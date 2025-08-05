Под занавес потрясающего сезона 2024/25 в исполнении «Пари Сен-Жермен» Рууд Гуллит признался, что был абсолютно очарован командой Луиса Энрике. Как и большинство, легендарного нидерландца покорила игра великолепных вингеров французского клуба, но настоящим откровением для него стала работа Витиньи в центре поля.

«Он даже в "Вулверхэмптоне" не смог заиграть, а теперь — лучший игрок ПСЖ! » — сказал бывший полузащитник «Милана» и сборной Нидерландов.

И Гуллит вовсе не преувеличивал. По крайней мере, в части того, что Витинья стал лидером «ПСЖ». Именно он задает ритм игре команды, оформившей требл. И совершенно очевидно, что у него всегда был талант, даже во время неудачного периода на «Молинью».

Но как так получилось, что Витинья прошел путь от «неудачника» в «Вулверхэмптоне» до звезды «ПСЖ» всего за четыре года?

«Это было непросто»

Несмотря на склонность «Вулверхэмптона» подписывать португальских игроков (в силу тесных связей владельцев клуба Fosun International и супер-агента Жорже Мендеша). переход Витиньи в сентябре 2020-го все равно стал неожиданностью.

Витинья globallookpress.com

Выпускник академии «Порту» дебютировал на профессиональном уровне всего за восемь месяцев до этого и еще ни разу не выходил в стартовом составе в матчах чемпионата. Однако клубу пришлось искать варианты из-за проблем с финансовым фэйр-плей, и одного из самых перспективных молодых игроков отправили в аренду с опцией выкупа за 20 миллионов евро.

Безусловно, присутствие множества соотечественников в «Вулверхэмптоне» помогло Витинье адаптироваться в новых условиях, особенно с учетом того, что переход случился во время пандемии. Но с точки зрения игрового времени это было не так уж позитивно: конкуренция в центре поля была жесткой — за место в составе Нуну Эшпириту Санту он боролся с куда более опытными Рубеном Невешем и Жоау Моутинью.

«Все видели, что у него есть способности. Но нужно учитывать влияние физического аспекта игры. Мы подписали его, когда ему было 20, и он только привыкал к взрослому футболу, а это серьезный переход. И я должен быть с вами честен: у нас был Жоау Моутинью, потрясающий игрок на той же позиции.

Так что иногда молодые ребята приходят с большим талантом, но решения принимает тренер. В тот момент наша полузащита состояла из Моутинью и Невеша, поэтому Витинье было непросто. Но он всё же сыграл немало матчей, вернулся в "Порту", и его уровень начал расти», — сказал Нуну Эшпириту Санту.

Сложный, но полезный год в Англии

Возможно, со временем «Вулверхэмптон» и пожалел, что не воспользовался опцией выкупа Витиньи, но сам игрок воспринимает ту аренду как ключевой этап своего становления.

Этот техничный, но неуступчивый плеймейкер довольно быстро понял, что его стиль игры плохо сочетается с ориентированной на контратаки моделью Нуну Эшпириту Санту.

Витинья globallookpress.com

Тем не менее, он провел 19 матчей в Премьер-лиге и в общей сложности 7 раз вышел в стартовом составе во всех турнирах.

«Все прошло не так, как мне хотелось и как я планировал. Но я старался, отдал всего себя. Это был отличный год с точки зрения обучения», — признался Витинья в интервью The Times.

Тот отказ только подстегнул его: молодой игрок стал еще более решительно настроен доказать свою состоятельность на высшем уровне, при этом не отступая от своей прогрессивной манеры игры.

Вера в себя

Бывший защитник «Вулверхэмптона» Фернандо Марсаль позже рассказал в интервью L’Équipe, что Витинья вовсе не пал духом после того, как английский клуб отказался подписывать с ним полноценный контракт.

Витинья globallookpress.com

«Тренер жестко с ним обходился. На тренировках Витинья показывал невероятные вещи, но так и не смог убедить Нуну. Тот требовал от него играть проще, избавляться от мяча быстрее. Он пытался, но не хотел терять свою индивидуальность.

Я как-то спросил его, что он думает о следующем сезоне, а он ответил: "Я вернусь в 'Порту', разорву всех, а через год уже буду играть за один из восьми лучших клубов Европы".

Я тогда подумал: "Чувак даже в основе у нас не выходит, а мечтает о 'Манчестер Сити' или что-то в этом роде? Немного безумный, наверное…" Но, как оказалось, он вовсе не был сумасшедшим», — вспоминал Марсаль.

Мастер «черновых дел»

Прогноз Витиньи оказался пророческим. После блестящего сезона на «Драгау» летом 2022 года «ПСЖ» выкупил полузащитника за 41,5 млн евро.

Витинья globallookpress.com

С самого начала раздевалка «Парк де Пренс» казалась Витинье миром грез: оказаться в окружении Лионеля Месси, Неймара и Килиана Мбаппе было чем-то совершенно нереальным. Но это было и испытанием. Звездные форварды отказывались выполнять оборонительную работу, и на плечи Витиньи легла куча «черновых дел», как он сам это позже назвал. Завоевать их уважение тоже было непросто.

Во втором же матче Лиги 1 за «ПСЖ» Витинья вместо того, чтобы отдать пас Мбаппе, предпочел сделать передачу на Месси. Француз в ответ демонстративно отвернулся от эпизода, выразив свое недовольство.

Этот момент стал отражением атмосферы в клубе: ощущение вседозволенности в то время буквально витало в воздухе.

Возможно, именно поэтому Витинья и другие молодые игроки так обрадовались, когда «ПСЖ» сменил курс и сделал ставку не на звезд, а на перспективную молодежь с высоким потенциалом.

«То, как они строят команду сейчас, их долгосрочное видение — это лучший путь», — вдохновленно говорил Витинья в прошлом сезоне.

«Луис Энрике тебе не соврёт»

Ставка «ПСЖ» на молодежь оправдала себя с лихвой. Брэдли Барколя, Жоау Невеш, Виллиан Пачо, Хвича Кварацхелия и Дезире Дуэ сыграли ключевые роли в историческом требле парижан наряду с двумя главными приобретениями легендарного трансферного окна 2021 года — Ашрафом Хакими и Нуно Мендешем.

Витинья и Луис Энрике globallookpress.com

Кроме того, Усман Дембеле наконец-то начал оправдывать ту шумиху, которая окружала его еще в юности почти десять лет назад. Без возрожденного Джанлуиджи Доннаруммы «ПСЖ», вероятно, не завоевал бы Лигу чемпионов. Как и без капитана-сенсея Маркиньоса, настоящего лидера на поле и за его пределами.

Но именно Витинья стал тем, кто связал всё это вместе. Возможно, он выиграл от прихода Луиса Энрике больше всех. Испанец возглавил команду летом 2023 года и с самого начала безоговорочно верил в португальца. В отличие от Нуну, он увидел в Витинье не просто потенциал, а готового игрока — и покорил его своей честностью.

«Лучшее в нем — это прямота. Он никогда не соврет. Если хочет что-то сказать — он это скажет. С ним невозможно неправильно что-то понять. И для игрока это очень важно. Ты всегда знаешь, что тренер о тебе думает. Мне это очень нравится. Некоторые тренеры не настолько откровенны — просто чтобы себя обезопасить», — говорил Витинья в интервью The Times.

«Идеальный полузащитник»

Неудивительно, что второй сезон Витиньи в Париже оказался на порядок успешнее первого. Даже до ухода Мбаппе Луис Энрике называл португальца самым важным игроком в составе «ПСЖ». Его влияние ощущалось буквально в каждом матче.

Витинья globallookpress.com

Например, Невеш признавался, что не смог бы так легко влиться в команду без помощи Витиньи. А после неудачи в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» именно Витинья вдохновил партнеров, пообещав публично, что команда совершит камбэк на «Энфилде».

Так и случилось, во многом благодаря тому, как Витинья, вместе с Невешем и Фабианом Руисом, доминировал в центре поля. Он был буквально стержнем всей игры «ПСЖ», но это не было чем-то новым.

«Витинья — уникален. С мячом он незаменим в роли опорника: управляет игрой, не теряет мяч, вносит огромный вклад в команду. Он силен — и физически, и психологически. Его позиция в полузащите "ПСЖ" одна из самых сложных. Он — воплощение идеального полузащитника», — считает Луис Энрике.

И статистика это подтверждает. Ни один игрок не сделал больше передач в Лиге чемпионов за последние два года, чем Витинья (1965) — при этом с невероятной точностью в 93,71%. Это просто феноменально для полузащитника, который не боится рисковать и при этом создал столько же голевых моментов, сколько и Винисиус Жуниор (42).

Все футбольные трансферы

По числу отборов Витинья стал вторым (159), а по перехватам — третьим (34, вместе с другими). Это подчеркивает его универсальность.

«Он один из лучших игроков в мире на своей позиции — без малейших сомнений. Я не вижу ни одного полузащитника, который был бы сильнее», — добавил Луис Энрике.