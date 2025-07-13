Прорыв со вкусом риска. Что означает успех Бразилии на КЧМ?

С первых матчей мощная поддержка бразильских болельщиков задала атмосферу, которая заставила даже скептиков признать: этот турнир — далеко не просто разогрев перед сезоном. По мере того как четыре представителя страны —— проходили дальше по сетке, дома обсуждение матчей стало делом повседневным. О турнире говорили в автобусах, в очередях в супермаркетах, да и вообще — повсюду.

Порой казалось, что это самый настоящий чемпионат мира, только сборная выходит на поле не один, а сразу четыре раза за три дня. Разница, впрочем, существенная: за национальную команду выступают в основном легионеры, играющие в Европе — многие из них почти незнакомы широкому кругу болельщиков на родине.

Клубный чемпионат мира стал редкой возможностью для игроков из местного чемпионата заявить о себе на международной арене — тех самых, кого фанаты видят каждую неделю и чьи фамилии давно стали родными.

В Бразилии придают огромное значение Межконтинентальному кубку ФИФА — турниру, где встречаются лучшие клубы каждого континента. Однако в последние годы это соревнование обернулось серией разочарований: ведущие бразильские команды оказывались бессильны против европейцев и порой уступали даже представителям других регионов. Проблема в том, что турнир проходит в конце изматывающего сезона в Южной Америке, когда футболисты далеки от своей оптимальной формы.

С Клубным чемпионатом мира все было иначе. На этот раз все складывалось в пользу бразильцев: команды находились в разгаре сезона, болельщики создавали атмосферу родного стадиона, а такие клубы, как «Фламенго» и «Палмейрас», подошли к турниру с олимпийской точностью — спланировав подготовку так, чтобы выйти на пик формы именно к этим матчам.

«Палмейрас» globallookpress.com

Для некоторых все завершилось разочарованием. «Ботафого» уволил главного тренера всего через несколько дней после героической победы над финалистом турнира — «Пари Сен-Жермен». В то же время «Фламенго» охватил внутренний кризис, а в «Палмейрасе» лишь разводили руками после раннего вылета, наблюдая, как мало котируемый «Флуминенсе» выходит в полуфинал.

И все же, если смотреть со стороны, общий итог — безусловно положительный. Бразильский футбол сполна воспользовался возможностью и доказал, что его клубы способны конкурировать на таком уровне. Особенно символичным выглядит тот факт, что «Флуминенсе» выбил из турнира один из воспитанников собственной академии — Жуан Педро, оформивший дубль за «Челси» и отправивший клуб из Рио домой.

Финансовая пропасть между бразильским и европейским футболом — очевидна. Для понимания масштабов: самым дорогим игроком в составе «Флуминенсе» на турнире стал уругвайский форвард Агустин Каноббио, за которого клуб заплатил €6 миллионов в начале года, выкупив его у вылетевшего в Серию B «Атлетико Паранаэнсе». При этом сам «Флуминенсе» продал Жуана Педро в «Уотфорд» еще в 2020 году за €11,5 миллиона, а с тех пор его трансферы суммарно принесли почти €100 миллионов.

В обозримом будущем Бразилия продолжит терять своих звезд. Последний местный вундеркинд Эстеван, называемый самым перспективным талантом со времен Неймара, успел продемонстрировать свои способности в футболке «Палмейраса» — и теперь отправляется в «Челси». Центрфорвард «Ботафого» Игор Жезус перебрался в «Ноттингем Форест». Лидер полузащиты «Фламенго» Жерсон теперь выступает за «Зенит». Исход неизбежен — и будет продолжаться.

Тем не менее, бразильский футбол выработал стратегию, как справляться с оттоком талантов. Во-первых, клубы активно используют деньги от трансферов, чтобы возвращать игроков из Европы — либо ветеранов, приближающихся к завершению карьеры (чего стоит только триумфальное возвращение Тиагу Силвы во «Флуминенсе»), либо футболистов, не оправдавших ожиданий на старом континенте.

Во-вторых, теперь Бразилия сама относится к остальной части Южной Америки так же, как Европа — к ней: просеивает континент в поисках талантов. В результате в составе команд появляются ключевые исполнители из-за рубежа. Например, Джорджиан де Арраскаэта из «Фламенго» — уругваец.

Хон Ариас («Флуминенсе») globallookpress.com

Ни один игрок бразильских клубов не провел турнир ярче, чем Хон Ариас — миниатюрный атакующий полузащитник из Колумбии. Всего за бразильские команды в рамках турнира выступили 30 легионеров из семи других стран Южной Америки (все, кроме Боливии и Перу).

Один из самых интересных новичков — 18-летний аргентинец Альваро Монторо, которого «Ботафого» недавно подписал у «Велес Сарсфилд». Его выходы на замену в этом турнире намекнули на солидный потенциал. А тренд явно продолжится: «Палмейрас» только что объявил о подписании парагвайского вингера Рамона Соса из «Ноттингем Форест».

Еще одно направление, которое заметно укрепило бразильский футбол в последние годы, — это приток иностранных тренеров. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что самым успешным бразильским клубом на турнире стал «Флуминенсе» под руководством Ренато Порталуппи, местного ветерана, — сам он, как и остальные, вынужден повышать планку под давлением новых имен и свежих идей, особенно из Португалии и Аргентины.

Переломный момент наступил в 2019 году с приходом португальского тренера Жорже Жезуса. С этого времени в бразильский футбол пришли деньги, свежие идеи, удачные иностранные трансферы и — что особенно важно — стабильность, которой раньше так не хватало.

Жезус провел с «Фламенго» волшебные месяцы, возглавив атакующую четверку, которую раньше в Бразилии считали обреченной на провал из-за излишне хаотичной и рискованной игры. В то время как европейские клубы сосредоточились на подписании подростков, бразильские команды начали терять яркие таланты, но вовсе не обязательно — лучших игроков.

Жорже Жезус globallookpress.com

Когда «Фламенго» выиграл Кубок Либертадорес в 2019-м, его полузащита представляла собой грамотный микс опыта и футболистов в самом расцвете сил. На поле выходили 30-летний Эвертон Рибейро, 25-летний де Арраскэта и 28-летний Бруну Энрике, а линию атаки возглавлял 23-летний Габриел Барбоза, возвращавшийся домой после неудачного европейского этапа карьеры.

Этой атакующей группе удалось сохранить целостность на протяжении нескольких лет. Более того, до сих пор удивительно, что на Хона Ариаса из «Флуминенсе» не поступило серьезных предложений от топ-клубов Европы. Все эти факторы в совокупности показывают: как продемонстрировали последние недели, Бразилия действительно способна конкурировать.

Но может ли она конкурировать еще лучше?

Безусловно, внутреннему чемпионату Бразилии есть куда расти. Главная проблема — в том, что клубы до сих пор не управляют лигой самостоятельно. В результате они оказываются заложниками абсурдного календаря, перегруженного матчами.

Эта тема вышла на первый план, когда главный тренер «Челси» Энцо Мареска перед победой над «Флуминенсе» пожаловался, что его команда провела за год 63 матча — и был тут же поправлен бразильским журналистом: у соперника за тот же период оказалось 70 игр.

Качество полей также вызывает вопросы: многие газоны далеки от стандартов высокого уровня. Новая тенденция перехода на синтетическое покрытие сталкивается с критикой со стороны опытных звезд, таких как Лукас Моура, Тиаго Силва и Неймар. По их мнению, бразильский футбол достоин лучшего.

Пока же клубы тратят время на споры о распределении телеправ, вместо того чтобы объединиться и организовать действительно сильный чемпионат, качество игры на поле часто страдает. Матч 1/8 финала между «Палмейрасом» и «Ботафого», завершившийся минимальной победой первых в дополнительное время, стал одним из самых унылых эпизодов Клубного чемпионата мира.

Но стоит только улучшить зрелищность — и при таком уровне индивидуального мастерства, количестве сильных команд и богатой футбольной истории — сомнений в том, что бразильская лига может стать глобальным брендом, практически не остается.

Возможно, последние недели наметили альтернативный вектор развития — хотя и потенциально опасный для всего южноамериканского футбола.

Почти десять лет назад за кулисами предпринимались серьезные попытки создать Панамериканский чемпионат. Тогда идея провалилась, но, судя по всему, она вновь набирает актуальность.

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С тех пор бразильские клубы установили практически полную гегемонию в Кубке Либертадорес: они выиграли шесть последних финалов, причем четыре из них стали чисто бразильскими противостояниями. Подобного доминирования со стороны одной страны история турнира еще не знала — и трудно представить, кто и как сможет это изменить.

Слабые выступления аргентинских грандов — «Боки Хуниорс» и «Ривер Плейта» — на Клубном чемпионате мира, где обе команды вылетели еще на групповом этапе, лишь усиливают ощущение: Бразилия начинает перерастать континентальные рамки, и ее клубы все чаще смотрят на север.

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И эти взгляды стали еще пристальнее после матчей «Ботафого» против «Сиэтл Саундерс» и «Палмейраса» с «Интер Майами» — поединков зрелищных, непредсказуемых и потенциально прибыльных.

Да, логистических сложностей хватает — Америки огромны, — но, судя по впечатлениям последних недель, разговоры о возможных путях организации регулярных матчей между клубами с обеих сторон Рио-Гранде станут все громче.