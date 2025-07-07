Неожиданный герой на КЧМ-2025: Гонсало Гарсия ведет «Реал» к победе

Один из игроковперетягивает одеяло на себя на— именно так, как того хотела бы сама ФИФА. Но вот кто это делает — стало полной неожиданностью:ведет «сливочных» к триумфу в США.

Конечно, именно зрелищный гол Килиана Мбаппе через себя в компенсированное время матча с дортмундской «Боруссией» (3:2 в четвертьфинале) наверняка войдет в нарезки лучших моментов дня. Однако этот мяч лишь укрепил преимущество «Реала» — француз вывел команду вперед на два гола. А вот вклад Гарсии в первом тайме стал по-настоящему решающим — тогда Мбаппе еще оставался на скамейке запасных.

Это уже не первый раз на турнире, когда молодой форвард затмевает своих более звездных партнеров. Его гол в первом тайме позволил Гарсии сравняться с Анхелем Ди Марией из «Бенфики» и Маркосом Леонардо из «Аль-Хиляля» — все трое возглавляют список лучших бомбардиров турнира с четырьмя мячами.

Еще месяц назад, на старте чемпионата, если бы речь зашла о том, кто из игроков «Реала» может выиграть «Золотую бутсу», фаворитами наверняка стали бы Мбаппе, Винисиус Жуниор или даже атакующий полузащитник Джуд Беллингем.

Но именно Гарсия сейчас — главный претендент на «Золотую бутсу» перед полуфиналом в среду против «Пари Сен-Жермен», особенно с учетом того, что Ди Мария и Леонардо уже покинули турнир. Если 21-летний форвард вернется в Мадрид с титулом лучшего бомбардира Клубного чемпионата мира, это лишь усилит впечатляющую атакующую глубину состава «Реала» перед стартом нового сезона.

Гонсало Гарсия с партнерами globallookpress.com

И все же, когда начнется настоящая борьба в Ла Лиге и Лиге Чемпионов, звание лучшего снайпера летнего турнира в США вряд ли существенно повлияет на шансы Гарсии на игровое время на «Сантьяго Бернабеу».

Жестоко? Возможно. Но так устроена жизнь в «Реале». Звезды первой величины — Мбаппе, Винисиус, Беллингем — почти гарантированно выходят в стартовом составе независимо от имени главного тренера. И никакой трофей, даже «Золотая бутса» мирового клубного турнира, не превратит Гарсию из перспективного воспитанника академии в настоящего галактикоса.

Кроме таких легенд, как Рауль и Эмилио Бутрагеньо, «Реал» традиционно слабо справляется с развитием и интеграцией молодых форвардов, даже тех, кто штамповал голы за молодежные команды клуба.

За последние 30–40 лет в «Реале» появлялось немало талантливых молодых нападающих, готовых ворваться в основную команду. Но на их пути неизменно вставали суперзвезды мирового футбола — такие как Роналдо, Руд ван Нистелрой, Майкл Оуэн, Криштиану Роналду и Карим Бензема.

Альваро Негредо, Хуан Мата, Хесе, Хосе Кальехон, Хоселу, Пабло Сарабия и Роберто Сольдадо подавали большие надежды в молодежных командах «Реала», в том числе в «Кастилье», но в итоге вынужденно покидали клуб в поисках игровой практики.

И вот теперь над Гарсией навис тот же вопрос: пойдет ли он по знакомому пути или сумеет сломать систему и стать исключением — как это когда-то сделали Рауль и Бутрагеньо.

Гонсало Гарсия в матче против «Мальорки» globallookpress.com

До начала Клубного чемпионата мира Гарсия успел провести шесть матчей за основную команду «Реала», не отметившись ни одним голом. Но в США он уже забил четыре мяча в пяти играх и добавил к ним результативную передачу — так что юный нападающий уверенно использует свой шанс произвести впечатление.

В «Кастилье», выступающей в третьем дивизионе Испании, Гарсия наколотил 30 голов в 73 матчах — впечатляющий показатель, но все же переход в первую команду мадридцев требует совершенно иного уровня.

И все же на этом турнире он явно не просто статист. Гарсия умеет забивать, здорово открывается, отлично читает игру, и, пожалуй, самое важное — выкладывается по полной как с мячом, так и без него. А это именно то, что особенно ценит новый главный тренер команды Хаби Алонсо.

Алонсо уже отмечал, что хочет видеть большего в плане самоотдачи от Килиана Мбаппе — футболиста, чья интенсивность пока не дотягивает до его уровня таланта. И вера Алонсо в Гарсию на этом турнире может быть не только авансом, но и тонким посланием французу: вот что нужно добавить в свою игру.

Если бы Мбаппе не был вынужден пропустить три стартовых матча «Реала» на турнире из-за госпитализации по причине острого гастроэнтерита, вполне возможно, Гарсия так и остался бы на скамейке запасных, выходя на пару минут под занавес встреч.

Но вместо того чтобы коротать время на скамейке, Гарсия провел на поле 379 минут из возможных 450 в пяти матчах — и по-настоящему проявил себя. Он стал одной из главных неожиданностей турнира и его настоящей звездой.

Гонсало Гарсия празднует гол в ворота «Зальцбурга» globallookpress.com

Однако конкуренция у него более чем серьезная. Мбаппе, Винисиус Жуниор, Родриго и восходящий бразильский талант Эндрик — все они будут претендовать на три позиции в атаке. Так что Хаби Алонсо предстоит сделать непростой выбор, когда весь атакующий арсенал будет в строю.

Тем не менее благодаря своим выступлениям на Клубном чемпионате мира котировки Гарсии заметно выросли. Уже сейчас можно предположить, что летом в очередь за ним выстроятся клубы из топ-лиг Европы — как с предложениями о полноценном трансфере, так и об аренде.

Прогнозы и ставки на футбол

Таким образом, «Реал» оказался в ситуации, где терять нечего. Гарсия стал более ценным — и как игрок, способный усилить команду на поле, и как актив с растущей рыночной стоимостью.

И все же с учетом того, что рулевым теперь стал Хаби Алонсо, человек, намеренный по-настоящему переформатировать состав и не бояться доверять молодежи, у Гарсии может появиться будущее в «Реале», которого у него не было бы при прежних тренерах.