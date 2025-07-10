КЧМ-2025: жара, сенсации и прорывы

Перед стартом Клубного чемпионата мира (КЧМ) я представлял себе, что нас ждут по сути два разных турнира. В первом, как я думал, будет множество неевропейских команд, которые получат полезный опыт, игровую практику на высоком уровне и, конечно, неплохие деньги, встречаясь как друг с другом, так и с грандами из Европы. Кроме того, мы чуть лучше узнаем о стиле и силе разных лиг и континентов.

А затем, вероятно, начнется второй турнир — тот, в котором команды из Европы, обладающие мощными составами и финансами, возьмут игру под свой контроль. Я опасался, что они займут как минимум семь из восьми мест в четвертьфинале и начнут разыгрывать между собой вялые выставочные матчи за крупные призовые.

Я надеялся, что хотя бы две неевропейские команды пробьются в четвертьфинал. В итоге таких оказалось три: «Аль-Хиляль» выбил «Манчестер Сити» в безумном и открытом матче 1/8 финала, «Флуминенсе» провел классическую схему «забей рано и продержись до конца» в игре с «Интером», а «Палмейрас» победил в изнурительной битве с земляками из «Ботафого». Затем «Флуминенсе» одолел «Аль-Хиляль» и вышел в полуфинал.

Только в финале турнир окончательно стал «чисто европейским»: «Челси» победил «Флуминенсе» (2:0).

Как я писал до начала стадии плей-офф, всё плохое, что было сказано об этом турнире, — в целом правда. Но если не забывать, что цель соревнования — соединить клубный футбол со всего мира и дать шанс андердогам подставить подножку фаворитам — это уже само по себе очень ценная вещь. Игроки вроде Маркоса Леонардо из «Аль-Хиляля» и Александера Барбосы из «Ботафого» заявили о себе на большой арене, ветераны вроде Тьяго Силвы («Флуминенсе») и Анхеля Ди Марии («Бенфика») вернули нас в прошлое, а молодые таланты из топ-клубов — такие как Джоб Беллингем из «Боруссии» и Гонсало Гарсия из «Реала» — блестяще воспользовались своим шансом.

Да, критики называли турнир «грязной выкачкой денег на огромных и полупустых стадионах», но согласитесь — за ним действительно было интересно следить.

Накануне финала поговорим о самых ярких игроках турнира и о том, какие уроки можно извлечь из большого эксперимента Джанни Инфантино.

10 самых заметных игроков КМЧ-2025

За последние недели мы увидели много результативных действий в исполнении звезд: например, Гарри Кейн из «Баварии» и Эрлинг Холанн из «Манчестер Сити» на двоих записали на свой счет шесть забитых мячей и две голевые передачи за скромные 620 минут игрового времени. Но у этих ребят изначально и не было особой нужды что-то доказывать. В основном же запомнились те, кто максимально воспользовался своим шансом.

А еще — ветераны. Много ветеранов. Ветераны рулят.

Александер Барбоса (защитник, «Ботафого»)

Статистика защитников всегда оставляет простор для интерпретаций. Некоторые из них славятся своими перехватами и подкатами, тогда как другие, возможно, даже более крутые, просто настолько грамотно выбирают позицию, что им почти не приходится вмешиваться в игру. Каждому своё.

Александер Барбоса globallookpress.com

В данном случае обороне «Ботафого» пришлось работать больше, чем почти любой другой на турнире — команда едва не дотащила себя до четвертьфинала, забив при этом всего три мяча в четырех матчах. Даже без учета контекста — только два игрока на турнире сделали более 74 защитных действий (подборы, отборы, перехваты, выносы, блокирование ударов и кроссов, а также выигранные единоборства на своей трети поля). Это Калиду Кулибали из «Аль-Хиляля» (85 за пять матчей) — экс-игрок «Челси», выдавший выдающийся матч против «Манчестер Сити», а также Барбоса, который совершил 96 защитных действий всего в четырех играх.

30-летний бразилец делал минимум 20 таких действий в каждом матче: 25 — в исторической победе над «ПСЖ» на групповом этапе и 26 — в ключевой игре против «Атлетико». Он действительно отдал всего себя на поле.

Джоб Беллингем (полузащитник, «Боруссия» Дортмунд)

Когда 19-летний Джоб подписал контракт с «Боруссией», моя главная тревога заключалась в завышенных ожиданиях. Он был великолепен в «Сандерленде» в прошлом сезоне, по итогам которого команда вышла в АПЛ, и, безусловно, обладает «характером Беллингема». Но при этом он всё же просто очень хороший юный талант, а не суперчеловек, как его старший брат Джуд. Лучший способ загубить его прогресс в Дортмунде — постоянно сравнивать его с тем, что делал там Джуд несколько лет назад.

Джоб Беллингем globallookpress.com

Скажем так — Джоб вряд ли понизил планку ожиданий своей игрой на старте. Хотя он провел на поле лишь 228 минут и пропустил четвертьфинал против мадридского «Реала» из-за перебора желтых карточек (еще одно проявление характера Беллингема!), он всё равно стал вторым в команде по суммарному числу голов и ассистов, вторым по количеству ударов и ударов в створ и третьим по количеству фолов, заработанных на себе. Кроме того, он выиграл половину из 16 единоборств и совершил 15 защитных действий. Он сделал понемногу всего — и сделал это в стиле Беллингема.

Он еще ни разу не сыграл за «Боруссию» в Бундеслиге, но его игра на КЧМ оставила очень приятное впечатление.

Яссин Буну (вратарь, «Аль-Хиляль»)

Один из героев сборной Марокко на ЧМ-2022 и бывшая звезда «Севильи», Буну перебрался в Саудовскую Аравию в 2023 году. Это могло отодвинуть его из поля зрения, но 34-летний вратарь всё еще способен на подвиги. На групповом этапе он пропустил лишь один мяч после 15 ударов в створ, а в матче с «Реалом» отразил удар Феде Вальверде с пенальти, сохранив ничью.

Калиду Кулибали и Яссин Буну globallookpress.com

Однако, возможно, его лучший матч случился как раз тогда, когда он пропустил три мяча: в 1/8 финала «Манчестер Сити» буквально засыпал его штрафную ударами — 30 попыток, из них 15 в створ. Буну сделал 11 сейвов, и согласно post-shot xG (ожидаемым голам после удара), который составил 3,7 — он реально спас свою команду от разгрома. Все мы любим вратарей, которые выдают шедевры на подобных турнирах.

Летние турниры с небольшой дистанцией дают вратарям шанс проявить себя, и кроме игры Буну, мы увидели блестящие выступления Тибо Куртуа из «Реала» (3,0 предотвращенных гола в четырех матчах), Анатолия Трубина из «Бенфики» (1,5 — в победном матче против «Баварии») и Оскара Устари из «Интер Майами» (3,2 в четырех играх).

Кингсли Коман (нападающий, «Бавария»)

Будущее Комана в «Баварии» остается туманным. В прошлом сезоне травматичный француз провел всего 1281 минуту в Бундеслиге, и ходят слухи, что он подыскивает варианты в Саудовской Аравии. Но этот турнир напомнил, насколько технически одарен Коман, когда здоров.

Кингсли Коман globallookpress.com

За 250 минут в четырех матчах он забил два мяча и отдал две результативные передачи — перед полуфиналами по системе «гол + пас» больше было только у Холанна и Майкла Олисе, партнера Комана по «Баварии». Он предпринял 15 попыток обыгрыша один в один и выиграл девять из них (в том числе две из четырех в штрафной). Кроме того, он сделал три перехвата — больше было только у двух центральных защитников, Джонатана Та и Йосипа Станишича. Отобрать у него мяч было почти невозможно.

Когда он здоров, наблюдать за игрой Комана по-прежнему невероятно интересно.

Анхель Ди Мария (атакующий полузащитник, «Бенфика»)

«Бенфика» вылетела в 1/8 финала, поэтому Ди Мария сыграл только четыре матча. Тем не менее, перед полуфиналами он был на третьем месте по количеству результативных действий (4), занимал второе место по ударам в створ (9) и третье — по фолам, заработанным в финальной трети поля (4).

Анхель Ди Мария globallookpress.com

37-летний аргентинец был неудержим: он лидировал в команде не только в этих категориях, но также по числу созданных моментов (5), попыткам обыгрыша один в один (18), а также занимал второе место по числу прогрессивных передач и касаний мяча.

Ди Мария провел шикарную карьеру как на клубном уровне, так и в сборной. Вместе с еще одним 37-летним ветераном — защитником Николасом Отаменди — он помог «Бенфике» одолеть «Баварию» и чуть было не остановил «Челси».

Гонсало Гарсия (нападающий, «Реал» Мадрид)

Было бы в каком-то смысле символично, если бы «Реал», самый титулованный клуб Европы, выиграл первый КЧМ в новом формате. В таком случае лучшим игроком турнира вполне мог стать вовсе не Джуд Беллингем, не Винисиус Жуниор, не Килиан Мбаппе, не Куртуа и не кто-либо из других звезд.

Гонсало Гарсия globallookpress.com

На самом деле, «Реал» мог вообще не добраться до полуфинала, если бы не усилия 21-летнего Гарсии, который забивал ключевые голы в каждом из трех первых раундов: «Аль-Хилялю» (в матче, который завершился вничью 1:1) — на групповом этапе, «Ювентусу» — в 1/8 финала, и «Боруссии» — в четвертьфинале.

Это редкий случай, когда у воспитанника академии действительно может получиться пробиться в первую команду. Гарсия провел прорывной сезон за «Кастилью», но за основную команду до этого отличился лишь однажды — в матче Кубка против «Леганеса». На этом турнире он либо забивал (четыре гола), либо ассистировал (один раз) в каждом матче, и был одинаково опасен как на земле, так и в воздухе.

Несмотря на всю звездную мощь, «Реалу» на турнире немного не хватало креативности и настоящей остроты в штрафной (что удивительно, команда ощутимо скучала по Хоселу, игравшему в сезоне-2023/24). Но с 20-летним Ардой Гюлером, создающим моменты, и Гарсией, реализующим их, именно у молодежи, возможно, будет ключевая роль в команде Хаби Алонсо.

Ашраф Хакими (защитник, «ПСЖ»)

Этот список, в первую очередь, посвящен игрокам, которым нужно было что-то доказывать. Это не список «лучших игроков мира». Но, честно говоря, Хакими — лучший правый защитник в мире, и его отрыв от ближайших конкурентов на своей позиции, пожалуй, больше, чем у кого-либо еще.

Ашраф Хакими globallookpress.com

Он входил в турнир с репутацией, которую уже не нужно подтверждать, особенно после победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Но даже с таким фоном, к полуфиналу он оказался в топ-20 турнира по следующим показателям: голы (3), удары в створ (5), ассисты (1), созданные моменты (7), касания мяча (468), точные передачи (324).

Также он вошел в топ-30 по прогрессивным передачам (34) и отборам/подборам мяча (19). Он никогда не останавливается, а его дриблинг и голевая передача в решающем эпизоде четвертьфинала против «Баварии» — просто космос.

Хотя по его меркам, в общем-то, ничего необычного.

Смотря как считать, в том эпизоде он разобрался с тремя, а то и пятью защитниками «Баварии» в одном проходе. Обычно у игроков с таким «двигателем» не бывает такой техники и такой легкости в ногах.

Маркос Леонардо (нападающий, «Аль-Хиляль»)

С таким количеством бывших звезд европейских клубов — Яссином Буну, Калиду Кулибали, Рубеном Невешем, Сергеем Милинковичем-Савичем, Ренаном Лоди и Жоау Канселу — и с зарплатной ведомостью, сравнимой с почти любым клубом за пределами европейской элиты, «Аль-Хиляль» трудно было назвать скромным андердогом. Но среди всех этих ветеранов, возможно, именно 22-летний Леонардо оказался самым важным игроком лучшей команды Саудовской Аравии.

Маркос Леонардо отправляет мяч в ворота «Манчестер Сити» globallookpress.com

Он забил четыре гола, включая дубль в победном матче против «Манчестер Сити» и мяч в четвертьфинале против «Флуминенсе».

Ни один из этих голов не войдет в число самых красивых в его карьере, но если мяч начинает хаотично метаться в штрафной, Леонардо точно окажется там, где нужно, чтобы затолкать его в сетку.

В подростковом возрасте он провел два прорывных сезона за «Сантос» в Бразилии, а также ярко выступил за сборную на молодежном чемпионате мира-2023 (U-20). После одного сезона в «Бенфике» он перебрался за большие деньги в Саудовскую Аравию. Такой ход мог ограничить его шансы заявить о себе на мировой арене, но когда представилась возможность представилась — он воспользовался ей на все сто.

Педру Нету (нападающий, «Челси»)

Первый сезон Нету в «Челси» можно считать удачным, если не вспоминать, что клуб заплатил за него 60 миллионов евро («Вулверхэмптону»). Переходя из старта в запас (36 матчей в основе, 12 — со скамейки), играя на обоих флангах атаки (а иногда и в центре нападения), он забил девять мячей и отдал восемь результативных передач за 3151 минуту во всех турнирах. Это не уровень «игрока за 60 миллионов», но это всё равно солидно.

Педру Нету globallookpress.com

А вот на КЧМ он выглядел более чем солидно. Перед полуфиналами Нету входил в топ-5 турнира по количеству голов (3), созданных моментов (10) и попыток обыгрыша один в один (28), а также занимал 13-е место по числу продвижений мяча (43). «Челси» временами выглядел неубедительно: «Фламенго» смёл их во втором тайме (3:1), а в 1/8 и 1/4 финала команда пропускала голы во втором тайме, упуская преимущество. Но Нету дважды выводил «Челси» вперед на групповом этапе и забил победный мяч «Бенфике» на 114-й минуте.

Как и Невеш с Канселу, он переживает трагедию — смерть товарища по сборной Португалии Диогу Жоты. Это может повлиять на его дальнейшее участие в турнире, но он блестяще сыграл именно тогда, когда команда особенно нуждалась в нём.

Тьяго Силва (защитник, «Флуминенсе»)

Капитана мы оставили напоследок. В турнире, где блистали центральные защитники за 30, 40-летний Силва довел «Флуминенсе» до полуфинала.

Тьяго Силва globallookpress.com

С момента своего перехода в июле прошлого года Силва провел за «Флуминенсе» 33 матча, в которых команда набирала в среднем 1,97 очка за игру и побеждала в 58% встреч. Без него — 45 матчей, 1,42 очка и 40% побед. Когда он пришел, клуб шел на последнем месте в лиге, набрав лишь восемь очков по итогам 16 туров. Но с Тьяго команда вышла на уровень топ-7 и сейчас занимает шестое место. Кроме того, «Флуминенсе» стал единственным неевропейским клубом, попавшим в полуфинал.

Речь Силвы перед игрой с «Аль-Хилялем» в 1/4 финала, возможно, станет его самым памятным моментом турнира. Но и в первых пяти матчах «Флу» он внес большой вклад: 55 защитных действий (15-е место среди всех игроков турнира), 79% выигранных верховых дуэлей, всего три пропущенных мяча. Просто поразительно.

КЧМ стал настоящим подарком для неевропейских клубов

Провести турнир такого масштаба без участия гигантов европейского футбола было бы невозможно. ФИФА пришлось пообещать финансово стимулировать как европейцев, так и всех остальных, чтобы обеспечить полное и заинтересованное участие. При этом турнир проходил в неудобное время для европейских клубов: их сезон завершился всего за несколько недель до старта КЧМ, и факторы усталости и игрового застоя сыграли свою роль. Но вина за это лежала не на остальных командах — они просто старались использовать представившуюся возможность, и многим это удалось.

Джон Ариас globallookpress.com

Прорыв «Флуминенсе» привлек к себе наибольшее внимание, но они были не единственными. Болельщики бразильских клубов массово отправились в США, и в итоге получили немало поводов для радости. «Ботафого» одолел победителя Лиги чемпионов «ПСЖ» на легендарном «Роуз Боул». «Палмейрас» занял первое место в группе A, выбил «Ботафого» в 1/8 финала и достойно боролся с «Челси» в четвертьфинале.

«Фламенго», между тем, возможно, продемонстрировал наиболее цельное выступление среди всех бразильских команд: уверенно обыграл «Челси» и занял первое место в группе D, но стал жертвой неудачной жеребьевки и серии досадных случайностей в матче с «Баварией» в 1/8 финала. При поражении 2:4 у них был положительный баланс по xG — «+0.5», что лишь подчеркивает их невезение.

«Фламенго» globallookpress.com

Однако выделялись не только бразильцы. Пусть «Интер Майами» и был безжалостно разгромлен «ПСЖ» в 1/8 финала, он всё же успел одержать победу над «Порту», участником 1/8 финала Лиги чемпионов прошлого сезона, и сыграл вничью с резвым «Палмейрасом». «Монтеррей» сыграл вничью с финалистом Лиги чемпионов «Интером» и оказал серьезное давление на «Боруссию» в напряженном поединке 1/8 финала. «Лос-Анджелес» и «Пачука» упустили шанс громко заявить о себе, но «Сиэтл Саундерс» выступил вполне достойно, несмотря на попадание в настоящую «группу смерти» с «ПСЖ», «Атлетико» и «Ботафого».

Что касается африканских команд: «Эсперанс» оказался откровенно неготов к такому уровню (чего не скажешь о его фанатах), а вот «Аль-Ахли» и «Мамелоди Сандаунс» скорее стали жертвами обстоятельств. «Аль-Ахли» дважды сыграл вничью, хотя по показателю xG в обоих матчах имел преимущество более чем «+1.0». «Сандаунс» показали девятый результат на турнире по xG и местами превосходили «Боруссию» в матче, который в итоге проиграли со счетом 3:4.

Лионель Месси globallookpress.com

На фоне этого особенно выделяются команды, не сумевшие реализовать свои моменты. Речь прежде всего об аргентинских грандах «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт», а также (за исключением «Аль-Хиляля») о представителях Азии. «Бока» и «Ривер» неплохо начали турнир, но оба развалились в третьем туре.

Южнокорейский «Ульсан» и японская «Урава Ред Даймондс» оказались просто не готовы к такому уровню интенсивности и класса соперников.

И все же множество команд в полной мере воспользовались своими шансами, и именно это сделало турнир по-настоящему увлекательным и насыщенным.

Организованная оборона остается мощнейшим оружием (а неорганизованная — по-прежнему катастрофой)

Для меня самым запоминающимся матчем турнира стала, пожалуй, победа «Ботафого» над «ПСЖ». Александер Барбоса и вся физически мощная оборона «Ботафого» беспощадно лишили парижан доступа к опасным зонам на протяжении практически всей игры. «ПСЖ» нанес 16 ударов, но только один из них имел xG выше 0,12 и лишь два удара были нанесены с расстояния ближе 9 метров до ворот.

Защитники «Ботафого» не боялись контакта в опасных зонах, балансируя на грани пенальти (семь фолов в финальной трети поля), но при этом позволили пробить в створ со стандартов лишь один раз.

«Ботафого» перед матчем против «Пари Сен-Жермен» globallookpress.com

Чемпионат Бразилии — это лига с жесткой, «скупой» обороной: средний удар в ней оценивается всего в 0,126 xG (для сравнения: в Премьер-лиге — 0,156). Можно сомневаться в общем уровне атакующих талантов в лиге, но команды из Бразилии на этом турнире доказали, что их организация в защите — на высочайшем уровне.

У «Флуминенсе» средний удар соперников давал всего 0,11 xG — это лучший показатель турнира. У «Палмейраса» — 0,12, у «Фламенго» — 0,14: оба клуба вошли в топ-9 по этому параметру. Даже «Ботафого», чья оборона считалась наименее надежной из бразильских, пропустил всего три гола в четырех матчах.

В целом, хотя богатейшие клубы турнира превосходили остальных в плане подбора атакующих игроков, пять из восьми четвертьфиналистов также вошли в топ-8 по минимальному xG соперников за удар. Сильная, физически выносливая, хорошо организованная защита всё еще способна уравнивать шансы даже на самой большой сцене.

К слову, «Манчестер Сити» занял 29-е место по допущенному xG за удар. Слабая игра при оборонительных переходах стала одной из главных причин разочаровывающего выступления команды в прошлом сезоне, и как показал матч с «Аль-Хилялем» в 1/8 финала, возвращение Родри в состав не решило всех проблем. (И приобретение двух дорогих атакующих полузащитников — Райана Шерки и Тиджани Рейндерса — тоже может оказаться не панацеей, хотя атака «Сити» с ними и выглядит ещё ярче.)

Погода станет очевидной проблемой на следующем чемпионате мира

Честно говоря, длинная тирада главного тренера «Челси» Энцо Марески по поводу задержек из-за шторма прозвучала, мягко говоря, странно — и стала напоминанием о том, что переменчивая и порой экстремальная погода, к которой мы привыкли в США, всё еще непривычна для европейцев.

Тем не менее, погодный фактор действительно ощущался на протяжении всего турнира. Несколько матчей были отложены, и да, если вы проводите турнир в США в июне и июле, вам неизбежно придется столкнуться с изнуряющей жарой, влажностью или сразу с обоими явлениями. (Если только не перенести всё в Тихоокеанский Северо-Запад. Честно? Бывали и хуже идеи.)

Болельщики во время матча «Пари Сен-Жермен» — «Реал» globallookpress.com

Ситуацию усугубила настойчивость ФИФА в желании, чтобы самые крупные клубы турнира провели несколько матчей в прайм-тайм по европейскому времени. Например, «Бавария» играла днем на открытых аренах в Цинциннати, Шарлотт и Майами, затем — вечерний матч в Майами, и лишь четвертьфинал прошел под крышей. Это явно сыграло свою роль: Венсан Компани попытался дать отдых таким звездам, как Харри Кейн и Майкл Олисе в последней игре группового этапа против «Бенфики», но это привело к поражению и второму месту в группе, из-за чего в четвертьфинале пришлось играть с «ПСЖ».

Клубный чемпионат мира рассматривался как генеральная репетиция перед ЧМ-2026 в США, Мексике и Канаде. Очевидно, что проведение матчей летом на открытых аренах таких городах, как Майами, Мехико, Монтеррей, Гвадалахара и даже Канзас-Сити, будет не самым приятным удовольствием. (Если уж на то пошло, даже Бостон, Нью-Йорк и Филадельфия в это время года — не самые комфортные места.)

Все футбольные трансферы

Если делать какие-то выводы из прошедших недель, то, по крайней мере, стоит распределять дневные матчи по стадионам в менее экстремальных регионах на Западе — например, в Ванкувере, Сиэтле, Лос-Анджелесе или районе залива Сан-Франциско. Это, как минимум, разумная идея.