список номинантов на «Золотой мяч».

И это сказка в чистом виде. Смелый уход из родного клуба, быстрая адаптация в новом чемпионате, 12 голов, шесть результативных передач и множество блистательных матчей, по итогам которых «Наполи» стал чемпионом Серии А.

Он полюбил свою новую родину (особенно помидоры), и она ответила ему взаимностью. После его голов на «Сан-Сиро», «Стадио Олимпико», в ворота «Ювентуса» стало обычным делом видеть шотландские флаги на трибунах стадиона имени Диего Армандо Марадоны.

Да, другие номинанты, возможно, достигли большего в составе богатых футбольных гигантов. Но год Мактоминея в «Наполи» — это напоминание о том, каким вдохновляющим и неожиданным может быть футбол.

Витинья («Пари Сен-Жермен» и сборная Португалии)

Я здесь для того, чтобы лично вручить Витинье букет свежих цветов — просто чтобы убедиться, что о нем не забудут.

Лучший игрок в мире — это тот, за чьей игрой хочется наблюдать снова и снова. Витинья, с его хладнокровием и футбольной хитростью, безусловно относится к такой категории.

Витинья globallookpress.com

Этот изящный полузащитник делает футбол волшебным и легким — именно таким, каким он и должен быть. Победу в голосовании за «Золотой мяч» обычно определяют трофеи, и здесь у Витиньи всё в порядке: требл с «ПСЖ» и ключевая роль в первом в истории клуба триумфе в Лиге чемпионов. Плюс победа в Лиге наций УЕФА со сборной Португалии.

Но, может быть, пора перестать считать лишь трофеи? Давайте просто отдадим награду игроку, который в своем фирменном ободке Nike легко и грациозно скользит по полю, словно в танце.

Нуну Мендеш («Пари Сен-Жермен» и сборная Португалии)

Левый защитник еще ни разу не выигрывал «Золотой мяч». Но что еще мог сделать Нуну Мендеш?

Он провёл 53 матча и забил пять мячей в почти безупречном сезоне «ПСЖ», в котором команда выиграла Лигу 1, Лигу чемпионов и еще несколько трофеев. Португалия, к тому же, выиграла Лигу наций.

Нуну Мендеш globallookpress.com

Его невероятная динамика и тактическая грамотность делают его, без преувеличения, лучшим левым защитником в мире. Порой создается впечателение, что Мендеш играет сразу за двоих.

Скорее всего, в этом году он не получит «Золотой мяч», но, если это вдруг случится, никто не сможет по-настоящему возразить.

Хвича Кварацхелия («Пари Сен-Жермен» и сборная Грузии)

Индивидуальные награды не всегда должны основываться на сухой статистике. Куда важнее трофеи, мгновения, эмоции. Возможно, это не совсем справедливо, но когда мы состаримся, поседеем и все еще будем ворчать на VAR, именно такие моменты останутся в памяти.

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

И вот мы подходим к Хвиче Кварацхелии — игроку, который заставляет людей чувствовать. Безусловно, он часть суперкоманды «ПСЖ», наряду с технически изысканными Жоау Невешем и Витиньей, с голевой мощью и взрывной энергией Дембеле.

Но именно Кварацхелия делает эту команду особенной. Его смело можно назвать самым опасным дриблером в мире: каждое его касание несет угрозу. Его потрясающий гол в ворота «Астон Виллы», когда он разобрал на части бедного Акселя Дисаси, стал, возможно, ключевым моментом победного пути в Лиге чемпионов.

Трофеи и голы? С этим тоже всё в порядке. Он получил золотые медали за победу в Серии А и Лиге 1, а также отличился в финале Лиги чемпионов, где «ПСЖ» разгромил «Интер» со счетом 5:0.

Кварацхелия больше не «Кварадона» — он сам по себе. И это делает его по-настоящему особенным.

Рафинья («Барселона» и сборная Бразилии)

Честно говоря, в начале сезона я и представить не мог, что напишу это, но Рафинья вполне заслуживает «Золотой мяч».

Рафинья globallookpress.com

Лишь Салах превзошел бразильца по количеству результативных действий. У Рафиньи их 56. И это были не просто голы и передачи. Вспомните его пять мячей в матчах с «Реалом», победный гол в концовке встречи с «Бенфикой» или хет-трик в игре против «Баварии».

По данным SkillCorner, ни один игрок из топ-5 европейских лиг не совершил больше рывков за спину защитникам, чем Рафинья. Это говорит о его самоотдаче и игре без мяча. Он на протяжении всего сезона с завидной регулярностью растягивал оборону соперников, создавая пространство для партнеров.

Без него «Барселона» вряд ли бы выиграла Ла Лигу и Кубок Испании. А если бы не сумасшедшее поражение от «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов с общим счетом 6:7, возможно, каталонцы смогли бы побороться и за европейский трофей.

Просто невероятное преображение игрока, которого ровно год назад многие уже списали со счетов.

Коул Палмер («Челси» и сборная Англии)

Нужно ли вообще много аргументов в пользу игрока, который решил исход самого важного футбольного матча 2025 года?

Коул Палмер globallookpress.com

Речь, конечно, о финале Клубного чемпионата мира. По крайней мере, концептуально. А для президента ФИФА Джанни Инфантино — уж точно. Да, Дезире Дуэ стал героем разгромной победы «ПСЖ» над «Интером» в финале Лиги чемпионов, но Луис Энрике и его команда были полностью обезоружены Палмером и «Челси» в Нью-Джерси месяц спустя.

Палмер привык показывать максимум в ключевые моменты. Он забил эффектный гол в финале Евро-2024 за сборную Англии, сделал две голевые передачи в финале Лиги конференций против «Бетиса», а затем оформил дубль и ассист уже в первом тайме финала Клубного чемпионата мира против «ПСЖ».

Если и есть причина, по которой ему могут отказать в «Золотом мяче», то это серия из 22 матчей в АПЛ с середины января до конца сезона, где он забил всего один гол и сделал три результативные передачи. Долгое время Палмер словно находился в творческом кризисе. Но как только приходит давление и большая сцена, он тут преображается.

Игрок с таким уровнем таланта и характером всегда должен быть в списке претендентов на «Золотой мяч».