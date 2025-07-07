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    Искусство говорить. Как тренеры и игроки вдохновляют на подвиги

    Иногда речь перед матчем — это все, что нужно, чтобы изменить судьбу игры

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    Тиагу Силва
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    Тиагу Силва
    ESPN анализирует, как меняется культура общения в футболе: от эмоциональных речей до выверенных инструкций. Почему одни тренеры зажигают, а другие — обучают, и что действительно работает на топ-уровне.
    Тиагу Силва едва сдерживает слезы. Сгорбившись, окруженный товарищами по «Флуминенсе» и тренерским штабом, он стоит в тесном кругу — все сцепили руки. В раздевалке повисла тяжелая тишина.

    Все взгляды прикованы к капитану. Синяя повязка туго затянута на его левом предплечье. Совсем скоро они выйдут на матч против «Интера» в 1/8 финала Клубного чемпионата мира.

    «В 2014 году я играл на чемпионате мира в Бразилии», — начинает Силва. Его нижняя губа дрожит, он снова и снова вытирает нос, по щекам катятся слезы. Он делает паузу. — «И в один из выходных я поехал домой. Пришел мой отчим — человек, который сделал меня тем, кто я есть».

    Он снова сгибается, опирается руками на колени. «Он болел. Я не знал, насколько все серьезно». Силва водит языком по внутренней стороне щек, пытаясь сдержать эмоции.

    Тиагу Силва
    globallookpress.com

    «Я вернулся в сборную... все закончилось так, как закончилось». Намек на печально известное поражение Бразилии от Германии со счетом 1:7 в полуфинале. Он замолкает, в глазах — блеск. «Он попал в больницу. Я уехал в Париж, начал предсезонку. И вот, в одном из первых матчей чемпионата, мне звонит жена — голос дрожит: “Крестный умер”».

    Он качает головой, прикусывает губу, пытается не сломаться. «Вы понимаете, о чем я?» — он ударяет себя в грудь. — «Я не поехал к нему в больницу, потому что думал, что он выберется».

    Он указывает на партнеров, голос становится громче: «Что я хочу сказать? Не сдерживайтесь там, парни. Делайте сейчас все, на что способны. Сейчас».

    Он жестикулирует, голос срывается, становится почти криком: «Не откладывайте. Времени нет, парни».

    Он умоляет их: «Наслаждайтесь моментом, кайфуйте. Но с ответственностью». Его голос выравнивается, он собран. Шлепает себя по ладони, подчеркивая мысль: «И еще — заканчиваем матч в полном составе. Не поймите неправильно. Уважайте соперника, но, черт возьми, боритесь. Вы обязаны бороться. Поняли? Да благословит нас Бог. Погнали!»

    Раздевалка взрывается.

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    • После этого «Флуминенсе» вышел на поле стадиона «Банк оф Америка» в Шарлотте и сенсационно обыграл 20-кратного чемпиона Италии — 2:0, выйдя в четвертьфинал Клубного чемпионата мира. Речь Силвы, наполненная эмоциями, вдохновила бразильцев на историческое выступление. А уже в субботу они повторили подвиг, поразив всех победой над «Аль-Хилялем» — 2:1.

    Но одна из величайших футбольных историй камбэков случилась 20 лет назад — и началась вовсе не с яростной тирады, а с холодной, четкой инструкции.

    В перерыве финала Лиги Чемпионов 2005 года «Ливерпуль» проигрывал «Милану» — 0:3. В раздевалке царило отчаяние. Но главный тренер Рафаэль Бенитес не стал зажигать игроков громкой речью. Вместо этого он спокойно объяснил тактику, поменял схему, сделал ключевую замену и вселил в команду тихую уверенность. «У нас есть 45 минут, чтобы все изменить», — сказал он.

    Рафаэль Бенитес
    globallookpress.com

    Именно эта невозмутимость положила начало легендарному камбэку — 3:3, а затем победе в серии пенальти. Доказательство того, что настоящее лидерство — не обязательно громкое. Оно — уверенное, четкое и стратегически выверенное.

    Футбол изменился, изменилась и культура. Современные тренеры ищут новые способы вдохновить команду. Например, Микель Артета из «Арсенала» использовал лампочки и схематичные рисунки, чтобы рассказать игрокам о своем пути из Испании в Северный Лондон — и тем самым сплотить команду.

    Пусть методы стали изощреннее, а визуальные приемы — авангарднее, суть осталась прежней. Главное волшебство — не в реквизите и не в аналитике, а в умении прочувствовать настроение команды и удержать внимание игроков, которые ищут искру.

    До эпохи xG и тренеров по стандартам наставники не выбирали слов

    До того как футбол поглотили xG, аналитика и специалисты по угловым, тренерские установки были краткими и ясными. Рой Кин вспоминал, как в 1990-х под руководством Брайана Клафа в «Ноттингем Форест» ему дали самое простое напутствие:

    «Перед моим дебютом он спросил: "Мяч принять можешь?" Я говорю: "Да". — "Пас отдать можешь?" — "Да". — "Бегать умеешь?" — "Да". Он сказал: "Вот и делай для меня эти три вещи". Это и была вся моя карьера».

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    • В этом и заключается сила: четкие, лаконичные указания. Исследование 2002 года показало, что спортсмены, которые точно понимали свою роль, выступали увереннее. А неясность, наоборот, снижала самооценку и мотивацию.

    Сегодня инструкции по-прежнему играют ключевую роль в установках на игру, но с приходом аналитики футбол стал гораздо более тактическим и рациональным. Игроки все чаще вдохновляются не красивыми речами, а конкретными решениями.

    Журнал International Journal of Sports Science & Coaching провел исследование о том, как содержание предматчевых установок влияет на результат.

    Все речи условно делились на два типа: инструктивные (тактические, технические, стратегические указания) и эмоциональные (вызов чувства, мобилизация или успокоение). Бывший защитник «Арсенала» и сборной Англии Киран Гиббс, ныне эксперт ESPN, считает, что оба подхода полезны — но каждый в меру.

    Киран Гиббс
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    «В "Вест Бромвиче" при Тони Пьюлисе речь шла о самоотдаче, о том, чтобы бежать и биться. А в "Арсенале" фокус был на том, как вскрывать оборону. Нужен был баланс», — рассказывает Гиббс.

    «Когда в "Вест Бром" пришёл Сэм Эллардайс, все стало про цифры — угловые, касания, верховые дуэли. Это был не тот футбол, на котором я вырос, но я научился это ценить. Только эмоциональные речи на меня не действовали. Я не был агрессивным игроком, я играл головой. Мне нужны были конкретные данные».

    И Арсен Венгер это понимал. «Он был спокоен, собран и предельно точен. Ни одного лишнего слова», — вспоминает Гиббс.

    «Перед матчами Венгер давал нам 4–5 ключевых пунктов: что делать в атаке и в защите. Подкреплял это статистикой из предыдущих матчей — чтобы мы видели, что у нас действительно получается. Это вселяло веру, даже когда было трудно».

    Контекст — все: какие речи действительно работают

    Исследования также показывают, что важны контекст и нюансы. Когда игроки сталкиваются с незнакомыми соперниками или командами, которым недавно проиграли, им хочется больше конкретики. А вот перед принципиальными матчами или когда команда — явный аутсайдер, игроки чаще ждут тех самых речей, от которых бегут мурашки по коже.

    «Все зависело от матча и соперника», — объясняет Киран Гиббс, игравший не только за «Арсенал», но и за «Интер Майами». — «В "Вест Броме" мы часто были андердогами, и установка была больше про борьбу и желание "перебегать" соперника — а для этого нужна энергия, драйв, эмоция. В "Арсенале" мы владели мячом и контролировали игру, так что речь шла о стратегии — там важнее была информация, а не заряд».

    Микель Артета
    globallookpress.com

    Бывший партнер Гиббса, а теперь главный тренер «Арсенала» Микель Артета, нередко становился объектом насмешек из-за своих нестандартных методов мотивации. Особенно после выхода документального сериала Amazon Prime «All or Nothing» о сезоне лондонцев 2021/22.

    В одном из эпизодов Артета рисует сердце и мозг, объясняя игрокам, что играть нужно и душой, и головой — с эмоцией и разумом. Только в этом сочетании, по его словам, можно зажечь трибуны и создать ту энергию, которая ведет к победе.

    Рисунок, который Артета показал игрокам, подчеркивал его посыл: успех рождается из усилий и грамотного исполнения. «Он говорит немного в стиле Венгера. Видно, что он у него учился. Но в Микеле больше огня», — говорит Киран Гиббс, выступавший с Артетой в «Арсенале» с 2011 по 2016 год.

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    • Гиббс понимает, почему испанский тренер прибегает к необычным методам: на высшем уровне даже мелочи могут решить исход матча. Это и есть пресловутый marginal gain — минимальное преимущество, которое становится решающим.

    «На таком уровне ты не можешь просто кричать. Нужны разные способы достучаться до игроков. Артета это умеет», — подчеркивает Гиббс.

    Ровно это и сделал Рафаэль Бенитес в подтрибунном помещении Олимпийского стадиона в Стамбуле, когда у него было всего 15 минут, чтобы вселить веру в команду, проигрывающую 0:3.

    Фрагмент финала Лиги Чемпионов 2004/2005 «Милан» — «Ливерпуль»
    globallookpress.com

    По словам Бенитеса, все решалось через язык, веру и конкретные действия.

    «Когда залетел третий мяч, я стоял на коленях и делал записи», — вспоминал он. — «Я хотел, чтобы мое послание было четким, чтобы дать игрокам надежду. Это была главная цель в перерыве. Все были подавлены, поэтому я дал им немного времени поговорить друг с другом. А потом изложил план и объяснил замены».

    «Когда играешь в тревоге — ошибаешься. Моя задача — сохранять спокойствие, мыслить четко и донести правильное послание. Я не тратил время зря — только конкретные решения».

    Именно это и отличает великих тренеров от просто хороших: способность прочувствовать момент и правильно отреагировать. Бенитес точно знал, что нужно команде, а команда верила ему — потому что он заранее заработал это доверие.

    Футбол как класс: почему лучшие тренеры похожи на учителей

    «Самая большая слабость профессионального футбола — это неспособность тренеров контролировать эмоции», — говорит Стив Саллис, бывший футболист, а ныне педагог и эксперт по ментальности и лидерству. — «Это не значит, что эмоции нужно исключить, но важно — когда и как их проявлять».

    Речь Рафаэля Бенитеса в перерыве финала Лиги Чемпионов — пример того, как лучшие педагоги работают в обычных школьных классах по всей стране.

    «Командная установка должна быть обучающей: помогать игрокам развиваться, а не просто самоутверждаться», — объясняет Саллис. — «Тренеры часто слишком сильно давят эмоциями и забывают о важности обучения. Главное — не перегружать игроков, быть лаконичным и выделять суть понятным языком. Удачная коммуникация — это правильные слова, сказанные правильным образом. Это основа».

    «Иногда игроку достаточно услышать: "Загоняй его внутрь, а не наружу" — и все станет ясно. Но многие тренеры не понимают, что то, что они говорят, и то, что игроки слышат, — не всегда одно и то же», — добавляет Саллис, который работает с Джудом Беллингемом, Эберечи Эзе и Джейкобом Рэмзи.

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    «Я использую аналогию: есть песня, а есть певец. Песня — это содержание. Певец — подача. Чтобы сообщение подействовало, и то, и другое должно быть в гармонии. Лучшие тренеры — виртуозы этого сочетания».

    Как и лучшие учителя, великие тренеры умеют чувствовать энергию момента. Не случайно Бенитес, наряду с футбольной карьерой, получил образование в сфере физической культуры и работал преподавателем. Жозе Моуринью и Луи ван Гал тоже начинали с преподавания. Эти корни сформировали у них навыки, критически важные для коучинга и эффективных речей в раздевалке.

    Они знают, когда нужно объяснить, когда — вдохновить, а когда — просто отступить и не мешать. Они умеют адаптировать посыл под ситуацию, под команду, полную индивидуальностей, у каждой из которых — свой подход к обучению и восприятию.

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    • Тиагу Силва продемонстрировал эту гибкость уже в ходе матча с «Интером». До стартового свистка — сплошной эмоциональный заряд. Но во время паузы на водопой, при счете 1:0 в пользу «Флуминенсе», на видео в соцсетях видно, как Силва спокойно обсуждает с тренерами и партнерами перестройку схемы и корректировку тактики. Возможно, однажды он станет отличным тренером. А в другой жизни, если бы не стал защитником мирового уровня, мог бы стать и прекрасным учителем.

    Класс и раздевалка — пространства взаимозаменяемые. Задача одна — раскрыть в людях все лучшее, на что они способны.

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