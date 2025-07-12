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    Разрушитель из «Челси», новая звезда «Реала» и 40-летний бразилец. Топ-7 героев КЧМ-2025

    Несколько человек из этой компании буквально изменили свою жизнь благодаря турниру в США

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    Ашраф Хакими
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    Ашраф Хакими
    GOAL составил список лучших игроков Клубного чемпионата мира. Некоторых точно не ждали в этой компании.
    В финале Клубного чемпионата мира (КЧМ), который состоится в воскресенье, встретятся действующий победитель Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» и «Челси».

    Несмотря на то, что чемпион пока не определен, уже сейчас можно выделить лучших игроков турнира. Среди них оказались нападающий «Аль-Хиляля» Маркос Леонардо и Гонсало Гарсия из мадридского «Реала», а также защитник-ветеран Тьяго Силва, возглавивший исторический поход «Флуминенсе».

    Как и ожидалось, на КЧМ доминировали клубы из Европы. Вингер «Челси» Педру Нету и полузащитник Мойсес Кайседо стабильно демонстрировали высокий уровень. В составе «Пари Сен-Жермен» выделялись Ашраф Хакими и Фабиан Руис, сыгравшие ключевые роли на пути команды к финалу.

    7. Мойсес Кайседо («Челси»)

    Кайседо стал одним из лидеров «Челси» на этом турнире. Ему пришлось пропустить четвертьфинал из-за перебора желтых карточек, но зато в полуфинале эквадорец полностью контролировал игру в матче против «Флуминенсе».

    Мойсес Кайседо
    globallookpress.com

    Кайседо — ключевой элемент всей системы Энцо Марески. Он уверенно действовал в центре поля, управляя темпом и ритмом матча, и читал игру так, как никто другой.

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    • Хотя на этом турнире он сыграл всего четыре матча, в каждом из них Кайседо был важнейшей фигурой. В победной игре 1/8 финала против «Бенфики» (4:1) он отметился результативной передачей в дополнительное время, которая обеспечила команде выход в четвертьфинал. А теперь Мойсес в шаге от того, чтобы вписать свое имя в историю клуба.

    6. Маркос Леонардо («Аль-Хиляль»)

    Бразилец провел незабываемый турнир. Несмотря на то, что в составе «Аль-Хиляля» полно звезд и бывших игроков европейских топ-клубов, именно 22-летний Леонардо оказался в центре внимания.

    Маркос Леонардо
    globallookpress.com

    Маркос забил четыре мяча, включая два гола в победном матче против «Манчестер Сити» (4:3). Кроме того, он отметился единственным голом команды в матче 1/4 финала против «Флуминенсе», в котором, правда, «Аль-Хиляль» проиграл со счетом 1:2.

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    • Хотя до турнира он был малоизвестен широкой публике, своим выступлением Леонардо в итоге запомнился как нападающий, который выбил команду Пепа Гвардиолы с КЧМ.

    5. Фабиан Руис («Пари Сен-Жермен»)

    Часто оставаясь в тени на фоне звездной атаки «ПСЖ» и португальской опорной связки Витинья — Жоау Невеш, Руис тихо, но уверенно провел один из лучших турниров среди всех полузащитников.

    Фабиан Руис
    globallookpress.com

    Испанец забил три мяча и отдал одну результативную передачу, сыграв ключевую роль в выходе парижан в финал. Особенно ярко Фабиан проявив себя в полуфинале с «Реалом», оформив эффектный дубль.

    С момента перехода в «ПСЖ» летом 2022 года Руис вышел на новый уровень под руководством Луиса Энрике. В предстоящем финале он будет главной скрытой угрозой в атаке «ПСЖ» и может оказаться тем самым фактором, который принесет клубу первый титул лучшей команды Клубного чемпионата мира.

    4. Гонсало Гарсия («Реал» Мадрид)

    Молодой испанский нападающий, казалось, возник из ниоткуда и занял место в стартовом составе «Реала», когда Килиан Мбаппе оказался недоступен из-за болезни и проблем с физической формой.

    Гонсало Гарсия
    globallookpress.com

    Пока француз восстанавливался, Гарсия забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. Перед финалом он делит первое место в гонке за «Золотую бутсу» с Леонардо, Анхелем Ди Марией и Серу Гирасси.

    До полуфинала Гарсия либо забивал, либо ассистировал в каждом матче, а «Реал» уверенно шел по турниру, пока не встретился с «ПСЖ». В полуфинале он вышел в стартовом составе вместе с Мбаппе, но «Мадрид» в итоге потерпел разгромное поражение со счетом 0:4.

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    • Тем не менее, этот турнир стал прорывом для воспитанника академии «Реала», который доказал, что готов стать постоянным игроком основы под руководством Хаби Алонсо в следующем сезоне.

    3. Тьяго Силва («Флуминенсе»)

    Легендарного бразильский защитник провел незабываемый турнир. В 40 лет Тьаго Силва сыграл так, будто ему снова 25, порой демонстрируя тотальное домирование и высочайший уровень игры.

    Тьяго Силва
    globallookpress.com

    Силва привел «Флуминенсе» к историческому выходу в полуфинал. Прежде чем проиграть «Челси», его команда оформила «сухие» победы над «Интером» и «Боруссией» Дортмунд, а также прошла «Аль-Хиляль», который в 1/8 финала выбил «Манчестер Сити».

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    • Силва, игравший в Европе за «Челси», «Милан» и «ПСЖ», выглядел максимально надежно в центре обороны на протяжении всего турнира. Очевидно, что на его игру должны равняться все молодые защитники.

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    В первых пяти матчах он совершил 55 оборонительных действий (15-й показатель на турнире) и выиграл 79% верховых единоборств. На этом отрезке команда пропустила всего три мяча.

    Если это и был «последний танец» Тьяго Силвы на мировой арене, то он получился поистине героическим.

    2. Педру Нету («Челси»)

    Нету стал одним из главных открытий турнира. Португалец возглавляет список бомбардиров команды с тремя голами, а перед финалом с «ПСЖ» занимает 10-е место по созданным моментам (10) и 13-е — по продвижениям мяча (43).

    Педру Нету
    globallookpress.com

    Вингер «Челси» заставлял защитников страдать буквально в каждом матче. 25-летний Нету забил победный гол в стартовой игре турнира против «Лос-Анджелеса», а затем — единственный мяч команды в матче с «Фламенго» (1:3) на групповом этапе. Его третий гол принес «синим» победу над «Бенфикой» в 1/8 финала.

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    • Самый трогательный момент турнира — его игра против «Палмейраса» в четвертьфинале. Перед матчем он посвятил выступление памяти Диогу Жоты и его брата Андре Силвы. Нету и Жота вместе играли за «Вулверхэмптон» и сборную Португалии.

    Теперь Нету мечтает выиграть турнир в честь своих друзей.

    «Последние дни были очень тяжелыми. Я просто хочу сказать, что этот финал — для него и его брата. Я посвящаю финал ему и его семье. Это мой способ выразить поддержку в это трудное время», — признался Нету после полуфинала.

    1. Ашраф Хакими («Пари Сен-Жермен»)

    Хакими провел выдающийся турнир. Марокканский защитник отметился результативными действиями в четырех матчах. Иными словами, он стал просто незаменимым игроком для «ПСЖ».

    Ашраф Хакими
    globallookpress.com

    26-летний Хакими окончательно утвердился в статусе лучшего правого защитника мира, став ключевой фигурой как в атаке, так и в обороне парижан. В полуфинале против «Реала» он создал два опасных момента (один из которых завершился голом Руиса), при этом полностью выключив из игры Винисиуса Жуниора.

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    В четвертьфинале он сделал всё то же самое — и даже больше — против «Баварии» и Кингсли Комана. Достаточно взглянуть на его ассист: уже идут компенсированные минуты, он провел на поле более 90 минут, но каким-то образом нашел в себе силы совершить рывок и отдать гениальную передачу. Невероятный игрок.

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