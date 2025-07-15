Сенсационный «Челси», обиженный «ПСЖ» и ужасные «Реал» и Мбаппе. Герои и неудачники КЧМ-2025

В минувшее воскресенье в США завершился Клубный чемпионат мира (КЧМ): в финале «Челси» одержал сенсационную победу над «Пари Сен-Жермен» (3:0). Это было сюрреалистичное зрелище — во многом потому, что мало кто ожидал, что «синие» не просто выиграют турнир, но и разгромят в решающем матче действующего победителя Лиги чемпионов.

Тем не менее, команда Энцо Марески полностью заслужила победу, отправив своего громко разрекламированного соперника в мини-кризис и показав, насколько серьезно обе команды отнеслись к финалу. Да, формат турнира не был безупречным и сопровождался множеством проблем, но сомневаться в уровне мотивации участников не приходится.

Кто же стал главным бенефициаром расширенного формата турнира? А кто в итоге пожалел, что участвовал в нем?

Неудачник: Килиан Мбаппе

Мбаппе пропустил весь групповой этап из-за гастроэнтерита, но это было ничто по сравнению с тем, что ожидало его в долгожданной встрече с «Пари Сен-Жермен».

Французский нападающий провел на поле все 90 минут в унизительном для «Реала» полуфинале, который завершился яркой победа парижского клуба со счетом 4:0. Мбаппе остался в тени звезд «ПСЖ».

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Игра в Нью-Джерси наглядно продемонстрировала, насколько «ПСЖ» прибавил с тех пор, как Килиан ушел из клуба, и насколько «Реал» деградировал после его переезда в столицу Испании.

Разумеется, нужно признать, что эпоха Хаби Алонсо в Мадриде только начинается. Под его руководством «сливочные» наверняка прибавят, но теперь всем стало ясно, что их ждет масштабная перестройка.

На данный момент «Реал» даже близко не дотягивает до уровня «ПСЖ», а переход Мбаппе выглядит одним из самых неудачных трансферных решений в истории футбола.

Победитель: «Интер Майами»

Будем откровенны: участие «Интер Майами» в КЧМ было фарсом. Их приглашение — чистой воды оппортунизм, попытка нажиться на «эффекте Лионеля Месси», чтобы привлечь внимание и увеличить продажи билетов.

Лионель Месси globallookpress.com

Хотя «Интер Майами» определенно не заслужил путевки на мировую арену, он в итоге сполна воспользовался этим шансом. Несмотря на поражение от «ПСЖ» (в этом нет ничего постыдного!), сам выход в 1/8 финала стал поводом для гордости за всю МЛС.

Более того, несмотря на «бойню» в Орландо, подопечные Хавьера Маскерано явно обрели уверенность после выхода в плей-офф. Вернувшись в МЛС, они выдали серию из трех побед подряд, а Месси на этом отрезке забил шесть мячей.

Так что вполне возможно, что участие в КЧМ станет поворотным моментом для «Интер Майами» — не только с точки зрения результатов, но и в плане попыток убедить аргентинскую звезду подписать новый контракт с клубом.

Неудачник: «Пари Сен-Жермен»

«Челси» огорчил «ПСЖ» — во всех смыслах.

От парижан ждали уверенной победы над лондонцами, примерно в том же стиле, в каком они разобрались с «Атлетико», «Интер Майами», «Баварией» и «Реалом». Но мечты о историческом «квадрупле» рассыпались уже к перерыву финального матча.

Луис Энрике globallookpress.com

Фактически, «синие» обрушились на «ПСЖ» с тем самым интенсивным прессингом и молниеносными переходами в атаку, которые ранее команда Луиса Энрике использовала, чтобы разносить соперников на протяжении последних шести месяцев.

Самое удивительное, что «ПСЖ» просто развалился под этим натиском. Во втором тайме дело дошло до того, что трибуны начали скандировать «Оле! » после каждого паса «Челси», пока все более отчаявшийся «ПСЖ» пытался вернуть себе мяч.

Тем не менее, никто не ожидал того коллективного срыва, который последовал. Жоау Невеш получил прямую красную карточку за трусливый рывок за волосы Марка Кукурельи, а затем Луис Энрике стал участником жалкой потасовки после финального свистка, в результате которой на газоне оказался Жоау Педру.

Всё это выглядело крайне недостойно и бросило тень на репутацию и тренера, и игроков «ПСЖ». Очевидно, они не привыкли к тому, чтобы их переигрывали, и в Нью-Джерси это проявилось особенно ярко.

Поэтому, несмотря на то что Луис Энрике после матча заявил, что нет ничего позорного в том, чтобы занять второе место, такое поведение сделало из них, без сомнения, самую обиженную и несдержанную команду турнира.

Победитель: Коул Палмер

Во второй половине прошлого сезона Коул Палмер пережил серьезный спад: атакующий полузащитник действительно блеснул только в финале Лиги конференций против «Бетиса». Да и на протяжении большей части КЧМ он выглядел бледно.

Коул Палмер globallookpress.com

Однако в США Палмер снова доказал, что умеет быть лучшим в ключевых матчах: он напомнил всем о своей расслабленной гениальности, оформив дубль и отдав эффектную голевую передачу в финале против «ПСЖ». Таким образом, за последние три финала за клуб и сборную он принял непосредственное участие уже в шести голах.

«Это снова произошло. Я люблю финалы», — сказал англичанин в своем простом, почти наивном стиле. И надо признать: Палмер действительно выглядит как человек, которого не волнует вообще ничего. Несмотря на изнуряющую жару в Ист-Ратерфорде, он в очередной раз оправдал свое прозвище «Cold» (Хладнокровный), оформив пару по-настоящему ледяных голов.

На самом деле, лучший комплимент, который можно ему сделать — это отметить, что он был самым ярким игроком на поле, где также находились одни из главных претендентов на «Золотой мяч». И если Палмер продолжит выступать так же ярко за «Челси» и сборную Англии, то в следующем году его кандидатура точно будет в числе фаворитов на награду.

Неудачник: новый проект Гвардиолы в «Манчестер Сити»

Пеп Гвардиола с самого начала говорил, что победа на КЧМ не компенсирует провальный сезон-2024/25. Тем не менее, этот успех хотя бы мог вселить некоторый оптимизм перед стартом следующей кампании.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

Однако на деле всё обернулось лишь скепсисом по поводу прочности нового проекта Пепа. Всё больше неприятных вопросов возникает к тренеру и команде, которая с треском вылетела уже в 1/8 финала, проиграв «Аль-Хилялю».

Да, клуб из Саудовской Аравии действительно вложил немало денег в состав за последние пару лет, но и «Сити», при поддержке Абу-Даби, с января потратил почти 300 миллионов фунтов — и всё равно не выглядит как претендент на какие-либо титулы.

Ходят даже слухи, что Нико Гонсалеса, купленного зимой за 50 миллионов фунтов, могут продать уже этим летом. Всё это лишь усиливает ощущение, что в их трансферной политике в последнее время нет четкого плана или логики.

Разумеется, новичкам нужно время на адаптацию, а Гвардиола остается одним из величайших тактиков современности. В клубе также укажут на то, что участие в плей-офф принесло им серьезный доход.

Но при этом ключевой игрок команды Родри снова получил травму, и даже сам Пеп признал, что сокращенное межсезонье может аукнуться команде. Последствия, скорее всего, проявятся ближе к Рождеству.

С чисто спортивной точки зрения, «Сити» практически ничего не получил от этого турнира, но он вполне может обойтись им очень дорого.

Неудачник: «Интер»

Когда болельщикам «Интера» казалось, что хуже быть уже не может, Клубный чемпионат мира и лишь усилил атмосферу безысходности.

Лаутаро Мартинес globallookpress.com

31 мая стал черным днем в истории клуба: «нерадзурри» были уничтожены «ПСЖ» (0:5) в финале Лиги чемпионов. Но то же самое можно сказать и про 30 июня.

Команда, которая еще не оправилась от унизительного поражения в Мюнхене и расставания с главным тренером Симоне Индзаги, уступила в 1/8 финала КЧМ бразильскому «Флуминенсе» (0:2), показав безвольную и вялую игру.

Как будто этого было мало, Лаутаро Мартинес и Джузеппе Маротта обрушились с критикой на отсутствовавшего в матче полузащитника Хакана Чалханоглу в своих послематчевых интервью, что лишь усилило внутренний конфликт и раскол в раздевалке и выставило клуб в крайне неприглядном свете.

Все понимали, что финал Лиги чемпионов станет концом целой эпохи для «Интера», но никто не ожидал, что распад этой выдающейся команды будет настолько болезненным и озлобленным.

Победитель: бразильский футбол

Во время группового этапа КЧМ вингер «Фламенго» Луис Араужо с гордостью заявил: «У нас в Бразилии отличные команды, каждая из которых способна противостоять любому сопернику в мире». И он оказался абсолютно прав. В турнире участвовали четыре бразильских клуба — и все четыре вышли в плей-офф.

«Фламенго» и «Ботафого» преподнесли главные сенсации группового этапа, обыграв соответственно «Челси» и ПСЖ, прежде чем выбыть в 1/8 финала.

Джон Ариас globallookpress.com

«Палмейрас» добрался до четвертьфинала, а «Флуминенсе» дошел до полуфинала, где их путь преградил всё тот же «Челси», который за последние два года потратил на трансферы целое состояние.

«Конкурировать с европейцами в финансовом плане невозможно, — признал тренер "Флу" Ренато Гаушо. — Они могут покупать отличных игроков и собирать очень мощные команды».

Но он также подчеркнул, что этот турнир стал неоспоримым доказательством силы бразильского футбола. Ни одна другая страна не имела столько клубов или игроков в 1/8 финала.

«В футболе всё решается на поле, — добавил Гаушо, — и бразильцы должны гордиться тем, что их клубы показывают на этом поле».

Неудачник: аргентинский футбол

Полная противоположность бразильскому успеху — крайне неудачное выступление аргентинских клубов.

Да, их было всего два — «Бока Хуниорс » и «Ривер Плейт», — но оба вылетели на ранней стадии, оставив после себя разве что разочарование. На двоих они одержали всего одну победу — «Ривер» обыграл «Урава Ред Даймондс» из Японии. А «Бока» не смогла обыграть даже «Окленд Сити», команду, которую «Бавария» ранее разгромила со счетом 10:0.

«Бока Хуниорс» globallookpress.com

Проблема здесь не столько в разрыве с топ-клубами Европы, сколько во всё более очевидном отставании от бразильских грандов. Клубный чемпионат мира только подтвердил то, о чем давно сигналит Кубок Либертадорес: тревожный спад в уровне ведущих команд Аргентины.

Напомним, в 2018 году «Бока» и «Ривер» сыграли в финале Либертадорес, который преподносился как великое футбольное событие. С тех пор оба еще по разу доходили до финала, но победителями последних шести розыгрышей становились исключительно бразильцы, а четыре из этих финалов были вообще полностью бразильскими.

Продажа перспективных игроков в раннем возрасте тоже стала проблемой. Например, воспитанник «Ривера» Франко Мастантуоно только что перешел в мадридский «Реал», хотя ему всего 17 лет. Но с этим сталкиваются и бразильские клубы.

По-настоящему тревожит то, что даже такие популярные и масштабные клубы, как «Бока», сегодня не могут тягаться по ресурсам с командами бразильской Серии A, когда дело касается удержания или покупки ведущих южноамериканских футболистов. В итоге аргентинцы, пожалуй, имели на турнире только лучших болельщиков.

Победитель: Саудовская Про-лига

Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал победу «Аль-Хиляля» над «Манчестер Сити» в 1/8 финала началом «НОВОЙ ЭПОХИ ФУТБОЛА». Это, конечно, преувеличение. В конце концов, нефтяные деньги уже давно обеспечивают ранее немыслимые результаты как для клубов, так и для целых стран.

«Аль-Хиляль» перед матчем с «Манчсестер Сити» globallookpress.com

Тем не менее, захватывающая победа «Аль-Хиляля» со счетом 4:3 в Орландо, без сомнения, стала большим событием — главной сенсацией всего турнира и более весомым аргументом в пользу имиджа Саудовской Про-лиги, чем всё, что за два года успел сделать Криштиану Роналду.

Более того, игроки вроде Сергея Милинковича-Савича восприняли сенсационный выход в четвертьфинал как подтверждение правильности своего выбора в пользу переезда на Ближний Восток, несмотря на возраст. «Посмотрим теперь, будут ли нас критиковать», — отметил бывший хавбек «Лацио».

Конечно, претензий к этим трансферам всё еще немало, и лига потратила колоссальные средства, чтобы дойти до нынешнего уровня.

Но те, кто стоит за планом по покорению мирового футбола, после исторического достижения «Аль-Хиляля» почувствуют себя еще увереннее, ведь пиар подобного масштаба невозможно купить ни за какие деньги.

Неудачник: карьера Джексона в «Челси»

Надо отдать должное Николасу Джексону: он быстро извинился за свое глупое удаление в матче с «Фламенго», которое случилось спустя всего четыре минуты после выхода на замену. Он признал, что подвел всех, кто поддерживал его после аналогичного эпизода, из-за которого он досрочно завершил сезон в Премьер-лиге.

Николас Джексон globallookpress.com

«Я очень зол на себя, — написал он в соцсетях. — Без оправданий. Полностью беру вину на себя. Я сделаю выводы, стану лучше и вернусь сильнее — ради клуба и тех, кто в меня верит».

Увы, похоже, в клубе таких людей уже не осталось. Джексон стал обузой, и Мареска не обязан с этим мириться, поскольку этим летом «Челси» подписал двух нападающих — Лиама Делапа и Жуана Педро. Оба произвели отличное впечатление в США. Особенно хорош был Педро, забивший три гола в трех матчах. Как известно, он перешел в «Челси» уже по ходу турнира.

Таким образом, карьера Джексона как первого нападающего «Челси» подошла к концу. А главным воспоминанием о нем, скорее всего, останется безрассудное удаление в Филадельфии — момент, который идеально иллюстрирует его дорогую для команды потерю самообладания.

Неудачник: «Бавария»

«Бавария» заработала на Клубном чемпионате мира чуть менее 50 миллионов евро, но риск оказался совершенно не оправдан. Особенно если учесть, что Джамал Мусиала получил в США неприятную травму, которая, скорее всего, выбьет его из строя до середины 2026 года.

Джамал Мусиала globallookpress.com

Споры о моменте, в котором полузащитник получил перелом ноги и вывих голеностопа, продолжаются до сих пор. Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер обвинил голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумму в безрассудных действиях.

Сам Мусиала, впрочем, отказался искать виноватых: «Я не виню никого. Такое случается. Теперь у меня есть время, чтобы восстановить силы и настрой», — написал он в соцсетях.

С таким зрелым и достойным отношением Мусиала, вероятно, восстановится быстрее, чем ожидается. Но для «Баварии» каждый день без него — огромная проблема.

Он, возможно, лучший игрок клуба на данный момент, и именно поэтому Венсан Компани едва сдерживал гнев, когда после игры пытался говорить о случившемся.

Бельгиец отлично понимает, насколько трудно будет найти адекватную замену, тем более, что мюнхенцы и без того никак не могут подписать левого вингера.

Победитель: «Челси»

«Челси» стал «чемпионом мира», но действительно ли он — лучшая команда планеты? Конечно же, нет. В прошлом сезоне клуб занял всего четвертое место в АПЛ и без особого напряжения проходил стадии Лиги конференций, пока европейские гранды мерились силами в Лиге чемпионов.

«Челси» globallookpress.com

Однако можно с уверенностью сказать одно: беспрецедентные траты клуба в размере 1,5 миллиарда фунтов начинают приносить плоды. Молодая и дорогостоящая команда Энцо Марески явно движется в правильном направлении. Ярчайшее тому подтверждение — разгромная победа над «ПСЖ», который до этого унижал всех подряд.

«Челси» довел парижан до истерики, но при этом продемонстрировал интенсивность и качество, которые уже сейчас позволяют называть клуб претендентом на титул в следующем сезоне АПЛ. В этом смысле Клубный чемпионат мира для «синих» прошел идеально.

Да, отсутствие полноценной предсезонки может в итоге аукнуться. Но команда заработала на турнире колоссальные деньги (можно сказать, что трансферы Педро и Делапа уже окупились), и, что еще важнее, получила невероятный заряд уверенности.

«Все говорили о нас всякую хрень весь сезон, но я чувствую, что мы движемся в нужном направлении, — сказал Палмер. — Тренер строит нечто особенное, нечто важное».

И с этим трудно не согласиться: всего за год команда прошла путь от «миллиардной несостоятельности» до «чемпионов мира».

Неудачник: ЧМ-2026

На Клубном чемпионате мира было и качество, и сенсации — то, что нужно для захватывающего турнира. Но при этом он вызвал серьезные сомнения в готовности США принимать матчи чемпионата мира среди сборных в 2026 году.

Во-первых, качество газонов оставляло желать лучшего. Звезда «Реала» Джуд Беллингем прямо сказал, что «поля были далеко не лучшими». А тренера «ПСЖ» Луиса Энрике особенно возмутило покрытие на стадионе Lumen Field в Сиэтле, который входит в список арен ЧМ-2026.

«Я не могу представить себе баскетбольную площадку с дырками! — возмутился он после победы над "Сиэтл Саундерс". — Мяч отскакивал, как заяц».

Во-вторых, жара. Играть без охлаждающих пауз было просто невозможно — климат в США требовал их повсеместно. Энцо Мареска жаловался, что при такой погоде «нормально тренироваться просто невозможно», а полузащитник Энцо Фернандес признался, что «во время матчей у него кружилась голова».

Хуже того, шесть матчей пришлось прерывать из-за гроз. В США действует правило, согласно которому игра автоматически приостанавливается, если молния зафиксирована в радиусе 10 миль от стадиона.

Все футбольные трансферы

«Для меня это не футбол, — сказал Мареска после того, как матч с "Бенфикой" был остановлен на 113 минут. — Я понимаю, что речь о безопасности. Но если вы останавливаете семь-восемь игр подряд — возможно, вы выбрали не то место для проведения турнира».