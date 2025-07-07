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    Неожиданный герой на КЧМ-2025: Гонсало Гарсия ведет «Реал» к победе

    21-летний нападающий стал ключевой фигурой «сливочных» на турнире в США

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    Гонсало Гарсия
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    Гонсало Гарсия
    ESPN рассказывает, как воспитанник академии Гонсало Гарсия воспользовался отсутствием Мбаппе, стал лучшим бомбардиром турнира и, возможно, завоевал доверие Хаби Алонсо.
    Один из игроков «Реала» перетягивает одеяло на себя на Клубном чемпионате мира ФИФА — именно так, как того хотела бы сама ФИФА. Но вот кто это делает — стало полной неожиданностью: Гонсало Гарсия ведет «сливочных» к триумфу в США.

    Конечно, именно зрелищный гол Килиана Мбаппе через себя в компенсированное время матча с дортмундской «Боруссией» (3:2 в четвертьфинале) наверняка войдет в нарезки лучших моментов дня. Однако этот мяч лишь укрепил преимущество «Реала» — француз вывел команду вперед на два гола. А вот вклад Гарсии в первом тайме стал по-настоящему решающим — тогда Мбаппе еще оставался на скамейке запасных.

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    • Это уже не первый раз на турнире, когда молодой форвард затмевает своих более звездных партнеров. Его гол в первом тайме позволил Гарсии сравняться с Анхелем Ди Марией из «Бенфики» и Маркосом Леонардо из «Аль-Хиляля» — все трое возглавляют список лучших бомбардиров турнира с четырьмя мячами.

    Еще месяц назад, на старте чемпионата, если бы речь зашла о том, кто из игроков «Реала» может выиграть «Золотую бутсу», фаворитами наверняка стали бы Мбаппе, Винисиус Жуниор или даже атакующий полузащитник Джуд Беллингем.

    Но именно Гарсия сейчас — главный претендент на «Золотую бутсу» перед полуфиналом в среду против «Пари Сен-Жермен», особенно с учетом того, что Ди Мария и Леонардо уже покинули турнир. Если 21-летний форвард вернется в Мадрид с титулом лучшего бомбардира Клубного чемпионата мира, это лишь усилит впечатляющую атакующую глубину состава «Реала» перед стартом нового сезона.

    Гонсало Гарсия с партнерами
    globallookpress.com

    И все же, когда начнется настоящая борьба в Ла Лиге и Лиге Чемпионов, звание лучшего снайпера летнего турнира в США вряд ли существенно повлияет на шансы Гарсии на игровое время на «Сантьяго Бернабеу».

    Жестоко? Возможно. Но так устроена жизнь в «Реале». Звезды первой величины — Мбаппе, Винисиус, Беллингем — почти гарантированно выходят в стартовом составе независимо от имени главного тренера. И никакой трофей, даже «Золотая бутса» мирового клубного турнира, не превратит Гарсию из перспективного воспитанника академии в настоящего галактикоса.

    Кроме таких легенд, как Рауль и Эмилио Бутрагеньо, «Реал» традиционно слабо справляется с развитием и интеграцией молодых форвардов, даже тех, кто штамповал голы за молодежные команды клуба.

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    За последние 30–40 лет в «Реале» появлялось немало талантливых молодых нападающих, готовых ворваться в основную команду. Но на их пути неизменно вставали суперзвезды мирового футбола — такие как Роналдо, Руд ван Нистелрой, Майкл Оуэн, Криштиану Роналду и Карим Бензема.

    Альваро Негредо, Хуан Мата, Хесе, Хосе Кальехон, Хоселу, Пабло Сарабия и Роберто Сольдадо подавали большие надежды в молодежных командах «Реала», в том числе в «Кастилье», но в итоге вынужденно покидали клуб в поисках игровой практики.

    И вот теперь над Гарсией навис тот же вопрос: пойдет ли он по знакомому пути или сумеет сломать систему и стать исключением — как это когда-то сделали Рауль и Бутрагеньо.

    Гонсало Гарсия в матче против «Мальорки»
    globallookpress.com

    До начала Клубного чемпионата мира Гарсия успел провести шесть матчей за основную команду «Реала», не отметившись ни одним голом. Но в США он уже забил четыре мяча в пяти играх и добавил к ним результативную передачу — так что юный нападающий уверенно использует свой шанс произвести впечатление.

    В «Кастилье», выступающей в третьем дивизионе Испании, Гарсия наколотил 30 голов в 73 матчах — впечатляющий показатель, но все же переход в первую команду мадридцев требует совершенно иного уровня.

    И все же на этом турнире он явно не просто статист. Гарсия умеет забивать, здорово открывается, отлично читает игру, и, пожалуй, самое важное — выкладывается по полной как с мячом, так и без него. А это именно то, что особенно ценит новый главный тренер команды Хаби Алонсо.

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    • Алонсо уже отмечал, что хочет видеть большего в плане самоотдачи от Килиана Мбаппе — футболиста, чья интенсивность пока не дотягивает до его уровня таланта. И вера Алонсо в Гарсию на этом турнире может быть не только авансом, но и тонким посланием французу: вот что нужно добавить в свою игру.

    Если бы Мбаппе не был вынужден пропустить три стартовых матча «Реала» на турнире из-за госпитализации по причине острого гастроэнтерита, вполне возможно, Гарсия так и остался бы на скамейке запасных, выходя на пару минут под занавес встреч.

    Но вместо того чтобы коротать время на скамейке, Гарсия провел на поле 379 минут из возможных 450 в пяти матчах — и по-настоящему проявил себя. Он стал одной из главных неожиданностей турнира и его настоящей звездой.

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    Однако конкуренция у него более чем серьезная. Мбаппе, Винисиус Жуниор, Родриго и восходящий бразильский талант Эндрик — все они будут претендовать на три позиции в атаке. Так что Хаби Алонсо предстоит сделать непростой выбор, когда весь атакующий арсенал будет в строю.

    Тем не менее благодаря своим выступлениям на Клубном чемпионате мира котировки Гарсии заметно выросли. Уже сейчас можно предположить, что летом в очередь за ним выстроятся клубы из топ-лиг Европы — как с предложениями о полноценном трансфере, так и об аренде.

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    Таким образом, «Реал» оказался в ситуации, где терять нечего. Гарсия стал более ценным — и как игрок, способный усилить команду на поле, и как актив с растущей рыночной стоимостью.

    И все же с учетом того, что рулевым теперь стал Хаби Алонсо, человек, намеренный по-настоящему переформатировать состав и не бояться доверять молодежи, у Гарсии может появиться будущее в «Реале», которого у него не было бы при прежних тренерах.

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