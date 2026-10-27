Оторвётся ли «Интер» от «Лацио»?

прогноз на матч за лидерство в итальянской Серии А, ставка за 1.90

28 октября в матче девятого тура чемпионата Италии по футболу сыграют «Венеция» и «Интер». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«Венеция»

Турнирное положение: «Венеция» после восьми туров текущего сезона итальянской Серии А имеет лишь три балла в своем активе.

Команда занимает последнее, 20-е место, что в зоне вылета (18-20-я строчки), только на один балл отставая от безопасной 17-й позиции.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках восьмого тура национального первенства клуб на выезде проиграл «Дженоа» (0:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Перед этим в предыдущем туре итальянского чемпионата коллектив также остался ни с чем, когда теперь на домашнем поле потерпел поражение от «Наполи» (0:1).

Не сыграют: травмирован — Адоранте, Франьич и Шверко, дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: в девяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Венеция» проиграла восемь раз при одной победе.

Данные выступления просто перечеркивают надежды хозяев поля даже на ничью, но даже если бы их форма была лучше, с таким соперником они все равно были бы низки.

Антуан Эно и Акор Адамс — лучшие бомбардиры команды в Серии А с двумя голами.

«Интер»

Турнирное положение: «Интер» после восьми туров текущего сезона итальянской Серии А имеет 22 балла в своем активе.

Команда занимает первую строчку, лишь по дополнительным показателям опережая ближайшего преследователя, «Лацио», а также на четыре очка — третью «Рому» и четвертый «Милан».

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках восьмого тура национального первенства коллектив на в домашних стенах драматично обыграл «Фиорентину» (2:1).

Перед этим в поединке третьего тура основного этапа Лиги чемпионов клуб снова-таки на своем поле минимально одолел донецкий «Шахтёр» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Джонс, Луис Энрике, Мартинес, Павар и Стоунз, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Интер» выиграл пять раз при одном поражении.

Даже если не учитывать эту форму, которая говорит в их пользу, гости — очевидный фаворит грядущей игры, если учесть их явный перевес в классе над соперником.

Маркюс Тюрам — лучший бомбардир команды в Серии А с пятью голами.

На что ставят в матче Венеция — Интер Букмекерские коэффициенты на матч Венеция — Интер: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Венеции» забивали меньше трех голов

в трех из четырех последних матчей «Венеции» забивала только одна команда

в четырех из шести последних матчей «Интера» забивали меньше четырех голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.36. Ничья — в 5.60, выигрыш «Венеции» — в 7.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.36 и 3.10.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей гостей забивали меньше четырех мячей. Так же было и в их шести из восьми последних выездных поединков.

Между тем, такой же расклад сыграл и в трех из четырех последних матчей хозяев.

1.90 Тотал меньше 3,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Венеция» — «Интер» принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: тотал меньше 3,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьёт, ведь в трех из четырех последних матчей «Венеции» забивал только один из оппонентов.

2.40 Хотя бы одна команда не забьёт Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Венеция» — «Интер» принесёт чистый выигрыш 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: хотя бы одна команда не забьёт за 2.40.