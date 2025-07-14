«Челси» переехал «ПСЖ» в финале КЧМ: Палмер крошит звезд, Мареска пишет новую главу

Если кто-то ждал от финала Клубного ЧМ равной схватки или тихой шахматной партии, реальность рассмеялась в лицо — «Челси» размазал парижан 3:0 и увез из Штатов новенький, сверкающий Клубный чемпионат мира. А главным героем вечера стал холодный как никогда Коул Палмер, который в одиночку превратил звездный состав «ПСЖ» в группу статистов.

Футбол. Клубный ЧМ. Финал Челси — ПСЖ 3:0 Голы: 1:0 Коул Палмер (22'), 2:0 Коул Палмер (30'), 3:0 Жоао Педро (43') Предупреждения: Педру Нету (34'), Мойсес Кайседо (36'), Мало Гюсто (40'), Леви Колвилл (82'), Усман Дембеле (87'), Нуну Мендеш (90 + 4') Удаление: Жоау Невеш (86')

Парижане начинали финал с ореолом лучшей команды мира, обыгравшей «Ливерпуль», «Сити» и «Арсенал» по ходу сезона. И едва не подтвердили статус уже на второй минуте — Дембеле улетел к воротам Санчеса, но кипер «Челси» выскочил навстречу и ликвидировал момент.

Палмер выигрывает матч в одниочку

Впрочем, дальше — спектакль исключительно имени Коула Палмера. На 8-й минуте он уже пробил так близко к штанге, что часть стадиона вскочила, думая, что гол состоялся. Но это был лишь пробный выстрел.

На 22-й минуте всё случилось по-настоящему. Санчес выдал диагональ через полполя, Нуну Мендеш не справился в воздухе, и Густо унесся по флангу. Первый удар француза заблокировали, но мяч отскочил обратно — пас на Палмера, лёгкий разворот корпуса и филигранный удар в угол. Доннарумма не дотянулся. Палмер, слегка сжав плечи, праздновал свой гол в фирменном стиле.

Коул Палмер и Жоао Педро globallookpress.com

Спустя восемь минут Коул повторил всё почти под копирку. Опять справа, опять пауза и мягкие движение голеностопами, чтобы убрать Беральдо и Маркиньоса с пути. И — та же точка в сетке. Две попытки — два гола. «ПСЖ» выглядел как боксер, который ещё стоит на ногах, но уже не видит, откуда прилетит следующий удар. Нокаутирующий.

Коул Палмер и Энцо Фернандес globallookpress.com

ПСЖ старался цепляться за мяч (к перерыву у них было почти 70% владения), но за этим скрывалась растерянность. Всё решали секунды и спринты. И незадолго до перерыва «Челси» окончательно сбил парижан с ног.

Палмер прошёл полполя с мячом, дождался рывка Жоао Педро и выдал ему идеальную передачу между защитников. Бразилец, как будто на песчаном пляже, элегантно подсек мяч через выскочившего Доннарумму — 3:0. В тот момент стало ясно: кубок едет в Лондон.

Жоао Педро globallookpress.com

«ПСЖ» пытался вернуться, но Санчес сказал «нет»

После перерыва «ПСЖ», конечно, рванул спасать финал. Кварацхелия едва не пробил Санчеса, затем Дембеле лупил в упор, но вратарь «Челси» совершал сейвы один круче другого. Временами «Челси» оседал глубоко, играя на удержание. Но когда мяч всё же переходил к синим, они водили его под «оле» с трибун.

Санчес играет на выходе globallookpress.com

На последних минутах нервы у «ПСЖ» сдали окончательно. Жоау Невеш схватил Марка Кукурелью за волосы (да, прямо за эти роскошные кудри), за что отправился в отпуск досрочно.

Красная карточка Невешу globallookpress.com

А Луис Энрике, и без того психующий на бровке, кажется, вообще потерял контроль и буквально схватил за горло Жоао Педро после матча. Завязалась огромная потасовка, было не совсем понятно, кто разнимает, а кто хочет драться.

Потасовка после матча globallookpress.com

Эмоции парижан можно понять — всё было идеально, весь сезон команда прошла королевой Европы. И получить 0:3 в последнем финале сезона, конечно, до жути обидно. Однако откровенно психовать — явно не выход из ситуации. Надеемся, в отпуске игроки и персонал «ПСЖ» смогут охладить пыл.

Палмер — лицо новой эпохи

Коул Палмер — парень, чье лицо украшает билборды в Таймс-сквер, теперь не просто медийный герой, а футболист, который тащит «Челси» к трофеям. В мае он выиграл с лондонцами Лигу конференций, теперь — Клубный чемпионат мира. Два кубка за пару месяцев, и вся эта история только начинается.

Коул Палмер globallookpress.com

У «Челси» был чёткий план: быстро атаковать через свободные зоны за спинами парижан, не бояться отдавать мяч, но действовать максимально вертикально и остро. У «ПСЖ» мяч-то был, но смысла в нём оказалось удивительно мало. И несмотря на владение, ударов в створ у французов было меньше, чем у соперника.

«Челси» уехал из США не просто с золотыми медалями, но и с чеком на 100 миллионов долларов призовых. «ПСЖ» остаётся только думать о реванше в Суперкубке УЕФА против других англичан — «Тоттенхэма».